Ngày 29/6/2025, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM liên quan đến tổ chức bộ máy và nhân sự sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì buổi lễ. Ảnh: CA

Buổi lễ diễn ra trực tiếp tại hội trường Công an TP.HCM và trực tuyến đến hai điểm cầu: Công an tỉnh Bình Dương (cũ) và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.HCM công bố các quyết định liên quan đến việc sắp xếp tổ chức và công tác cán bộ trong toàn lực lượng. Nội dung quyết định liên quan đến việc sáp nhập Công an cấp tỉnh, cấp xã, tổ chức lại 35 phòng nghiệp vụ, chức năng và 178 đơn vị Công an cấp xã, đặc khu, đồn Công an trực thuộc Công an TP.HCM.

Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu các đơn vị triển khai các nhiệm vụ liên quan từ ngày 1/7/2025. Trưởng các phòng nghiệp vụ, Trưởng Công an cấp xã cần bảo đảm hoạt động điều hành không gián đoạn, rà soát nhiệm vụ, phân công công việc, xác định rõ thẩm quyền, xử lý vướng mắc. Công an cấp xã cần thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chính quyền cơ sở trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thủ tục hành chính.

Công an TP.HCM triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai lực lượng và phương tiện theo mô hình chính quyền hai cấp, giám sát tình hình tại địa phương. Các đơn vị tham mưu triển khai đề án 06 về hệ thống thông tin xử lý thủ tục hành chính cấp xã.

"Lực lượng hỗn hợp tuần tra, kiểm soát tiếp tục duy trì, bao gồm Tổ công tác 363 và các tổ 363 cấp xã. Tại địa bàn mới sáp nhập, Công an các đơn vị phối hợp với quân đội và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.

Các đơn vị chuẩn bị phương án tổ chức Đảng phù hợp với tổ chức bộ máy mới. Đảng bộ CATP tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025–2030 theo quy định, đánh giá kết quả, xác định nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trong việc thực hiện kỷ luật, quy trình nghiệp vụ, chấp hành lễ tiết, tác phong, đạo đức công vụ. Việc chuyển đổi mô hình tổ chức được triển khai theo đúng quy trình, bảo đảm quyền lợi của cán bộ chiến sĩ, duy trì hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội", Thiếu tướng Mai Hoàng yêu cầu.

Giám đốc Công an TP.HCM cũng đề nghị toàn lực lượng Công an TP tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, xác định trách nhiệm cá nhân, tham gia đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ. Ban Giám đốc Công an TP cùng lực lượng triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên.