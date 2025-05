TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Công an khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan mỹ phẩm của công ty chồng ca sĩ Đoàn Di Băng; thực hư thông tin chi nhánh một ngân hàng tại Quảng Ninh bị cướp

Công an khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan mỹ phẩm của công ty chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Ngày 29/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai (đơn vị sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group TP.HCM, do ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng làm Tổng giám đốc).

Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã thống nhất khởi tố vụ án để điều tra dấu hiệu sản xuất hàng giả liên quan sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body, do Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai (KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, do chồng ca sĩ Đoàn Di Băng đứng tên). Ảnh: Báo Đồng Nai

Trước đó, ngày 24/5, Sở Y tế phối hợp Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện dấu hiệu hàng giả liên quan đến hai sản phẩm: Dầu gội Hanayuki Shampoo và kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body. Ngày 26/5, hồ sơ vụ việc được chuyển sang Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) để điều tra.

Kết quả rà soát liên ngành thống nhất khởi tố vụ án với sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body. Riêng với dầu gội Hanayuki Shampoo, cơ quan chức năng xử phạt hành chính.

Ngày 7/5, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy toàn bộ lô dầu gội Hanayuki Shampoo do không đạt yêu cầu chất lượng và chứa thành phần không đúng với công bố.

Thực hư thông tin chi nhánh một ngân hàng tại Quảng Ninh bị cướp

Theo thông tin đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, vụ cướp xảy ra tại quầy giao dịch của một ngân hàng có chi nhánh tại TP.Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh). Cụ thể, trong khi giao dịch viên đang trao đổi với khách hàng, bất ngờ, một đối tượng mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang tiếp cận.

Chỉ sau vài giây, đối tượng nói trên đã rút dao từ trong balô, uy hiếp giao dịch viên tại quầy. Khi thấy người này hoảng sợ, đối tượng đã trực tiếp nhảy vào trong quầy và thực hiện hành vi lấy tiền mặt trên bàn bỏ vào trong balô.

Hình ảnh đối tượng uy hiếp cướp ngân hàng tại Uông Bí lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi lấy được tiền, đối tượng đã ngay lập tức bỏ chạy, thời gian từ khi đối tượng tiếp cận, uy hiếp, lấy tiền và rời đi trong chưa đến 20 giây.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch thường trực TP.Uông Bí cho biết, hiện tại, UBND TP.Uông Bí vừa mới nhận được thông tin và đang xác minh. Trên cơ sở đó, UBND TP.Uông Bí sẽ có phương án phối với lực lượng công an để xử lý vụ việc.

Công an vào cuộc làm rõ thông tin nữ sinh viên “tố” bị thầy giáo “gạ gẫm”

Ngày 29/5, trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo Trường Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã mời công an vào cuộc làm rõ các thông tin đăng tải lên mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Công an cũng đã làm việc với những cán bộ, giáo viên liên quan để xác minh sự việc.

Bài viết của một nữ sinh được cho là học khóa 65 Trường Đại học Vinh, Nghệ An "tố" bị nam cán bộ ở bộ phận một cửa có hành vi thiếu chuẩn mực. Sự việc xảy ra khi nữ sinh này đến trường rút học bạ. Ảnh: N.T



“Có nhiều thông tin đăng tải lên mạng xã hội, nhà trường lập tổ để rà soát hết toàn bộ sự việc. Nếu sự việc đúng sẽ có hình thức xử lý theo quy định, nếu sai cũng là để bảo vệ cán bộ. Nhà trường cũng đã mời công an vào cuộc làm rõ sự việc nhằm đảm bảo tính khách quan và công tâm. Sáng nay, công an đã làm việc với các giáo viên liên quan”, lãnh đạo Trường Đại học Vinh thông tin.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao khi một nữ sinh viên (được cho là thuộc khóa 65, Đại học Vinh) đăng tải bài "tố" một nam cán bộ bộ phận một cửa của trường có hành vi không chuẩn mực. Theo lời nữ sinh, sự việc xảy ra khi em đến rút học bạ; sau khi bóng gió về việc "tạo điều kiện" và gợi ý được "cảm ơn", cán bộ này đã mời em đi uống nước và có những hành vi không phù hợp như khoác vai và ôm eo. Bài đăng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Không lâu sau, một nữ sinh viên khác (được cho là thuộc khóa 64) cũng công khai "tố" một nam giáo viên của trường có hành vi "gạ gẫm". Nữ sinh này cho biết, sau khi phải gặp thầy giáo để giải quyết vấn đề kỷ luật học tập vào cuối năm 2024, em đã liên tục nhận được những tin nhắn, cuộc gọi mang tính gạ gẫm kéo dài hơn một tháng. Theo lời tố, thầy giáo này còn đe dọa sẽ xử lý kỷ luật ở mức cao nhất nếu nữ sinh không đồng ý gặp riêng. Sự việc chỉ được cho là chấm dứt khi nữ sinh phải cầu cứu sự can thiệp từ các giảng viên khác trong khoa.

Một phạm nhân treo cổ tự sát

Ngày 29/5, Cổng thông tin điện tử VKSND tỉnh Nghệ An cho biết Phòng 8 (VKSND tỉnh Nghệ An) đã trực tiếp kiểm sát đột xuất sau việc phạm nhân treo cổ tại Trại giam Số 3, Cục C10, Bộ Công an (đóng tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Điều tra vụ phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ

Trước đó, khoảng 8 giờ 53 phút ngày 26/5, tại hiện trường lao động lô sản xuất Đội 8, Phân trại số 1, Trại giam số 3, phạm nhân Đ.A.D. (SN 1989; trú khối Tân Phú, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) đã sử dụng dây thừng treo cổ.

Được biết, phạm nhân D. thụ án 27 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng 8, VKSND tỉnh Nghệ An đã tham mưu lãnh đạo Viện ban hành Quyết định số 1144/QĐ-VKSNA-P8 ngày 26/5/2025, về thành lập Đoàn kiểm sát và tiến hành kiểm sát đột xuất sự việc nêu trên tại Trại giam số 3, Cục C10, Bộ Công an.

Phát hiện thi thể cô gái trong tư thế treo cổ trong phòng tắm chung cư ở Hà Nội

Vào chiều 28/5, cư dân trong khu vực bàng hoàng phát hiện thi thể cô gái tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng tắm nên nhanh chóng báo cho cơ quan công an.

Nơi phát hiện sự việc. Nguồn: VOV

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương tới hiện trường, phong tỏa khu vực và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, cô gái trên thuê căn hộ trên cùng 4 người khác. Theo cư dân, tại căn hộ này không xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã.

Hiện tại Công an phường Tây Mỗ đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội tiến hành điều tra, làm rõ.