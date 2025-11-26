Con số may mắn hôm nay ngày 26/11: Bạch Dương vướng chuyện tình cảm, Kim Ngưu dễ tranh chấp

1. Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Bạch Dương (20/4-20/5)

Bạch Dương hãy thận trọng trong việc xử lý các mối quan hệ tình cảm hôm nay. Những người đang yêu có thể vừa bình tĩnh lại sau một cuộc cãi vã, nhưng bạn vẫn còn bận tâm về nó. Những vấn đề còn tồn đọng rất dễ tái diễn, có khả năng dẫn đến một cuộc chia tay không mấy dễ chịu. Cho đến khi bạn tìm ra cách xử lý, tốt nhất nên tránh những tình huống như vậy.

- Màu sắc may mắn: Xanh lá cây nhạt

- Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Bạch Dương: 1

- Cung hoàng đạo tương thích: Song Ngư

2. Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Kim Ngưu (20/4-20/5)

Tranh chấp cá nhân có thể ảnh hưởng đến công việc của Kim Ngưu, vì vậy hãy cố gắng tránh làm mờ ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân hôm nay. Hãy trò chuyện với mọi người bằng giọng điệu thân thiện và chia sẻ lòng tốt cũng như tình yêu thương; điều này sẽ cải thiện đáng kể cách mọi người nhìn nhận bạn. Bên cạnh việc quan tâm đến người khác, hãy dành cho mình chút thời gian riêng tư để thư giãn và nạp lại năng lượng.

- Màu sắc may mắn: Vàng

- Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Kim Ngưu: 9

- Cung hoàng đạo tương thích: Bạch Dương

3. Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Song Tử (21/5 - 20/6)

Hôm nay Song Tử có thể hơi thiếu kiên nhẫn. Khi người khác hỏi han hay tâm sự với bạn, bạn dễ trở nên cáu kỉnh và khó chịu. Nếu bạn không vui, hãy cho người kia biết và ngắt lời, thay vì nghe một cách mù quáng rồi đưa ra những câu trả lời vô nghĩa.

- Màu sắc may mắn: Xanh nước biển

- Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Song Tử: 8

- Cung hoàng đạo tương thích: Song Tử

4. Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Cự Giải (21/6 - 22/7)

Hôm nay, một số yếu tố vô hình có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng của Cự Giải. Mặc dù bạn có thể gặp phải một số vấn đề trong quá trình này, nhưng với sự kiên nhẫn và tìm tòi, bạn có thể tìm ra những giải pháp mới. Đồng thời, đừng bỏ qua những cơ hội đa dạng xung quanh bạn và cảm xúc của bạn bè.

- Màu sắc may mắn: Cam

- Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Cự Giải: 2

- Cung hoàng đạo tương thích: Kim Ngưu

5. Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Sư Tử (23/7 - 22/8)

Hôm nay, Sư Tử sẽ tích cực theo dõi tin tức tài chính. Ví dụ, bạn có thể nghe tin đồn về chuyện ngoại tình của một nhân vật tài chính nổi tiếng, hoặc một lãnh đạo ngành quyết định nghỉ việc. Tuy nhiên, xin đừng đưa ra quyết định đầu tư dựa trên các sự kiện ngắn hạn. Thị trường luôn biến động, và bạn nên thận trọng hơn và có tầm nhìn dài hạn hơn khi đầu tư.

- Màu sắc may mắn: Xám

- Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Sư Tử:8

- Cung hoàng đạo tương thích: Kim Ngưu

6. Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Bầu không khí hoài niệm hôm nay rất mạnh mẽ và Xử Nữ có thể đang nghĩ về một người nào đó trong quá khứ. Có lẽ bạn sẽ đột nhiên muốn liên lạc với bạn bè cũ, thăm họ hàng xa, hoặc được một người nào đó trong quá khứ liên lạc. Nhưng thường thì bạn lại e ngại liên lạc với ai đó, muốn liên lạc nhưng không thể, hoặc cảm thấy ngại ngùng khi bắt đầu một cuộc trò chuyện vì không có gì để nói.

