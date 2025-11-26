Giáo sư, viện sĩ, TSKH, Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng, sinh ngày 2 tháng 12 năm 1938, mất ngày 26 tháng 2 năm 2008, quê quán phường Thái Hà, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

GS.TSKH, Viện sĩ, Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng sinh ra trong gia đình có truyền thống về văn học, nghệ thuật. Cha ông là cố nhà văn Việt Nam Vũ Ngọc Phan (quê ở tỉnh Bắc Ninh), mẹ là nữ thi sĩ Hằng Phương.

Con đặc sản này bán hút hàng, lại chịu ăn kham khổ, nuôi thành công ở một nơi của Nghệ An, thương lái cứ giục bán đi

Thành tựu nổi bật của Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng là trong lĩnh vực tạo giống cây trồng mới.

Giáo sư Vũ Tuyên Hoàng đã tạo hàng trăm giống lúa mới, năng suất cao hơn, chống chịu sâu bệnh và thích nghi với điều kiện sinh thái từng vùng.

Điển hình là các giống lúa chịu thâm canh NN-75-1, NN75-6, Xuân số 2, Xuân số 5, N13, C15, N28, N29, 1548, MT6; hay các giống lúa chịu hạn cho vùng bị hạn hay vùng không chủ động tưới nhờ nước trời như CH2, CH3, CH133 có khả năng chịu hạn cao.

TSKH, Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng còn lai tạo các giống lúa chịu nước sâu và ngập úng như U14, U17, U20, C10 là các giống lúa có cây cao, chịu ngập lụt. Ông chọn tạo giống lúa mới trong nước và nhập nội giống.

Trong lĩnh vực này, GS.VS Vũ Tuyên Hoàng được cấp 27 bằng sáng chế về giống mới, trong đó có 18 sáng chế về giống lúa và 9 sáng chế về các giống khoai lang, khoai tây, cà chua, táo, ổi…



Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Anh hùng Lao động, GS.TSKH Vũ Tuyên Hoàng còn là nhà khoa học tiên phong trong nghiên cứu công nghệ sinh học gắn với biến đổi khí hậu từ rất sớm.

Ngoài ra, Giáo sư Vũ Tuyên Hoàng còn có thành tích lớn trong tổ chức và ứng dụng khoa học trong sản xuất thực tiễn.

Giáo sư Vũ Tuyên Hoàng đã sắp xếp lại cơ cấu giống thích hợp cho Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng, miền Bắc và Nam trung bộ; tạo ra một cuộc đổi mới sản xuất lúa trong toàn quốc...



Chân dung cố GS.TSKH, Viện sĩ, Anh hùng Lao động Vũ Tuyên Hoàng, nhà khoa học đã lai tạo hàng trăm giống lúa mới phù hợp với các vùng sinh thái, điều kiện canh tác khác nhau. Ảnh: TL.

Cảnh kiệt quệ của nông dân Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk mới), vịt trôi cả đàn, trâu bò chết, lúa cả kho bán rẻ như cho

Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng đã xây dựng các kỹ thuật cải tạo đất chua, mặn, góp phần tăng năng suất lúa; Tăng cường dùng phân hữu cơ, giảm phân hóa học; nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sạ khô, sạ ngầm; tăng vụ đông xuân ở vùng lúa nổi, đất phèn ở phía Nam; cơ giới hóa và thủy lợi hóa cho các vùng trồng lúa.

Cố GS Vũ Tuyên Hoàng còn là nhà khoa học thực hiện phòng trừ tổng hợp cho lúa chống sâu bệnh có hiệu quả; xây dựng các vùng thâm canh cao sản lúa trên toàn quốc; đặc biệt là công trình “Chọn tạo các giống lúa mới cho một số vùng sinh thái”.

Không những vậy, Giáo sư Vũ Tuyên Hoàng còn có nhiều đóng góp trong công tác Đảng, quản lý nhà nước, quản lý các tổ chức khoa học, công nghệ và dân sự.

Giáo sư là Ủy viên BCH Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII và VIII trong 24 năm (1982-2006); Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam các khoá VIII, XI và XII kéo dài 14 năm (không liên tục) (1987-1997 và 2007-2011).

Tăng giá bất ngờ lên gấp 3, chính là loại quả xuất khẩu này ở tỉnh Đồng Tháp (địa phận Tiền Giang), bẻ bán là trúng

Đồng thời, Giáo sư giữ gần 20 chức vụ quản lý trong quản lý nhà nước, quản lý chuyên môn, trong đó giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IV và V; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Việt Nam từ năm 1989 đến năm 1993.

Giáo sư Vũ Tuyên Hoàng cũng có nhiều đóng góp quốc tế với chức vụ Chủ tịch Trung tâm phát triển nông thôn các nước Châu Á –Thái Bình Dương từ năm 1992, Chủ tịch Ủy ban khoa học nông nghiệp Viện Hàn lâm khoa học thế giới thứ 3 từ năm 1999 (gồm 76 quốc gia)...

Bằng tài năng, cống hiến của mình, cố Giáo sư Vũ tuyên Hoàng đã được bầu là Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học nông nghiệp Liên xô từ năm 1988 đến năm 1991, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học nông nghiệp Liên bang Nga từ 1992 và Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học thế giới thứ 3, từ năm 1994.

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Giáo sư được nhận nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành nông nghiệp năm 1987; Chiến sĩ thi đua ngành nông nghiệp và CNTP năm 1991; Anh hùng lao động thời kỳ đối mới năm 2020

GS.Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng cũng đã vinh dự nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học công nghệ cho Công trình chọn, tạo các giống lúa mới cho một số vùng sinh thái năm 2000.

GS.TSKH Vũ Tuyên Hoàng nhận Giải thưởng lúa quốc tế Fukui International Koshihikari Rice Prize về giống lúa mới cho một số vùng sinh thái và tạo giống lúa năm 1998.

Theo: Cổng TTĐT Học viện Nông nghiệp Việt Nam