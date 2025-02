Công an tỉnh Thái Bình xác minh tài sản, thu nhập của 10 cán bộ

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Công an tỉnh Thái Bình đã công bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn năm 2025.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Thái Bình về công tác thanh tra năm 2025, Thanh tra Công an tỉnh - Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Công an tỉnh đã mời đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình dự, chứng kiến và tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên lựa chọn 10 cán bộ được xác minh tài sản, thu nhập năm 2025 tại 3 đơn vị.

Qua bốc thăm ngẫu nhiên, Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định xác minh tài sản, thu nhập của 10 cán bộ. Ảnh: CTTĐT CA Thái Bình

Thiếu tá Nguyễn Duy Hưng - Phó Chánh thanh tra Công an tỉnh Thái Bình, Tổ trưởng Tổ xác minh đã thông qua toàn văn Quyết định xác minh tài sản, thu nhập; phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng Tổ xác minh và thành viên; quyền, nghĩa vụ của người được xác minh tài sản, thu nhập và nội dung kế hoạch xác minh.

Thượng tá Vũ Đình Nghị - Chánh thanh tra Công an tỉnh Thái Bình, người đứng đầu cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Công an tỉnh Thái Bình cho biết, việc xác minh tài sản, thu nhập là nhiệm vụ thường xuyên, được tổ chức thực hiện hằng năm của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Công an tỉnh trên cơ sở kế hoạch chung đã được Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt.

Người đứng đầu cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Công an tỉnh Thái Bình đề nghị lãnh đạo các đơn vị có cán bộ được xác minh chỉ đạo phối hợp kịp thời, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan để phục vụ xác minh tài sản, thu nhập.

Với các cá nhân được xác minh thì cung cấp thông tin rõ ràng theo yêu cầu của Tổ xác minh.

Đối với tổ xác minh cần tiến hành các bước xác minh tài sản theo kế hoạch đã được phê duyệt và quy trình xác minh tài sản, thu nhập của Bộ Công an bảo đảm nghiêm túc, khách quan.