Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nhà nông
Thứ hai, ngày 03/11/2025 13:13 GMT+7

Con vật trông ngồ ngộ "cùng giới tính", xuất xứ từ Thái Lan, nghịch nước như ranh, nuôi thành công ở Tiền Giang

+ aA -
Lê Minh Thứ hai, ngày 03/11/2025 13:13 GMT+7
Đến tham quan mô hình nuôi ếch Thái Lan kết hợp nuôi cá rô đồng của anh Nguyễn Minh Khương, xã Mỹ Hạnh Trung, TX Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (thời điểm trước sáp nhập tỉnh Đồng Tháp), anh Khương cho biết, mô hình được thiết kế 5 vèo nuôi ếch Thái có kích thước 75 m2, cao 1 - 1,2 m, làm bằng lưới ni lông, phía trên có che chắn để tránh chim hoang dã, loài cò tấn công gây hao hụt về số lượng...
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Kỹ thuật nuôi ếch Thái Lan đơn giản, thị trường tiêu thụ ếch thịt tốt, nhất là phù hợp nuôi kiểu thâm canh, nuôi dày đặc, kết hợp với nuôi cá rô đồng, nên nhiều người dân đã chọn ếch Thái Lan làm mô hình phát triển kinh tế gia đình.

Ếch Thái Lan, nuôi thành công ở Tiền Giang, kết hợp nuôi cá rô đồng

Nơi này ở TPHCM (sau sáp nhập) tuyến đường hoa nông thôn mới đẹp mê ly thế này đây, ai cùng muốn chụp hình

Đến tham quan mô hình nuôi ếch Thái Lan của anh Nguyễn Minh Khương (xã Mỹ Hạnh Trung, TX Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), anh Khương cho biết, mô hình được thiết kế 5 vèo nuôi có kích thước 75 m2, cao 1 - 1,2 m, làm bằng lưới ni lông, phía trên có che chắn để tránh chim hoang dã săn mồi, loài cò tấn công gây hao hụt về số lượng.

Vèo nuôi ếch Thái treo trong ao, đáy ngập nước khoảng 20 - 30 cm. Dùng bè tre để tạo giá thể cho ếch lên cư trú. Những tấm xốp đặt phía mặt dưới của đáy để vèo nổi lên, làm nơi sinh trưởng, tắm nắng và ăn mồi của ếch.

Anh Khương cho biết, hiện anh thả nuôi 5.000 con ếch Thái Lan và 5 kg cá rô đồng giống.

Sau khoảng 70 ngày nuôi, tỷ lệ sống của ếch đạt trên 95%, trọng lượng 4 con/kg, sản lượng thu được khoảng 1,2 tấn ếch, với giá bán bình quân khoảng 30.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí con giống, thức ăn, vèo, thuốc, anh thu được khoảng 3,5 - 4 triệu đồng.

13 vua nhà Nguyễn, ông vua "áp chót" này có lăng mộ bí ẩn, xây dựng suốt một thập kỷ, vị trí thi hài đã hé lộ?

Anh Khương chia sẻ: “Người mới nuôi ếch, chưa có kinh nghiệm nuôi ếch Thái mà đạt vụ đầu có lời là rất mừng. Do đã nắm được đặc tính sinh trưởng, cách chăm sóc, cũng như những nguyên nhân gây bệnh cho ếch, những vụ nuôi sau, tôi mạnh dạn mở rộng mô hình.

Đồng thời, mô hình nuôi ếch kết hợp cá rô đồng rất hiệu quả. Trong quá trình nuôi, tôi không bổ sung thức ăn cho cá, mà chỉ tận dụng thức ăn dư thừa, chất thải từ ếch và da ếch khi lột xác để nuôi cá rô đồng, vừa giúp có thêm nguồn thu, hạn chế được nguồn nước nuôi trong vèo bị thối do thức ăn thừa”.

Mô hình sản xuất giống ếch Thái Lan, kết hợp nuôi cá rô đồng toàn cái tại Trại thực nghiệm thủy sản Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Tiền Giang.

