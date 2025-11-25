Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Nhà nông
Thứ ba, ngày 25/11/2025 08:18 GMT+7

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Thứ ba, ngày 25/11/2025 08:18 GMT+7
Việc Cuba trồng lúa thành công có sự hỗ trợ của các chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam trong Dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba. Nhiều giống lúa VIBA (viết tắt của Việt Nam và Cuba) đã được các kỹ sư nông nghiệp hai nước Việt Nam-Cuba nghiên cứu thành công và cho năng suất cao, giúp đất nước Cuba anh em từng bước tự chủ về an ninh lương thực.
Sau 23 năm triển khai Dự án hợp tác Việt Nam-Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba (2002-2025), nhiều giống lúa VIBA (viết tắt của Việt Nam và Cuba) đã được các kỹ sư nông nghiệp hai nước nghiên cứu thành công và cho năng suất cao, giúp đất nước Cuba anh em từng bước tự chủ về an ninh lương thực.

Nông nghiệp Cuba thành công, trồng lúa ở Cuba thành công có phần đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam

Phát biểu tại Lễ tổng kết dự án, diễn ra tại thành phố biển Varadero thuộc tỉnh Matanzas của Cuba, với sự tham dự của đại diện của hai Bộ Nông nghiệp, các nhà nghiên cứu và kỹ sư Cuba và Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba, ông Ydael Pérez Brito, khẳng định đây là một ví dụ điển hình về sự hợp tác và phản ánh những thành quả hai bên có thể đạt được khi cùng chung sức.

Triển khai từ năm 2002, dự án sản xuất lúa gạo được phát triển tại 4 vùng sản xuất ở 11 tỉnh của Cuba, gồm Matanzas, Mayabeque, Cienfuegos, Pinar del Rio, Artemisa, Villa Clara, Santi Spiritud, Ciego de Avila, Camaguey, Granma và Las Tunas.

Trong giai đoạn 2024-2025, năng suất lúa Cuba bình quân đạt trung bình 5,8 tấn thóc tươi/ha, cao gấp 2,5 lần so với sản lượng mà người dân Cuba canh tác và vượt mục tiêu đề ra của dự án là 5 tấn thóc tươi/ha.

Trong suốt 5 giai đoạn của dự án này, Cuba và Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ, chia sẻ kiến thức, công nghệ và kinh nghiệm, giúp nâng cao năng lực nông nghiệp và cho phép Cuba tiến tới tự chủ lương thực.

Thái Bình, vùng đất hình thành từ phù sa của 2 con sông lớn, năm 1965 đạt kỳ tích về năng suất lúa, Bác Hồ gửi thư khen

Về phần mình, Phó Giám đốc Dự án, ông Nguyễn Trường Sơn, nhấn mạnh dự án đạt được những thành công ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm đặc biệt của hai Đảng và Chính phủ, cũng như trí tuệ, quyết tâm không ngừng nghỉ và những giọt mồ hôi của hàng nghìn cán bộ quản lý, chuyên gia, kỹ sư và người nông dân Việt Nam-Cuba.

Với tinh thần đoàn kết, vượt khó khăn cùng sự tận tâm của đội ngũ kỹ thuật và chuyên gia hai nước, 4 giống lúa VIBA ngắn ngày, thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng, năng suất cao và chất lượng tốt đã được nghiên cứu thành công và đưa vào gieo trồng trên diện rộng.

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba-Ydael Pérez Brito (trái) trao Bằng khen cho tập thể các chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam và Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam bởi những đóng góp to lớn cho hợp tác sản xuất lúa gạo Việt Nam-Cuba, giúp nông dân Cuba trồng lúa thành công với giống lúa mới, năng suất lúa cao hơn. (Ảnh: Việt Hùn/TTXVN).

Tăng giá bất ngờ lên gấp 3, chính là loại quả xuất khẩu này ở tỉnh Đồng Tháp (địa phận Tiền Giang), bẻ bán là trúng

Bên cạnh đó, phía Việt Nam đã hoàn thành việc chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trồng lúa và đào tạo 80 kỹ sư nông nghiệp Cuba về trồng lúa ở Cuba.

Chia sẻ tại hội nghị, anh Lázaro Puerta, một nông dân Cuba trồng lúa tại huyện Florida thuộc tỉnh Camaguey bày tỏ: “Tôi rất biết ơn những kiến thức canh tác mà các chuyên gia và kỹ sư nông nghiệp Việt Nam đã truyền đạt và nhờ đó, sản lượng lúa Cuba trên cánh đồng đã được nâng cao rõ rệt từ khoảng 2-3 tấn thóc tươi/ha lên trên 8 tấn/ha."

Nhóm các chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam và Cuba của giai đoạn 5 của dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba-những người đã thành công trong việc trồng lúa ở Cuba, giúp nông dân Cuba trồng lúa với giống lúa mới, năng suất lúa cao hơn, góp phần đảm bảo an ninh lương thực...(Ảnh: Việt Hùng/TTXVN).

Vùng đất cổ đã 555 năm ở Nghệ An được ví như miền văn hùng, võ lược, có một hòn đảo đặc biệt

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ydael Pérez Brito đã trao tặng bằng khen cho tập thể đội ngũ các chuyên gia kỹ sư Việt Nam và Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam bởi những đóng góp to lớn cho hợp tác sản xuất lúa gạo Việt Nam-Cuba.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Bộ trưởng Nông nghiệp Cuba-Ydael Pérez Brito đánh giá 5 giai đoạn của dự án sản xuất lúa gạo Việt Nam-Cuba đã thành công tốt đẹp.

Ông khẳng định dự án sản xuất lúa gạo Cuba-Việt Nam là dự án của tình bạn, tình hữu nghị thủy chung, son sắt Cuba-Việt Nam, cảm ơn Việt Nam đã chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, hỗ trợ về giống lúa và máy móc nông nghiệp cũng như đào tạo nhân lực giúp Cuba nâng cao sản lượng lúa gạo.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long khẳng định dự án thể hiện sự thành công đối với những nỗ lực, cam kết lâu dài của Đảng, Chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ Cuba đảm bảo an ninh lương thực.

Một xã mới của tỉnh Hưng Yên mới, hình thành từ sáp nhập 5 xã cũ, qua rà soát có 211 hộ nghèo, 236 hộ cận nghèo

Ông cho rằng thành công của dự án sẽ tạo tiền đề quan trọng giúp Cuba bước vào một giai đoạn phát triển mới về nông nghiệp, cũng như hợp tác nông nghiệp giữa hai nước.

Dự án hỗ trợ Cuba về sản xuất nông nghiệp, giúp Cuba trồng lúa thành công với năng suất lúa cao hơn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về kinh tế và chính trị, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia.

Việc hoàn thành giai đoạn thứ 5 hợp tác sản xuất lúa gạo tại Cuba không phải là bước cuối cùng mà là khởi đầu của một giai đoạn mới nhằm củng cố những thành tựu của một kinh nghiệm đã được chứng minh trong thực tế bằng những kết quả cụ thể.

