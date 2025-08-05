Vì sao bộ phim về sáp nhập, tinh gọn bộ máy, nạn hàng giả đang phát trên VTV gây tranh cãi?
Bộ phim VTV "Có anh, nơi ấy bình yên" do đạo diễn NSƯT Nguyễn Danh Dũng thực hiện, đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khiến khán giả tranh cãi.
Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu thành công một nam sinh bị “bắt cóc online”.
Theo thông tin ban đầu, chiều 4/8, ông N (SN 1972) đến Công an phường Chợ Lớn trình báo việc con trai mình là T.G.V (SN 2007) đi đâu không rõ.
Ông N cho biết, nhận được tin nhắn của V qua Zalo với nội dung: “Con có chút việc, con đi một tí con về. Con đi cà phê tí con về”.
Cảnh sát nghi ngờ V bị “bắt cóc online” nên đã vào cuộc điều tra, làm rõ.
Quá trình truy xét, Đội 2 phối hợp với Công an phường Chợ Lớn xác định nam sinh V đã lên một chiếc taxi đến phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.
Tổ công tác ngay lập tức lên đường đến phường Tân Lập với quãng đường dài khoảng 350km. Đến rạng sáng 5/8, lực lượng chức năng TP.HCM đã kiểm tra nhà nghỉ trên đường Đinh Núp, giải cứu nam sinh thành công.
Theo tìm hiểu, V đang theo học tại 1 trường THPT ở TP.HCM. Dù trước đó đã được nhà trường tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo nhưng nam sinh vẫn bị lừa.
Một đoạn clip dài 50 giây đang "gây bão" trên mạng xã hội, ghi lại cảnh hỗn chiến giữa hai nhóm người, trong đó có cả những người mặc đồng phục xe ôm công nghệ. Vụ việc diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 4/8, tại một con hẻm trên đường Hậu Giang, phường Bình Tây, TP.HCM