Cô giáo ở Quảng Ninh bật khóc vì hình ảnh bất ngờ của học sinh sau nhiều năm

Tối 14/11, trong lễ vinh danh thầy cô tiêu biểu toàn quốc trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2025, MC bất ngờ mời cả hội trường cùng xem một đoạn clip ngắn ghi lại lời nhắn gửi của một nhân vật đặc biệt.

Trong clip, một cô gái xuất hiện và giới thiệu: “Em là học trò của cô Thu – Quảng Ninh. Em vẫn còn nhớ ngày nhỏ cô dạy em. Gia đình em khó khăn, bố mẹ bỏ nhau, em lại còn hai em nhỏ nên đã quyết định nghỉ học. Cô Thu khuyên em đi học lại và báo lên nhà trường để em được tiếp tục đến lớp. Bây giờ em đã có chồng và một cô con gái. Nhân dịp 20/11, em chúc cô vui vẻ, hạnh phúc”.

Học sinh của cô giáo bất ngờ chia sẻ câu chuyện và khiến nhiều người xúc động.

Chíu Gì Linh, học trò cũ của cô Đinh Lệ Thu chia sẻ kỷ niệm.

Cô gái ấy chính là Chíu Gì Linh, học trò cũ của cô Đinh Lệ Thu, giáo viên Trường Tiểu học Đường Hoa, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh.

Khoảnh khắc bất ngờ ấy khiến cô Thu bật khóc ngay trên sân khấu. Cô Thu kể: “Đó thực sự là một bất ngờ lớn đối với em. Đây là kỷ niệm mà em không dám nghĩ đến, cũng không dám nhắc tới. Ngay cả khi gửi câu chuyện về ban tổ chức, em cũng không đề cập, bởi mỗi lần nhớ lại em đều không cầm được nước mắt vì quá thương”.

Theo cô Thu, Linh là học sinh lớp 5 do cô chủ nhiệm. Em có ba anh chị em, trong đó bé út mới hơn 17 tháng tuổi, đang tập đi. Bố đã bỏ nhà đi từ lâu, bốn mẹ con nương tựa vào nhau trong hoàn cảnh rất khó khăn.

Cô Thu bật khóc trên sân khấu.

“Có một buổi học, em thấy Linh vắng mặt. Gọi điện cho mẹ không được, cuối buổi em quyết định đến nhà. Khi tới nơi, em thấy ba chị em ôm nhau. Linh nói: ‘Cô ơi, mẹ em bỏ đi rồi. Em không còn ai hết’. Thật sự em rất thương”, cô Thu nghẹn ngào.

Do kinh tế quá khó khăn, mẹ Linh đã phải sang Trung Quốc lao động, để lại ba chị em không có người thân chăm sóc. “Em chỉ biết ôm con bé và nói: ‘Không sao, có cô ở đây rồi’,” cô kể.

Ngay chiều hôm đó, cô Thu gọi điện cho chồng xin phép ở lại qua đêm để động viên học trò. “Từ nơi em công tác đến nhà cháu hơn 30 km. Con em lúc ấy mới hơn hai tuổi, chưa bao giờ ở xa mẹ qua đêm. Nhưng em nói với chồng: "Anh ơi, học sinh của em hoàn cảnh như vậy, anh giúp em trông con nhé, em sẽ ở lại với cháu".

Cô Thu cho biết, Linh từng muốn nghỉ học vì hoàn cảnh quá khó khăn. Học lớp 5 nhưng thân hình em gầy gò nhất lớp. “Đó là lứa tuổi đáng lẽ được bố mẹ lo từng giấc ngủ, bữa ăn thì Linh phải lo cho gia đình. Em từng nghĩ những chuyện như thế chỉ có trên phim, nhưng thực tế lại không phải”, cô nói.

Câu chuyện của cô Thu khiến cả hội trường xúc động, nghẹn ngào và vui mừng khi cô học trò nhỏ đã trưởng thành, có gia đình hạnh phúc.

Câu chuyện khiến người xem xúc động.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: “Trong số 80 gương mặt được vinh danh năm nay, có những thầy cô đã dành trọn đời công tác gắn bó với nghề, lặng lẽ bám trường, bám bản, trở thành điểm tựa tri thức giữa những vùng đất còn nhiều gian khó. Có những thầy cô tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã nỗ lực không ngừng, nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn và đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Cũng có những người vượt lên hoàn cảnh riêng, kiên trì gieo chữ ở những vùng đất xa xôi nhất của Tổ quốc”.

Gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô giáo, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm tin rằng tình yêu nghề và lòng tận tụy của các thầy cô chính là nguồn cảm hứng lớn lao cho thế hệ trẻ Việt Nam.