Dòng sông này ở Ninh Bình tên lạ mà quen-nơi vua Lê bước sang thuyền rồng của Hoàng hậu, trên đó có cái gì bất ngờ?

Không chỉ riêng gia đình anh Khương, hiện nay mô hình nuôi ếch Thái kết hợp nuôi cá rô đồng đang dần được nhân rộng, tạo sức hút với người dân xã Mỹ Hạnh Trung, TX Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp).

Bởi ếch thích hợp với môi trường, thổ nhưỡng nơi đây, dễ nuôi, ít rủi ro và diện tích dành để nuôi ếch không nhiều nên thuận lợi cho người bắt đầu khởi nghiệp với quy mô sản xuất nhỏ lẻ tại hộ gia đình.

Người nuôi ếch thịt chỉ tốn thời gian cho ếch ăn vào buổi sáng và chiều nên công việc khá nhàn, lại có thêm nguồn thu nhập khá, thời gian rảnh rỗi còn lại trong ngày có thể tận dụng làm công việc khác để kiếm thêm thu nhập.

Chỉ sau thời gian nuôi từ 2 - 2,5 tháng, người nuôi ếch Thái có thể xuất bán, trọng lượng trung bình 3 - 5 con/kg. Với giá ếch Thái bán trung bình 40.000 đến 50.000 đồng/kg như hiện nay, đa phần người nuôi đều có lãi.

Phát huy lợi thế về ếch giống Thái Lan

Hiện nay, giống ếch Thái Lan được người nuôi ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long lựa chọn là đối tượng để phát triển kinh tế gia đình.

Một đặc điểm sinh học quan trọng của ếch Thái Lan là ếch cái có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn, đùi to hơn và khối lượng cơ thể lớn hơn ếch đực trong cùng một độ tuổi nên tỷ lệ phân đàn rất cao, điều này dẫn đến hiện tượng ăn nhau làm giảm tỷ lệ sống, sản lượng nuôi giảm và giảm hiệu quả kinh tế.

Tỉnh nào của Việt Nam có diện tích trồng cây điều lớn nhất, loại hạt bổ dưỡng này đang được làm thương hiệu ra sao?

Nhiều nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng, các yếu tố môi trường như nhiệt độ, pH và độ mặn có ảnh hưởng đến giới tính của một số loài sinh vật như cá, bò sát, lưỡng cư…

Thạc sĩ Bùi Văn Mướp, giảng viên Bộ môn Nuôi trồng thủy sản và khoa học môi trường Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Tiền Giang cho rằng, vấn đề cấp bách đặt ra là nếu chúng ta tạo ra được đàn ếch giống toàn cái hoặc có tỷ lệ con cái cao hơn đáng kể thì sẽ tạo ra được đàn ếch đồng cỡ, tăng trưởng nhanh, đùi to đáp ứng nhu cầu thị trường và rút ngắn thời gian nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi.

Anh Nguyễn Minh Khương bên mô hình nuôi ếch Thái Lan, kết hợp nuôi cá rô đồng của gia đình ở xã Mỹ Hạnh Trung, TX Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (thời điểm trước sáp nhập tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang).

Ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng có một cái chợ làng, trên trời, dưới bày la liệt cá tôm, tha hồ chọn lựa

Qua thời gian nghiên cứu, thử nghiệm quy trình tạo ra đàn ếch giống có tỷ lệ ếch cái cao an toàn sinh học, không sử dụng bất kỳ loại sản phẩm hóa chất ngoại sinh nào để can thiệp vào quá trình hình thành giới tính của ếch, Trại thực nghiệm thủy sản tại Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Tiền Giang (cơ sở Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) đã nghiên cứu và tiến hành thử nghiệm nhân giống ếch toàn cái.

Đánh giá kết quả thu được, Thạc sĩ Bùi Văn Mướp cho biết, tỷ lệ sống khi ương từ nòng nọc lên ếch giống Thái Lan đạt trên 50%, tỷ lệ sống của ếch giống đạt 80 - 90%, tỷ lệ ếch cái trong đàn ếch giống đạt 75 - 80%.

