Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Công an Hải Phòng điều động hàng chục xe chữa cháy và robot để dập tắt đám cháy ở Khu công nghiệp Đồ Sơn

Nguyễn Đại Thứ bảy, ngày 13/09/2025 09:07 GMT+7
Khoảng 1h13’ ngày 13/9 đã xảy ra vụ cháy lớn tại kho thành phẩm của Công ty TNHH Cheng - V, Khu công nghiệp (KCN) Đồ Sơn.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong công ty có công nhân đang làm ca đêm. Tuy nhiên, do phát hiện kịp nên tất cả thoát nạn. Do kho hàng nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao hàng trăm mét, xuất hiện những tiếng nổ.

Ngọn lửa cháy dữ dội tại kho thành phẩm của Công ty TNHH Cheng - V, Khu công nghiệp (KCN) Đồ Sơn. Ảnh PL.

Xác định vụ cháy có tính chất nguy hiểm, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 lập tức điều động hơn 10 xe chữa cháy cùng 1 robot chữa cháy thuộc các Đội công tác Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công ty liên doanh KCN Đồ Sơn cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ, phương tiện chữa cháy và CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các mũi tấn công tập trung chữa cháy, ngăn chặn cháy lan.

Công an Hải Phòng điều động hàng chục xe chữa cháy và robot chữa cháy để dập tắt đám cháy ở Khu công nghiệp Đồ Sơn. Ảnh PL.

Đến rạng sáng 13/9, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Lực lượng PCCC và CNCH thành phố đã xuyên đêm chữa cháy không ngừng nghỉ, ngăn chặn đám cháy bùng phát trở lại.

Đến rạng sáng 13/9, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Ảnh HP.

Thông tin với PV Dân Việt,  một lãnh đạo UBND phường Đồ Sơn cho biết, đến thời điểm hiện tại vụ cháy không gây thiệt hại về người, các cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại của vụ cháy.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

