Phát hiện ấn tượng từ bẫy ảnh: 64 loài động vật hoang dã quý hiếm, có loài hươu chuột dễ thương, dân gian gọi là con cheo cheo

Trong danh sách 64 loài được ghi nhận, chuột đá Trường Sơn và chuột đá là hai loài có mật độ xuất hiện cao nhất, được phát hiện tại 212 điểm bẫy ảnh.

Điều này cho thấy chúng có khả năng phân bố rộng và thích nghi cao với điều kiện rừng đặc dụng ở đây.

Ngoài ra, các loài chồn bạc má (168 điểm), sóc (136 điểm), khỉ mặt đỏ (120 điểm), sơn dương (99 điểm) cũng được ghi nhận ở nhiều điểm khác nhau, cho thấy sự giàu có về sinh học của khu vực này.

Đặc biệt, trong số 64 loài, có tới 38 loài nằm trong các danh mục bảo tồn, bao gồm: 7 loài thuộc Nghị định 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ, 32 loài thuộc Nghị định 84/2021/NĐ-CP, 29 loài được ghi danh trong Sách đỏ IUCN.

Cheo cheo – còn gọi là “hươu chuột”, loài thú móng guốc nhỏ nhất thế giới, chúng nhút nhát sống đơn độc, hoạt động chủ yếu về đêm trong rừng rậm nguyên sinh, phát hiện tại rừng Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị mới (trước đó là tỉnh Quảng Bình).

Thỏ vằn Trường Sơn – loài thú bí ẩn, chỉ phân bố ở một số khu vực hẻo lánh tại miền Trung Việt Nam, được ghi nhận lại qua bẫy ảnh sau nhiều năm vắng bóng.

Mang Trường Sơn – loài thú móng guốc có hình dáng tương tự hươu nhỏ, thuộc nhóm động vật đặc hữu và quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Đáng chú ý, có 7 loài quý hiếm nằm đồng thời trong cả 3 danh mục bảo tồn, gồm: Voọc Hà Tĩnh, Chà vá chân nâu, Mang Trường Sơn, Sơn dương, Thỏ vằn, Cầy gấm, Tê tê.

Những loài này đều thuộc nhóm có nguy cơ tuyệt chủng rất cao, cần được ưu tiên bảo vệ khẩn cấp.

Chuột đá Trường Sơn – loài gặm nhấm đặc hữu của dãy Trường Sơn, ghi nhận xuất hiện phổ biến nhất tại các điểm bẫy ảnh ở Phong Nha – Kẻ Bàng.

Hệ thống bẫy ảnh được lắp đặt tại nhiều điểm trong rừng, ghi nhận số lượng loài dao động từ 2 đến 38 loài/trạm. Những trạm có số lượng loài phong phú nhất gồm: PN-KB11: Ghi nhận 38 loài, PN-KB12: 37 loài, PN-KB87: 34 loài.

Trong khi đó, trạm có số lượng ít nhất là PN-KB15, chỉ phát hiện được 2 loài. Đây là bằng chứng trực quan phản ánh mức độ đa dạng và phân bố sinh học không đồng đều trong hệ sinh thái rừng.



Con cầy móc cua ở rừng Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị mới (trước đó thuộc tỉnh Quảng Bình)– loài thú ăn thịt kích thướng nhỏ, có bộ lông nâu sẫm và chiếc đuôi dài đặc trưng.

Ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị mới, còn phát hiện loài cây móc cua. Cầy móc cua thường sống ở rừng rậm, hoạt động về đêm và có tập tính săn cua, côn trùng, giun đất. Đây là loài hiếm gặp và ít được biết đến, đang nằm trong danh mục cần được bảo vệ.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị mới (sau sáp nhập 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị cũ) nhận định: Phong Nha – Kẻ Bàng không chỉ là Di sản Thiên nhiên Thế giới mà còn là nơi lưu giữ nguồn gen động vật hoang dã quý hiếm hàng đầu Đông Dương.

Dữ liệu từ chương trình bẫy ảnh là tài sản khoa học vô giá, phục vụ cho nghiên cứu và công tác bảo tồn lâu dài.