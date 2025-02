Không có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đây là các cơ quan giúp chính phủ các nước trên thế giới phát triển kinh tế

Các nước trên thế giới vẫn có nhiều cơ quan, tổ chức chuyên trách làm nhiệm vụ tham mưu, cố vấn cho chính phủ hoặc nguyên thủ quốc gia về các chính sách để phát triển kinh tế. Ảnh minh họa Corporatefinanceinstitute

Ở Mỹ, có nhiều cơ quan tham mưu và cố vấn chính phủ trong việc phát triển kinh tế. Một số cơ quan quan trọng bao gồm:

1. Hội đồng Cố vấn Kinh tế (Council of Economic Advisers - CEA): Đây là cơ quan thuộc Nhà Trắng, cố vấn trực tiếp cho Tổng thống Mỹ về chính sách kinh tế. Nhiệm vụ của CEA là phân tích dữ liệu kinh tế, tiến hành các dự báo kinh tế vĩ mô và đề xuất các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. CEA cũng phụ trách viết "Báo cáo kinh tế của Tổng thống" - tài liệu thường được công bố vào tháng 2 và trình bày những nhận định về các sự kiện kinh tế trong năm trước cũng như những biến cố lớn mà nền kinh tế phải đương đầu. Hội đồng thường có 3 thành viên là các nhà kinh tế có uy tín cao. Mặc dù quyền lực chính trị của nó không mạnh, nhưng trình độ chuyên môn cao về kinh tế cho phép nó có tiếng nói đáng kể trong quá trình hoạch định chính sách.

2. Bộ Tài chính Mỹ (U.S. Department of the Treasury): Chuyên quản lý chính sách tài chính, thuế và nợ công. Điều hành các chương trình hỗ trợ kinh tế và kiểm soát các chính sách tiền tệ phối hợp với Cục Dự trữ Liên bang.

3. Bộ Thương mại Mỹ (U.S. Department of Commerce): Có nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và giám sát thương mại quốc tế. Bộ có các cơ quan như Cục Phân tích Kinh tế (BEA) và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA).

4. Ủy ban Ngân sách Quốc hội (Congressional Budget Office - CBO): Là cơ quan đưa ra các phân tích độc lập về tác động kinh tế của luật pháp và chính sách tài chính.

Chưa hết, Mỹ còn có các tổ chức nghiên cứu và tư vấn như Viện Brookings, Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), Viện Cato... đóng vai trò cung cấp các nghiên cứu, đề xuất chính sách kinh tế cho chính phủ.

Ở Vương quốc Anh, các cơ quan tham mưu và hỗ trợ chính phủ trong việc phát triển kinh tế quan trọng nhất bao gồm:

1. Bộ Tài chính Anh (HM Treasury - HMT): Là cơ quan chủ chốt chịu trách nhiệm về chính sách tài chính và kinh tế của chính phủ Anh. Cơ quan này quản lý ngân sách quốc gia, thuế, chi tiêu công và điều tiết tài chính đồng thời phối hợp với Ngân hàng Trung ương Anh để đảm bảo ổn định tài chính.

2. Ngân hàng Trung ương Anh (Bank of England - BoE): Quản lý chính sách tiền tệ, kiểm soát lãi suất và tỷ giá hối đoái. Giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lạm phát và ổn định hệ thống tài chính.

3. Bộ Kinh doanh và Thương mại (Department for Business and Trade - DBT): Chịu trách nhiệm về phát triển doanh nghiệp, đầu tư và thương mại quốc tế. Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài. Định hướng chính sách công nghiệp và đổi mới công nghệ.

4. Ủy ban Cố vấn Kinh tế (Council of Economic Advisers - CEA): Cung cấp các phân tích và đề xuất chính sách cho Thủ tướng và nội các. Tư vấn về tăng trưởng kinh tế, đầu tư, đổi mới công nghệ và năng suất lao động.

5. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Quốc gia (National Institute of Economic and Social Research - NIESR): Là một tổ chức nghiên cứu độc lập hỗ trợ chính phủ bằng các báo cáo và phân tích kinh tế. Đưa ra dự báo kinh tế, đánh giá các chính sách tài khóa và tiền tệ.

