Con đặc sản xuất xứ Nam Phi ví như “kho thuốc biết đi”, nuôi đàn ngăn nắp ở Hà Tĩnh, hễ bán con nào lãi ngay con đó

Hồng Lam - Anh Hoà Thứ tư, ngày 12/11/2025 06:07 GMT+7
Mô hình nuôi dê Boer-giống dê xuất xứ Nam Phi kiểu nuôi nhốt chuồng của nhiều hộ dân ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh (trước là huyện Hương Sơn cũ) đang mang lại nguồn thu nhập tốt. Mô hình nuôi con đặc sản ví như "kho thuốc biết đi" này giúp dân làm giàu.
Nuôi dê Boer-giống dê to bự xuất xứ Nam Phi kiểu nuôi nhốt chuồng, công ít lãi nhiều

Anh Võ Quang Phúc, trú ở thôn Độc Eo, xã Sơn Tiến, là người có kinh nghiệm chăn nuôi dê nhiều năm. Ban đầu anh chủ yếu nuôi giống dê cỏ địa phương, năng suất thịt thấp, chăn thả tự nhiên, hiệu quả kinh tế mang lại không cao.

Qua tìm hiểu, anh Võ Quang Phúc biết mô hình nuôi dê Boer nhốt chuồng lớn nhanh, trọng lượng cao, khỏe mạnh hơn dê cỏ thông thường, phù hợp với nuôi thương phẩm. Anh Phúc đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại, nhập con giống, chuyển sang mô hình nuôi dê Boer nhốt chuồng, khép kín.

Mô hình nuôi dê Boer nhốt chuồng của anh Anh Võ Quang Phúc, trú ở thôn Độc Eo, xã Sơn Tiến hiện đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: PV

Nhờ áp dụng những kiến thức khoa học kỹ thuật kết hợp với sự cần cù, chịu khó, anh Võ Quang Phúc đã vừa nuôi vừa điều chỉnh trong quá trình chăm sóc, như cải tiến hệ thống chuồng trại, thay đổi khẩu phần ăn phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của dê.

Nhờ vậy, đàn dê Boer của gia đình luôn phát triển ổn định, ít bị bệnh, tăng trưởng nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Mỗi năm anh nuôi 4 lứa, mỗi lứa từ 150 - 300 con. Sau khi trừ chi phí đầu tư, anh thu về lợi nhuận gần 500 triệu đồng mỗi năm.

Nuôi dê Boer nhốt chuồng là giảm chi phí đầu tư, dễ quản lý, kiểm soát dịch bệnh tốt, tiết kiệm diện tích và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: PV

Anh Võ Quang Phúc cho biết: “Nuôi dê Boer nhốt chuồng đỡ công chăm sóc nhưng phải chú ý đến nguồn thức ăn khô ráo, sạch sẽ, ngoài ra bổ sung thêm tinh bột, tránh được các bệnh về đường ruột. Để dê phát triển khoẻ mạnh, tăng trọng nhanh, tôi áp dụng phương pháp ủ chua thức ăn cho dê, nguyên liệu chủ yếu là cỏ, thân cây ngô, rơm rạ. Sau sơ chế thêm mật, muối, bột ngô trộn đều cho vào hố hoặc túi ni lông để ủ chua khoảng 10 - 15 ngày. Thức ăn này có thể bảo quản trong vòng 4- 6 tháng”.

Theo anh Phúc, để đàn dê phát triển khoẻ mạnh, hệ thống mặt sàn chuồng nuôi, nâng cao hơn mặt đất 1 mét để tạo độ thông thoáng, hạn chế độ ẩm. Bên cạnh đó, điều chỉnh chế độ chăm sóc, áp dụng nghiêm ngặt quy trình sử dụng vaccine phòng bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

Chuồng nuôi dê được thiết kế đơn giản bằng gỗ, đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ. Ảnh: PV

“Dê thường hay dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, ký sinh trùng, đặc biệt trong mùa đông và mùa mưa kéo dài. Do đó, việc giữ cho chuồng trại sạch sẽ, thông thoáng là điều kiện tốt nhất để dê không mắc bệnh”, anh Phúc cho biết.