- Màu sắc may mắn: Xanh lá cây

- Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Xử Nữ: 3

- Cung hoàng đạo tương thích: Song Tử

7. Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Có thể hôm nay Thiên Bình đang lên kế hoạch cho một chuyến đi dài, nhưng kế hoạch có thể không diễn ra như dự kiến. Bạn sẽ có một số cơ hội công tác, nhưng do các yếu tố môi trường, chúng có thể không thể thực hiện đúng thời gian mong muốn. Vì vậy, bạn nên có một số phương án dự phòng và chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi.

- Màu sắc may mắn: Đen

- Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Thiên Bình: 4

- Cung hoàng đạo tương thích: Ma Kết

8. Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Hôm nay, Bọ Cạp sẽ phải tích cực bảo vệ quyền lợi của mình hoặc gặp phải những lời phàn nàn từ người khác. Những người làm trong ngành dịch vụ cần hết sức cảnh giác để tránh bị khách hàng phàn nàn dù chỉ là những lỗi nhỏ. Tối nay cũng sẽ có các sự kiện xã hội hoặc tụ tập; những người độc thân có thể gặp được người khiến họ chú ý.

- Màu sắc may mắn: Xanh lam

- Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Bọ Cạp: 5

- Cung hoàng đạo tương thích: Bạch Dương

9. Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Hôm nay là một ngày đầy rẫy tin đồn; Nhân Mã có thể sẽ khám phá ra những bí mật về những người thân thiết của mình. Những tin đồn này có thể chẳng giúp ích gì cho việc cải thiện kỹ năng chuyên môn của bạn, nhưng lại rất thú vị! Nó cũng có thể giúp bạn biết thêm một số chuyện phiếm về người nổi tiếng/cốt truyện, và đó sẽ là chủ đề trò chuyện tuyệt vời nhất để giết thời gian.

- Màu sắc may mắn: Xanh lam

- Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Nhân Mã: 0

- Cung hoàng đạo tương thích: Cự Giải

10. Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Ma Kết (22/12 - 19/1)

Ma Kết hãy chú ý đến lối sống của mình ngay hôm nay để ngăn ngừa những thói quen xấu hình thành. Bạn đã bỏ bữa sáng trong một thời gian dài chưa? Bạn có thức khuya mỗi đêm không? Bạn đã bỏ bê việc tập thể dục trong một thời gian dài chưa? Bạn có thường xuyên tức giận và buồn bã không? Một trong những thói quen xấu của bạn có thể đang hình thành, và bạn nên dừng lại ngay lập tức.

- Màu sắc may mắn: Tím

- Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Ma Kết: 7

- Cung hoàng đạo tương thích: Bọ Cap

11. Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Hôm nay, Bảo Bình dễ chìm đắm trong quá khứ. Một số người thậm chí còn nghĩ đến việc hòa giải, nhưng điều này thường chỉ là suy nghĩ phiến diện và khó thực hiện. Bạn cũng có thể gặp phải những trở ngại về kỹ năng cá nhân và khả năng phản ứng; đừng để những sự kiện trong quá khứ ảnh hưởng đến hiệu suất hiện tại của bạn.

- Màu sắc may mắn: Nâu

- Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Bảo Bình: 6

- Cung hoàng đạo tương thích: Nhân Mã

12. Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Song Ngư (19/2 - 20/3)

Hôm nay, Song Ngư cần thận trọng với các dự án mới và xem xét kỹ lưỡng các hợp đồng. Nếu cần ký kết một thỏa thuận nào đó trong hôm nay, bạn phải dựa trên thực tế và xem xét kỹ lưỡng từng điều khoản. Tương lai là điều không thể đoán trước, và bạn không nên cố gắng dự đoán nó. Nếu bạn cho rằng đối tác của mình quá ích kỷ, hãy hoãn việc hợp tác lại.

- Màu sắc may mắn: Xanh denim

- Con số may mắn hôm nay ngày 26/11 của Song Ngư: 6

- Cung hoàng đạo tương thích: Nhân Mã

