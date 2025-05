Ngày 30/5, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị xử phạt hành chính người con trai dùng ghế nhựa ném gãy tay mẹ.

Người con trai dùng ghế ném gãy tay mẹ ở Quảng Trị bị đề nghị xử phạt hành chính. Ảnh minh hoạ. Nguồn: NT.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 28/3, tại nhà của mình, bà Võ Thị L (58 tuổi, trú khu phố 1, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bị con trai Lê Văn T (34 tuổi) dùng ghế nhựa ném trúng, khiến bà L gãy tay.

20 ngày sau, bà L viết đơn tố giác hành vi của con trai gửi Công an phường 1, thị xã Quảng Trị.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận nguồn tin nêu trên. Tuy nhiên, bà L đã có đơn yêu cầu không khởi tố và xử lý hình sự vụ việc cố ý gây thương tích nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị không khởi tố vụ án.

Quá trình điều tra, Lê Văn T đã thành khẩn khai báo, hối lỗi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác định, hành vi của Lê Văn T đã vi phạm điểm a, khoản 2, Điều 52 Nghị định 144/2021/NĐ – CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Mức xử phạt đối với hành vi xâm hại sức khoẻ thành viên gia đình theo điều, khoản trên từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.