Theo anh Phúc, nuôi dê Boer nhốt chuồng thường là dê đực, dáng cao to, lông mượt, nhanh nhẹn. Khi đi chọn giống dê, thường quan sát kỹ móng, bụng để dê không mắc bệnh đường ruột. Những con dê này thường thích hợp với điều kiện nuôi nhốt, lớn nhanh đem lại lợi nhuận kinh tế cao cao cho người nuôi.

Đối với nuôi dê Boer nhốt chuồng, thức ăn cần đảm bảo 70% là nguồn thô xanh như: cỏ voi, lá keo, rau lang và 30% thức ăn tinh, gồm cám gạo, ngô say, sắn. Các loại cỏ sau khi thu hoạch được anh ủ chua trong thùng nhựa đậy kín với công thức, 1 tấn cỏ tươi trộn với 5kg cám ngô, 0,2kg muối tinh và 0,2kg men vi sinh.

Cỏ voi là nguồn thức ăn phổ biến, hiệu quả cho dê nhốt chuồng, cung cấp nhiều dinh dưỡng cần thiết cho dê. Ảnh: PV

Ủ trong vòng 20-30 ngày mới đem ra sử dụng. Mỗi ngày cho dê ăn 2 lần vào sáng sớm và chiều mát, đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo thức ăn thô và sạch để tránh gây bệnh tiêu hóa. Ngoài ra anh còn đầu tư hệ thống nước uống tự động dẫn đến tận từng ô chuồng giúp giảm công chăm sóc và đảm bảo đàn dê luôn được cung cấp đủ nước.

Còn gia đình chị Nguyễn Thị Hiền, trú tại thôn Tây Nam, xã Sơn Tiến, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương thông qua chính sách vay vốn ưu đãi đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi dê Boer nhốt chuồng.

Các loại phế phẩm nông nghiệp như lá ngô, ngọn mía, rơm để ủ chua làm thức ăn cho dê Boer nhốt chuồng. Ảnh: PV

Điểm thuận lợi của mô hình nuôi dê Boer nhốt chuồng, không phụ thuộc vào thời tiết, dễ dàng kiểm soát số lượng cũng như sức khỏe đàn dê. Thời gian chăm sóc dê mỗi ngày chỉ từ  1- 2 giờ đồng hồ. Công việc chủ yếu là chuẩn bị thức ăn, kiểm tra sức khỏe tổng quát và dọn vệ sinh trường trại.

Chị Nguyễn Thị Hiền cho biết: “Nuôi dê Boer nhốt chuồng có phần đỡ công chăm sóc, không phải chăn thả nên chủ yếu tập trung thức ăn xanh chư cỏ, chuối có ngoài vườn, ngoài ra bổ sung thêm tinh bột như gạo, ngô… cho ăn ngày 2 lần. Nguồn nước sạch được cung cấp cho dê 24/24, không để dê đói, khát”.

Nuôi dê Bore to bự nhốt chuồng, chăm dễ, tiền thu cũng dễ

Không riêng gì gia đình anh Võ Quang Phúc, gia đình chị Nguyễn Thị Hiền, ở tại thôn Tây Nam, xã Sơn Tiến cũng thành công với mô hình nuôi dê Boer nhốt chuồng. Với kinh phí hơn 500 triệu đồng, chị Hiền xây dựng trang trại quy mô 300m2 và mua 52 con dê giống bố mẹ.

Theo chị Nguyễn Thị Hiền, ở tại thôn Tây Nam, xã Sơn Tiến, nuôi dê Boer nhốt chuồng mang lại nguồn thu khá ổn định nên đời sống của gia đình tôi ngày càng tốt hơn. Ảnh: PV

Sau gần 3 năm nuôi, đàn dê Boer của gia đình chị Hiền luôn được duy trì từ 100 - 200 con. Nhờ chủ động được đầu tư nên trung bình mỗi tháng cho thu nhập từ 20-30 triệu đồng lợi nhuận.

Chi Nguyễn Thị Hiền cho biết: “Trước đây gia đình có chăn nuôi dê nhưng chủ yếu chăn thả tự nhiên, hiệu quả mang lại không cao. Từ khi nuôi giống dê Boer, tăng trọng nhanh, dê đực trưởng thành có thể nặng từ 110 -135 kg, dê cái từ 80-110 kg. Giống dê này khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, sức để kháng cao, ít dịch bệnh”.

Giá bán dê thịt hiện tại từ 135.000-145.000/kg, sau khi trừ chi phí chăm sóc, mỗi tháng gia đình chị Hiền cũng mang lại lợi nhuận hàng chục triệu đồng.