Giá ếch Thái Lan giống bán ra thị trường khoảng 1.000 - 1.200 đồng/con, (loại 7 - 8 kg/1.000 con). Thời gian nuôi ếch Thái đạt kích cỡ thương phẩm từ nguồn ếch giống toàn ếch cái là khoảng 55 - 60 ngày.

Ba mặt giáp biển, 120.000km2 vùng đặc quyền kinh tế, tỉnh Cà Mau mới có tuyến đường nghìn tỷ hoành tráng đang thành

Nghề nuôi ếch Thái Lan đang phát triển mạnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp...

Trong đàn mà ếch cái thường có thân lớn, tốc độ phát triển nhanh nên hiệu suất thu hồi vốn và lợi nhuận cao hơn so với ếch đực.

Do đó, việc ứng dụng công nghệ để xử lý trứng ếch nhằm thu được đàn ếch toàn con cái sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều cho người nuôi.

Theo: Báo Ấp bắc, nay là Báo Đồng Tháp

Tham khảo thêm

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

'Chàng soái ca làng' ở Hà Tĩnh trồng thứ ớt lạ, giá bán lại đắt nhất thế giới, mỗi năm lãi hàng trăm triệu

"Chàng soái ca làng" ở Hà Tĩnh trồng thứ ớt lạ, giá bán lại đắt nhất thế giới, mỗi năm lãi hàng trăm triệu

Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới sản xuất thành công một giống cá đắt tiền, bán 1 triệu đồng/kg, Trung Quốc, Nhật Bản vẫn đang nghiên cứu

Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới sản xuất thành công một giống cá đắt tiền, bán 1 triệu đồng/kg, Trung Quốc, Nhật Bản vẫn đang nghiên cứu

Một ông tỷ phú Hưng Yên ương cá giống, nuôi con đặc sản, doanh thu 20 tỷ/năm, là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”

Một ông tỷ phú Hưng Yên ương cá giống, nuôi con đặc sản, doanh thu 20 tỷ/năm, là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”

Một đàn cá khổng lồ tự nhiên đến bến sông Tiền ở tỉnh Đồng Tháp (mới), dân chăm bẵm như nuôi con

Một đàn cá khổng lồ tự nhiên đến bến sông Tiền ở tỉnh Đồng Tháp (mới), dân chăm bẵm như nuôi con
4

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

Ngồi trò chuyện với chúng tôi nhưng thỉnh thoảng ông Đoàn Viết Thành, nông dân nuôi cá lồng ở xã Tiền Phong vẫn nhìn về phía đàn cá đặc sản là cá lăng, cá trắm đen to bằng bắp chuối trong lồng nuôi ở lòng hồ thủy điện Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới (trước sáp nhập, hồ Hòa Bình thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình) trước mặt đang tới kỳ xuất bán, không giấu được nụ cười mãn nguyện...

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

Nhà nông
Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

Đây, củ khoai lùn lạ mắt xuất xứ từ Nam Mỹ, trong đó có Cuba, cứ 1 công đất, nông dân Hậu Giang lãi 20-25 triệu

Nhà nông
Đây, củ khoai lùn lạ mắt xuất xứ từ Nam Mỹ, trong đó có Cuba, cứ 1 công đất, nông dân Hậu Giang lãi 20-25 triệu

Khách hàng lớn nhất tạm ngừng mua, có ba quốc gia đột nhiên tăng mua gạo Việt Nam, đó là những nước nào?

Nhà nông
Khách hàng lớn nhất tạm ngừng mua, có ba quốc gia đột nhiên tăng mua gạo Việt Nam, đó là những nước nào?

