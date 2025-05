Cụ thể, vừa qua tại hội trường Công an tỉnh Hưng Yên, hội nghị thống nhất việc sắp xếp, hợp nhất Công an tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh Thái Bình đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của đại tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên và đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã báo cáo tóm tắt thực trạng, tình hình, kết quả công tác tổ chức, biên chế cán bộ chiến sỹ; việc bố trí cơ quan, doanh trại; công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ chiến sỹ công an 2 tỉnh Thái Bình, Hưng Yên trong giai đoạn sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.

Lãnh đạo công an 2 tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng đã cùng thảo luận, đánh giá tình hình, thực trạng tổ chức, hoạt động của hai đơn vị; thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến việc hợp nhất công an 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình; trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thống nhất định hướng tổ chức lực lượng công an 2 tỉnh khi thực hiện việc sáp nhập.

Công an 2 tỉnh Hưng Yên, Thái Bình đã thống nhất định hướng tổ chức lực lượng công an 2 tỉnh khi thực hiện việc sáp nhập. Ảnh: Công an Hưng Yên

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên và Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chức năng. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, khẩn trương phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ, cơ sở vật chất, cơ quan doanh trại của 2 đơn vị; tham mưu xây dựng phương án bố trí trụ sở làm việc, nhà công vụ, phương tiện phục vụ công tác.

Thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ và thống nhất tham mưu đề xuất việc sắp xếp, hợp nhất Công an tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh Thái Bình đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Cùng với đó làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ; khẩn trương rà soát, thống kê cụ thể các nhiệm vụ công tác chuyên môn theo từng đơn vị, lĩnh vực, hệ lực lượng; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phối hợp nhịp nhàng cùng triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.