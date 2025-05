Ngày 6/5, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, hiện nay các cá nhân, tổ chức thù địch, phản động, chống đối đã lợi dụng, tạo lập các hội, nhóm phản động, chống đối để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước trên nền tảng mạng xã hội Facebook.

Về tên gọi, chúng đặt tên nhóm một cách ly kỳ, giật gân với danh nghĩa đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền, xây dựng xã hội dân sự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chống tham nhũng… để thu hút người theo dõi, tham gia.

Về nội dung, chúng đăng tải, chia sẻ nội dung tích cực xen lẫn tiêu cực, thật giả đan xen khiến người đọc khó phân biệt, lợi dụng các vấn đề, vụ việc được dư luận quan tâm nhưng không đưa tin một cách rõ ràng mà thường lập lờ để dư luận phán xét, bày tỏ thái độ, quan điểm, nếu người đọc không tìm hiểu kỹ sẽ dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực.

Đối tượng chúng nhắm đến là tất cả người sử dụng mạng xã hội, nhất là thanh niên, sinh viên, người lao động tự do vì nhóm người này thường có tâm lý bất ổn, dễ bị kích động, lôi kéo.

Một trong các nội dung phản động, chống đối được Nguyễn Văn Đài đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Ảnh: CAHY

Mục đích của chúng nhằm tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, tập hợp lực lượng, hình thành tổ chức chính trị đối lập, âm mưu diễn biến hòa bình…

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, một trong số các hội nhóm phản động, chống đối trên mạng xã hội Facebook đó là nhóm “Luật sư Nguyễn Văn Đài và FANS” do đối tượng phản động lưu vong Nguyễn Văn Đài điều hành.

Nguyễn Văn Đài sinh năm 1969, quê quán xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; năm 2018 bị kết án tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”; hiện đang sinh sống ở Đức.

Nguyễn Văn Đài được xác định thường xuyên đăng tải, chia sẻ tin, bài có nội dung xuyên tạc sai sự thật, phỉ báng chế độ XHCN, tung tin bịa đặt nhằm lừa độc giả, gây hoang mang trong dư luận quần chúng…

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo, mỗi người dân khi sử dụng mạng xã hội Facebook cần cảnh giác, tỉnh táo để nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các cá nhân, tổ chức phản động, chống đối tránh bị lôi kéo tham gia vào các hội, nhóm phản động, chống đối đồng thời tuyên truyền cho người thân, gia đình, bạn bè và cộng đồng nhận diện, không tham gia các hội nhóm phản động, chống đối trên không gian mạng nói chung, mạng xã hội Facebook nói riêng.

Đồng thời chủ động rà soát, rời khỏi nhóm do các đối tượng phản động, chống đối điều hành, kịp thời tố cáo với cơ quan công an khi phát hiện cá nhân, tổ chức tham gia các hội, nhóm phản động, chống đối trên không gian mạng góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.