Ước tính chi phí xử lý nước thải từ 28.000 – 35.000 đồng/m³, một doanh nghiệp chăn nuôi lớn đề xuất loạt kiến nghị

Nhà nông
Ước tính chi phí xử lý nước thải từ 28.000 – 35.000 đồng/m³, một doanh nghiệp chăn nuôi lớn đề xuất loạt kiến nghị

Đọc thêm

Tin Showbiz 24h: Đạo diễn Đặng Thái Huyền nhớ 'Mưa đỏ', Thái Hòa đóng phim điện ảnh 'Anh hùng'
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Đạo diễn Đặng Thái Huyền nhớ "Mưa đỏ", Thái Hòa đóng phim điện ảnh "Anh hùng"

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Đặng Thái Huyền nhớ "Mưa đỏ", Thái Hòa đóng phim điện ảnh "Anh hùng",... là những tin “hot” trong dòng chảy tin showbiz 24h.

Ngất ngây với cây cảnh lá tựa kiếm xanh, hoa như bạch ngọc, hương thơm chữa lành, mang đến may mắn, thịnh vượng
Gia đình

Ngất ngây với cây cảnh lá tựa kiếm xanh, hoa như bạch ngọc, hương thơm chữa lành, mang đến may mắn, thịnh vượng

Gia đình

Cây cảnh có những chiếc lá xanh cứng cỏi lại nở ra những bông hoa trắng muốt, tinh khiết, dịu dàng, tỏa hương thơm nồng nàn, dễ chịu.

FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia, CĐV Việt Nam quan tâm nhất điều gì?
Thể thao

FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia, CĐV Việt Nam quan tâm nhất điều gì?

Thể thao

LĐBĐ thế giới (FIFA) đã đưa ra phán quyết cuối cùng về việc LĐBĐ Malaysia (FAM) kháng cáo đối với án kỷ luật được công bố vào ngày 26/9 và CĐV Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm rất lớn đến vấn đề này.

Đánh thuế 10% có “đánh thức” vàng?
Kính đa tròng

Đánh thuế 10% có “đánh thức” vàng?

Kính đa tròng

Mười bốn năm trước, Hiệp hội Các nhà đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI) từng kiến nghị áp thuế VAT 10% với hành vi mua vàng, thậm chí đề xuất “cấm mua bán vàng miếng” để triệt đầu cơ. Nay, đề xuất ấy xuất hiện trở lại: Vẫn thuế, vẫn vàng, vẫn 10%. Có cảm giác như VAFI đã copy paste vậy.

Nga phá hủy nhà máy điện lớn của Ukraine trong cuộc không kích ở Burshtyn
Thế giới

Nga phá hủy nhà máy điện lớn của Ukraine trong cuộc không kích ở Burshtyn

Thế giới

Theo phóng viên quân sự Yevgeny Poddubny, Quân đội Nga đã phá hủy một trong những nhà máy nhiệt điện lớn nhất Ukraine, Nhà máy Nhiệt điện Burshtyn ở vùng Ivano-Frankivsk. Vụ tấn công đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện trên toàn bộ lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát, Poddubny đưa tin.

Thủ khoa Học viện Ngân hàng điểm cao “chót vót” bật mí loạt thành tích “không phải dạng vừa”
Xã hội

Thủ khoa Học viện Ngân hàng điểm cao “chót vót” bật mí loạt thành tích “không phải dạng vừa”

Xã hội

Với 29,3 điểm, nữ sinh Trường THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa, Hà Nội đã trở thành thủ khoa Học viện Ngân hàng năm 2025. Cô cho rằng thành công đến từ sự chủ động, kỷ luật và niềm đam mê theo đuổi ngành Kiểm toán 4.0.

Sáng nay, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị về công tác cán bộ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị
Tin tức

Sáng nay, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị về công tác cán bộ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị

Tin tức

Sáng nay (4/11), Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị về công tác cán bộ để tổ chức, triển khai, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Dòng sông này ở Ninh Bình tên lạ mà quen-nơi vua Lê bước sang thuyền rồng của Hoàng hậu, trên đó có cái gì bất ngờ?
Nhà nông

Dòng sông này ở Ninh Bình tên lạ mà quen-nơi vua Lê bước sang thuyền rồng của Hoàng hậu, trên đó có cái gì bất ngờ?

