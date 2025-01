Công an thành phố Huế có tân Phó Giám đốc

Chiều ngày 23/1, Công an thành phố Huế tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn- Giám đốc Công an thành phố Huế đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Viết Hoàng- Trưởng Công an quận Thuận Hóa giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Huế.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn- Giám đốc Công an thành phố Huế đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Viết Hoàng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Huế. Ảnh: Đình Hồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn chúc mừng thượng tá Nguyễn Viết Hoàng vinh dự được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Theo đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, thượng tá Nguyễn Viết Hoàng được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác và trưởng thành từ cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu và uy tín cao.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế tặng hoa chúc mừng thượng tá Nguyễn Viết Hoàng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Huế. Ảnh: Đình Hồng.

Giám đốc Công an thành phố Huế bày tỏ sự tin tưởng với bản lĩnh và kinh nghiệm công tác, trên cương vị trọng trách mới, thượng tá Nguyễn Viết Hoàng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Nguyễn Viết Hoàng hứa sẽ tiếp tục tận tâm, tận lực, không ngừng nỗ lực rèn luyện, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Huế và toàn lực lượng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Công an thành phố Huế thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...