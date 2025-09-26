Nói đến con ghẹ, người ta hay nghĩ đến những con ghẹ biển. Nhưng ở vùng rừng ngập mặn Cà Mau, con ghẹ còn sinh trưởng và phát triển rất nhiều trong vuông tôm, vuông sò (ao nuôi tôm, ao nuôi sò...).

Ở trong vuông tôm, vuông sò, loài ghẹ biển tự sinh sản hoặc theo con nước thủy triều vào trong vuông tôm, phát triển trong môi trường tự nhiên.

Loài ghẹ sống trong vuông tôm không quá lớn, nhưng nhiều thịt, chắc và ngon.

Con ghẹ sống trong các vuông tôm ở vùng rừng ngập mặn Cà Mau có nhiều loài: con ghẹ đỏ, con ghẹ ba chấm, con ghẹ xanh…. Nhưng ngon nhất và được ưa chuộng nhất vẫn là loài ghẹ xanh.

Ðể con ghẹ vùng rừng ngập mặn Cà Mau luôn tươi sống, người dân phải chạy ô-xy 24/24 trong quá trình mua bán và vận chuyển.

Loại con ghẹ vuông (loài ghẹ biển sống trong các vuông nuôi tôm ở vùng rừng ngập mặn Cà Mau) tuy nhỏ con hơn ghẹ biển nhưng thịt chắc, ngọt, thơm ngon.

Giá ghẹ dao động theo mùa, theo ngày, trung bình ghẹ loại Nhất từ 5-7 con/kg giá từ 150.000 - 200.000đồng/kg; loại ghẹ Nhì từ 8-10 con/kg giá 100.000 - 120.000đồng/kg; loại ghẹ xô từ 50.000 - 60.000đồng/kg”.

Mỗi tháng có 2 con nước thủy triều để người dân nuôi tôm vùng rừng ngập mặn Cà Mau xổ vuông, cùng với tôm, cá tự nhiên thì loài ghẹ trong vuông cũng được người dân thu hoạch. Thương lái đến tận nơi mua loại ghẹ vuông với giá từ 60.000 - 200.000 đồng/kg, tuỳ loại.

Ghẹ vuông (các loại ghẹ sống trong các vuông nuôi tôm vùng rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau) được chế biến thành nhiều món ngon, đơn giản và dân dã nhất là món ghẹ luộc chấm muối tiêu chanh.

Theo: Báo Cà Mau