Nhà nông

Núi Thúy-Sông Vân từ lâu đã trở thành biểu tượng gắn với lịch sử và văn hóa của vùng đất Ninh Bình sơn thanh thủy tú. Thế là thuyền rồng của vua Lê Đại Hành gặp thuyền rồng của Hoàng hậu Dương Vân Nga ở giữa dòng sông trong tiếng reo hò vang dội của ba quân và trăm họ đón mừng chiến thắng giặc Tống...

Giá xăng dầu hôm nay 4/11: Biến động dữ dội, tăng giảm thất thường
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 4/11: Biến động dữ dội, tăng giảm thất thường

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 4/11, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay biến động mạnh.

Đồng loạt vận hành hơn 390 cống ven biển, ven sông ứng phó triều cường ở Cà Mau
Nhà nông

Đồng loạt vận hành hơn 390 cống ven biển, ven sông ứng phó triều cường ở Cà Mau

Nhà nông

Theo dự báo kỳ triều cường từ ngày 6 đến 8/11 sắp tới vượt báo động 3, có biên độ từ 3 - 4,3 m, được xem là một trong những đợt triều cường mạnh nhất năm nay ở Cà Mau, ngành thủy lợi đang khởi động vận hành đồng loạt hàng trăm cống ven biển, ven sông trên địa bàn toàn tỉnh để ứng phó.

Phan Minh Huyền: “Tôi không nghĩ mình có thể tát Chí Nhân mạnh đến như vậy”
Văn hóa - Giải trí

Phan Minh Huyền: “Tôi không nghĩ mình có thể tát Chí Nhân mạnh đến như vậy”

Văn hóa - Giải trí

Chia sẻ với Dân Việt về hậu trường đóng phim "Cách em 1 milimet", Phan Minh Huyền nói rằng, cô không nghĩ mình có thể tát bạn diễn Chí Nhân mạnh đến vậy.

Nơi này ở TPHCM (sau sáp nhập) tuyến đường hoa nông thôn mới đẹp mê ly thế này đây, ai cùng muốn chụp hình
Nhà nông

Nơi này ở TPHCM (sau sáp nhập) tuyến đường hoa nông thôn mới đẹp mê ly thế này đây, ai cùng muốn chụp hình

Nhà nông

Những ngày tháng 10, con đường 521, tuyến đường nông thôn mới thuộc ấp Bàu Chứa, xã Nhuận Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là một phần diện tích huyện Củ Chi) trở nên rực rỡ bởi hai bên đường là những dải hoa màu cam, hồng, vàng thi nhau đua nở.

Hòa Phát đầu tư 2.800 tỷ đồng vào khu công nghiệp rộng 235 ha tại Hưng Yên
Nhà đất

Hòa Phát đầu tư 2.800 tỷ đồng vào khu công nghiệp rộng 235 ha tại Hưng Yên

Nhà đất

UBND tỉnh Hưng Yên vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt - Giai đoạn 1 do đơn vị thành viên của Hòa Phát làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 235 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng.

Kéo lưới ngoài biển Quảng Trị dính chi chít thứ tôm gì bự chà bá, râu dài, dân bán kiếm tiền triệu?
Nhà nông

Kéo lưới ngoài biển Quảng Trị dính chi chít thứ tôm gì bự chà bá, râu dài, dân bán kiếm tiền triệu?

Nhà nông

Ngư dân xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị đang rất phấn khởi khi được mùa tôm hùm. Dân ra biển kéo lưới dính chi chít thứ tôm hùm to bự chà bá, bán hút hàng, kiếm từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng sau mỗi lần ra khơi thu lưới.

Nông dân băn khoăn quy định mới trong xuất khẩu của Trung Quốc, Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV giải thích rõ
Nhà nông

Nông dân băn khoăn quy định mới trong xuất khẩu của Trung Quốc, Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV giải thích rõ

Nhà nông

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói, chị Bùi Thị Hiếu, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 băn khoăn vấn đề số hóa mã số vùng trồng và những quy định mới về xuất nhập khẩu của thị trường Trung Quốc. Diễn đàn do báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao trực tiếp thực hiện.