Ngoài ra, chính phủ Anh còn tham vấn ý kiến từ các tổ chức tư vấn kinh tế như Viện Nghiên cứu Tài chính (Institute for Fiscal Studies - IFS), Viện Chính sách Kinh tế (Resolution Foundation) và các cơ quan nghiên cứu khác.

Ở Trung Quốc, các cơ quan tham mưu và hỗ trợ chính phủ trong việc phát triển kinh tế quan trọng nhất bao gồm:

1. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC - National Development and Reform Commission): Đây là cơ quan có vai trò quan trọng nhất trong việc hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô của Trung Quốc; chịu trách nhiệm về quy hoạch phát triển kinh tế, điều phối các chính sách đầu tư, công nghiệp và tài nguyên; xây dựng và thực hiện các kế hoạch 5 năm của Trung Quốc.

2. Bộ Tài chính Trung Quốc (Ministry of Finance - MOF): Quản lý chính sách tài chính, thuế, ngân sách nhà nước và kiểm soát tài chính công; hỗ trợ chính phủ trong việc ổn định nền kinh tế và điều hành chi tiêu công.

3. Bộ Thương mại Trung Quốc (Ministry of Commerce - MOFCOM): Quản lý thương mại nội địa và quốc tế, xúc tiến đầu tư nước ngoài; điều phối chính sách xuất nhập khẩu và quản lý các hiệp định thương mại.

4. Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước (SASAC - State-owned Assets Supervision and Administration Commission): Quản lý và giám sát các doanh nghiệp nhà nước lớn của Trung Quốc; Định hướng chiến lược phát triển cho các tập đoàn kinh tế chủ chốt.

5. Văn phòng Nghiên cứu Chính sách của Quốc Vụ viện (State Council Research Office): Cung cấp các nghiên cứu, phân tích và đề xuất chính sách kinh tế cho chính phủ; đánh giá tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô.

Ngoài ra, các viện nghiên cứu như Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Quốc Vụ viện (DRC) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn chính sách kinh tế.

Ở Nhật Bản, các cơ quan tham mưu và hỗ trợ chính phủ trong việc phát triển kinh tế quan trọng nhất bao gồm:

1. Văn phòng Nội các Nhật Bản (Cabinet Office - CAO): Hỗ trợ Thủ tướng và Nội các trong việc hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô. Giám sát việc thực hiện các kế hoạch kinh tế và phối hợp giữa các bộ ngành. Có Hội đồng Chính sách Kinh tế và Tài chính (CEFP), nơi Thủ tướng và các bộ trưởng kinh tế thảo luận về chiến lược kinh tế quốc gia.

2. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI - Ministry of Economy, Trade and Industry): Là cơ quan quan trọng nhất trong việc điều phối chính sách kinh tế, công nghiệp và thương mại; Hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ. Định hướng các chính sách công nghiệp và kiểm soát thương mại quốc tế.

3. Bộ Tài chính Nhật Bản (MOF - Ministry of Finance): Quản lý ngân sách, thuế, và tài chính công của chính phủ; kiểm soát chính sách tài khóa và phối hợp với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản về chính sách tiền tệ.

4. Cơ quan Tái thiết Kinh tế Nhật Bản (Economic Revitalization Agency): Được thành lập để giải quyết các vấn đề kinh tế sau khủng hoảng. Cơ quan này phụ trách đề xuất và thực thi các chính sách nhằm phục hồi và tăng trưởng kinh tế

5. Ủy ban Chính sách Kinh tế và Xã hội Nhật Bản (Economic and Social Research Institute - ESRI): Cung cấp các nghiên cứu kinh tế, đánh giá tác động của chính sách và dự báo kinh tế dài hạn.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng có nhiều tổ chức nghiên cứu và tư vấn như Viện Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản (JCER), Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (NIRA), giúp chính phủ đưa ra các quyết sách kinh tế phù hợp.