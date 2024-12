Công an Đà Nẵng khởi tố 26 bị can theo 7 tội danh về tham nhũng

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng vừa có tờ trình HĐND thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực (PCTNTC) năm 2024.

Cụ thể, kết quả phát hiện xử lý tiêu cực tham nhũng tại các cơ quan đơn vị trong năm 2024 cho thấy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên thực hiện tự kiểm tra nội bộ nhằm ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định các dấu hiệu tiêu cực, những nhiễu và các hành vi có dấu hiệu tham nhũng.

Bên cạnh đó, qua tự kiểm tra chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, qua thanh tra chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng chưa phát hiện vụ việc tham nhũng.

Theo UBND TP Đà Nẵng, trong kỳ, Công an thành phố đã thụ lý, điều tra 18 vụ án với 26 bị can theo 7 tội danh về tham nhũng trong tổng số 37 bị can đã khởi tố. Trong số này có 14 vụ án với 22 bị can đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố, 4 vụ án với 4 bị can đang điều tra.

Qua kết quả thụ lý điều tra có 11 vụ án với 12 bị can tộiTham ô tài sản, 3 vụ án với 9 bị can tội Nhận hối lộ, 3 vụ án với 4 bị can tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đồng thời có 1 vụ án với 1 bị can tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ và 6 vụ án với 6 bị can qua giải quyết tố cáo, tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố.

Dự án Sân Chi Lăng liên quan đại án của Phạm Công Danh, một trong những đại án ở Đà Nẵng chưa được xử lý dứt điểm

UBND TP Đà Nẵng còn cho biết, kết quả điều tra, xử lý các vụ án, giải quyết các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC theo dõi, chỉ đạo có 2 vụ với 5 bị can, đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố theo pháp luật.

Còn kết quả điều tra, xử lý các vụ án, giải quyết các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy về PCTNTC theo dõi, chỉ đạo có 7 vụ với 12 bị can, đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố theo pháp luật.

Tổng số tiền tham nhũng phát hiện được 218.870 triệu đồng, trong đó đã thu giữ, thu hồi được hơn 175.899 triệu đồng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tham những kết hợp với việc phát hiện, xử lý nghiêm một số vụ án liên quan đến tham những và việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 đã có tác dụng răn đe và hạn chế, kiểm soát được tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu TP Đà Nẵng, tình hình tham nhũng trong thời gian đến có thể có diễn biến phức tạp.

"Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc để vụ lợi "tham nhũng vặt" ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có thể còn diễn ra ở một số đơn vị, địa phương.

Trong tình hình hiện nay cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng ở các lĩnh vực như: quản lý, sử dụng đất đai, Tài nguyên, khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công; quản lý các dự án có nguồn vốn từ ngân sách, vốn kinh doanh của đơn vị nhà nước, dịch vụ công; công tác tổ chức cán bộ cũng cần được quan tâm chú ý vì đây cũng là lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh hành vi tiêu cực tham nhũng", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nêu.