Hà Nội tái khởi động dự án khu đô thị Vibex sau hơn 15 năm “án binh bất động”
Nhà đất

Hà Nội tái khởi động dự án khu đô thị Vibex sau hơn 15 năm “án binh bất động”

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt tiến độ lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án Khu đô thị Vibex gần 50 ha tại phường Đông Ngạc, dự án từng “án binh bất động” hơn 15 năm qua.

Thủ tướng Hungary tiết lộ EU đang hoảng loạn vì Ukraine
Thế giới

Thủ tướng Hungary tiết lộ EU đang hoảng loạn vì Ukraine

Thế giới

Thủ tướng Hungary Viktor Orban khẳng định nước ông không có nghĩa vụ tài trợ cho Kiev.

Quy định mới về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quốc phòng
Tin tức

Quy định mới về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quốc phòng

Tin tức

Thanh tra quốc phòng có chức năng giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nữ tỷ phú Lạng Sơn có 32 ha đất rừng kinh tế, trồng cây đặc sản, có năm thu 3 tỷ
Nhà nông

Nữ tỷ phú Lạng Sơn có 32 ha đất rừng kinh tế, trồng cây đặc sản, có năm thu 3 tỷ

Nhà nông

Với diện tích đất rừng kinh tế khoảng 32ha gia đình chị Hoàng Bích Ngọc ở xã Tân Văn, (trước là xã Tân Văn, huyện Bình Gia) tỉnh Lạng Sơn đã trồng đủ các loại cây rừng, cây đặc sản như cây hồi, cây sở, keo, cây mắc ca... bạt ngàn, xanh mướt. Có những năm nông sản được mùa, được giá, gia đình chị đã có thu nhập lên đến 3 tỷ đồng

Thế hệ nông dân chuyên nghiệp, tri thức sẽ định hình tương lai nền nông nghiệp
Nhà nông

Thế hệ nông dân chuyên nghiệp, tri thức sẽ định hình tương lai nền nông nghiệp

Nhà nông

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025, hơn 15 nhóm câu hỏi và ý kiến đã được tiếp nhận, tập trung vào 4 nhóm vấn đề nóng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam. Trong đó, khát vọng về một thế hệ người nông dân mới – những người tự tin, chuyên nghiệp, làm chủ tri thức, công nghệ và thị trường – là tâm điểm của diễn đàn.

CĐV Đông Nam Á gọi Malaysia là sự xấu hổ với bóng đá khu vực
Thể thao

CĐV Đông Nam Á gọi Malaysia là sự xấu hổ với bóng đá khu vực

Thể thao

Sau khi Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) chính thức bác đơn kháng cáo và giữ nguyên án phạt với LĐBĐ Malaysia (FAM), một số CĐV Đông Nam Á đã gọi Malaysia là sự xấu hổ với bóng đá khu vực.

Kênh mương ở Hải Phòng thấy đơn vị chức năng 'thả' máy xúc, máy múc xuống 'bơi', có người tò mò
Nhà nông

Kênh mương ở Hải Phòng thấy đơn vị chức năng "thả" máy xúc, máy múc xuống "bơi", có người tò mò

Nhà nông

Kênh mương ở Hải Phòng thấy đơn vị chức năng "thả" máy xúc, máy múc xuống "bơi", có người tò mò. Hải Phòng đang đẩy nhanh thi công nạo vét kênh mương, sửa chữa công trình thủy lợi, bảo đảm cung cấp nguồn nước ổn định, phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2025 - 2026.

Ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng có một cái chợ làng, trên trời, dưới bày la liệt cá tôm, tha hồ chọn lựa
Nhà nông

Ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng có một cái chợ làng, trên trời, dưới bày la liệt cá tôm, tha hồ chọn lựa

Nhà nông

Là khu chợ hải sản nhỏ ở làng chài Phan Rí Cửa, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng (trước sáp nhập là địa phận huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) vốn phục vụ nhu cầu mua bán cá tôm hằng ngày của người dân nhưng những năm gần đây, chợ truyền thống này đã trở thành điểm dừng chân thú vị cho du khách.