Mô hình nuôi dê Boer nhốt chuồng đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân xã Sơn Tiên, Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Thức ăn chủ yếu là cỏ, lá cây và các loại phụ phòng nông nghiệp nên rất phù hợp với điều kiện sản xuất ở vùng nông thôn. Chuồng trại cũng không đòi hỏi đầu tư quá lớn, chỉ cần đảm bảo yêu cầu cơ bản như thông thoáng, sạch sẽ, nền chuồng phẳng và có độ cao sàn từ 0,5-1m để tránh ẩm ướt. Chuồng được chia khu rõ ràng cho dê sinh sản, nuôi con và vỗ béo để tiện chăm sóc và theo dõi.

Ông Nguyễn Trọng Hùng, ở thôn Tân Tiến, xã Sơn Tiến cho biết: “Gia đình tôi chọn giống dê Boer nhốt chuồng là phù hợp đặc điểm vùng đất xã Sơn Tiến (Hương Sơn cũ), nguồn thức ăn phong phú, điều kiện khí hậu khô ráo, đặc biệt dễ kiểm soát được bệnh tật, nên chất lượng thịt chất lượng”.

Theo ông Nguyễn Trọng Hùng, xã Sơn Tiến, đặc tính dễ nuôi nhốt chuồng, sức đề kháng tốt, chi phí đầu tư thấp, nhanh thu hồi vốn nhanh. Ảnh: PV

“Nhờ dê nuôi nhốt đảm đảm chất lượng, nên thương lái đến tận chuồng đặt cọc thu mua, giá thành cũng tương đối tốt”, ông Hùng cho biết thêm.

Từ đàn dê nhốt 52 con con, hiện nay gia đình ông Nguyễn Trọng Hùng nhân đàn dê lên 300 con (trong đó hơn 100 con dê mẹ). Mỗi năm gia đình ông Hùng thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. Với nguồn thu nhập này, giúp kinh tế gia đình ông ngày càng cải thiện, có của ăn của để nuôi con ăn học.

Việc phát triển mô hình nuôi dê nhốt chuồng không chỉ góp phần đa dạng hóa ngành chăn nuôi, mà còn giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, cải thiện thu nhập. Trong những năm gần đây, đã có một số mô hình nuôi dê nhốt chuồng quy mô lớn từ 100 đến 200 con xuất hiện, cho hiệu quả kinh tế cao.

Nuôi dê Boer-giống dê to bự xuất xứ Nam Phi nuôi kiểu nhốt chuồng cần phải thông thoáng, sạch sẽ để phòng bệnh và giúp dê khỏe mạnh. Ảnh: PV

Bên cạnh sự đầu tư của người dân, các cơ quan chuyên môn cũng đã tích cực triển khai các mô hình điểm, tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, giúp người dân tiếp cận với phương thức chăn nuôi hiện đại, khoa học.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Mạnh Quyền - Trưởng phòng Kinh tế, xã Sơn Tiến cho biết: “Xã Sơn Tiến hiện có 1.328 hộ chăn nuôi dê với tổng đàn 8216 con (trong đó có 3 mô hình có quy mô trên 100 con, 80 mô hình quy mô từ 10-50 con). Mô hình nuôi dê nhốt chuồng đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, đóng góp tích cực vào việc nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã".

"Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tập trung triển khai các giải pháp sau nhằm phát triển chăn nuôi dê theo hướng hàng hóa, tăng cường quản lý và cải tạo giống, tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ thuật chăn nuôi thâm canh, quản lý dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại và kỹ thuật cho người dân, khuyến khích phát triển mô hình chăn nuôi theo hướng tuần hoàn", ông Quyền cho biết thêm.

"Phát triển chuỗi liên kết, thành lập các Tổ hợp tác, Hợp tác xã nhằm liên kết chặt chẽ trong sản xuất, đặc biệt là tổ chức bao tiêu sản phẩm từ khâu cung ứng đầu vào đến khâu tiêu thụ đầu ra. Đồng thời, xây dựng thương hiệu, khuyến khích người chăn nuôi tích cực tham gia các chính sách xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm dê địa phương, cụ thể là thương hiệu "Dê Hương Sơn", ông Lê Mạnh Quyền - Trưởng phòng Kinh tế, xã Sơn Tiên, cho hay