TIN NÓNG 24H QUA: Sát hại người yêu rồi ngủ cùng thi thể suốt đêm; lùi ôtô xuống ruộng vì né chốt kiểm tra nồng độ cồn
Pháp luật

TIN NÓNG 24H QUA: Sát hại người yêu rồi ngủ cùng thi thể suốt đêm; lùi ôtô xuống ruộng vì né chốt kiểm tra nồng độ cồn

Pháp luật

Sát hại người yêu rồi ngủ cùng thi thể suốt đêm; tài xế lùi ôtô xuống ruộng vì né chốt kiểm tra nồng độ cồn; nghi nam sinh viên năm cuối bị lừa đảo 200 triệu đồng vì đầu tư qua mạng nên nhảy cầu tự tử... là những tin nóng 24 giờ qua.

Hot chả kém gì gạo Việt Nam, thuế Mỹ từ 20% về 0%, cà phê Việt Nam đón 'cơ hội vàng' tại thị trường Hoa Kỳ thế nào?
Nhà nông

Hot chả kém gì gạo Việt Nam, thuế Mỹ từ 20% về 0%, cà phê Việt Nam đón 'cơ hội vàng' tại thị trường Hoa Kỳ thế nào?

Nhà nông

Hot chả kém gì gạo Việt Nam vào thị trường châu Phi, việc Mỹ dỡ bỏ thuế 20% về 0% đối với cà phê Việt Nam bước tiến quan trọng, cơ hội tăng xuất khẩu, đặc biệt với cà phê Robusta, thế mạnh của cà phê Việt Nam. Trong nước, giá cà phê tăng cao, cây cà phê dường như đang "quay xe" về thời "làm mưa làm gió"?

Hà Nội mùa hoa sữa nở rộ: Người thì say đắm, người ám ảnh muốn bán nhà!
Xã hội

Hà Nội mùa hoa sữa nở rộ: Người thì say đắm, người ám ảnh muốn bán nhà!

Xã hội

Khi những cơn gió lạnh heo may ùa về, từng con phố, ngõ nhỏ ở Hà Nội lại được bao trùm bởi hương hoa sữa nồng nàn mà da diết. Có người yêu, có người ám ảnh, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, hoa sữa chính là linh hồn khiến thu Hà Nội trở nên riêng biệt và sâu lắng đến nao lòng.

Đấu giá đất: HoREA đề nghị đưa dự thảo nghị quyết lên Quốc hội
Chuyển động Sài Gòn

Đấu giá đất: HoREA đề nghị đưa dự thảo nghị quyết lên Quốc hội

Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gây chú ý, kiến nghị thẳng thắn về tính pháp lý của dự thảo nghị quyết do Chính phủ đề xuất nhằm xử lý các vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất.

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI ngày mai vào biển Đông, thành bão số 13, hướng thẳng vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI ngày mai vào biển Đông, thành bão số 13, hướng thẳng vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng sáng ngày 5/11 bão KALMAEGI sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Bão KALMAEGI có thể đạt cường độ trên cấp 13 - 14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Lũ lên cao gần 2 mét, một xã của tỉnh Hà Tĩnh phải khẩn trương sơ tán hơn 1.400 người
Nhà nông

Lũ lên cao gần 2 mét, một xã của tỉnh Hà Tĩnh phải khẩn trương sơ tán hơn 1.400 người

Nhà nông

Mưa lớn liên tục khiến mực nước tại xã Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) dâng nhanh, gây ngập sâu trên diện rộng. Chính quyền địa phương đã triển khai sơ tán khẩn cấp hơn 1.400 người đến nơi an toàn.

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió
Gia đình

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Gia đình

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 sẽ giúp bạn có lễ cúng Rằm tháng 9 chu đáo, lòng thành nhất, cầu mong mọi sự bình an, tài lộc dồi dào.

Tin đọc nhiều

1

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

2

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

3

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: "Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa"

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: 'Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa'

4

Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ

Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ

5

Đội hình "trong mơ" trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam

Đội hình 'trong mơ' trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam