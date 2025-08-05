Chủ đề nóng

Công an TP.HCM vượt quãng đường khoảng 350km giải cứu nam sinh bị "bắt cóc online"

Lực lượng Công an TP.HCM đã vượt quãng đường dài khoảng 350km đến tỉnh Đắk Lắk giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”.
Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu thành công một nam sinh bị “bắt cóc online”.

Công an TP.HCM giải cứu nam sinh bị bắt cóc online

Theo thông tin ban đầu, chiều 4/8, ông N (SN 1972) đến Công an phường Chợ Lớn trình báo việc con trai mình là T.G.V (SN 2007) đi đâu không rõ.

Nam sinh được cảnh sát giải cứu khi đang ở 1 nhà nghỉ. Ảnh: CACC

Ông N cho biết, nhận được tin nhắn của V qua Zalo với nội dung: “Con có chút việc, con đi một tí con về. Con đi cà phê tí con về”.

Cảnh sát nghi ngờ V bị “bắt cóc online” nên đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Quá trình truy xét, Đội 2 phối hợp với Công an phường Chợ Lớn xác định nam sinh V đã lên một chiếc taxi đến phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh giao diện của nhóm lừa đảo giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát để gọi điện đe dọa bị hại.

Tổ công tác ngay lập tức lên đường đến phường Tân Lập với quãng đường dài khoảng 350km. Đến rạng sáng 5/8, lực lượng chức năng TP.HCM đã kiểm tra nhà nghỉ trên đường Đinh Núp, giải cứu nam sinh thành công.

Theo tìm hiểu, V đang theo học tại 1 trường THPT ở TP.HCM. Dù trước đó đã được nhà trường tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo nhưng nam sinh vẫn bị lừa.

Băng nhóm mặc áo xe ôm công nghệ hỗn chiến như phim hành động, cảnh sát tạm giữ 5 đối tượng

Một đoạn clip dài 50 giây đang "gây bão" trên mạng xã hội, ghi lại cảnh hỗn chiến giữa hai nhóm người, trong đó có cả những người mặc đồng phục xe ôm công nghệ. Vụ việc diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 4/8, tại một con hẻm trên đường Hậu Giang, phường Bình Tây, TP.HCM

Mưa như trút nước kéo dài hơn một giờ đồng hồ, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập lai láng, hàng loạt xe chết máy

Chuyển động Sài Gòn
Mưa như trút nước kéo dài hơn một giờ đồng hồ, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập lai láng, hàng loạt xe chết máy

Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Rạch Chiếc, ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Chuyển động Sài Gòn
Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Rạch Chiếc, ùn tắc giao thông nghiêm trọng

TP.HCM sắp tổ chức Triển lãm PCCC và CNCH quy tụ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, Thủ tướng dự kiến tham dự

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM sắp tổ chức Triển lãm PCCC và CNCH quy tụ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, Thủ tướng dự kiến tham dự

Bắt thanh niên giở trò "2 ngón" lấy chiếc túi xách chứa laptop trước nhà thuốc Pharmacity

Chuyển động Sài Gòn
Bắt thanh niên giở trò '2 ngón' lấy chiếc túi xách chứa laptop trước nhà thuốc Pharmacity

Đọc thêm

Vì sao bộ phim về sáp nhập, tinh gọn bộ máy, nạn hàng giả đang phát trên VTV gây tranh cãi?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao bộ phim về sáp nhập, tinh gọn bộ máy, nạn hàng giả đang phát trên VTV gây tranh cãi?

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim VTV "Có anh, nơi ấy bình yên" do đạo diễn NSƯT Nguyễn Danh Dũng thực hiện, đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khiến khán giả tranh cãi.

Con động vật hoang dã đột nhiên xuất hiện giữa phố, vào cả nhà dân kiếm ăn, kiểm lâm TP.HCM bắt giữ và chăm sóc
Nhà nông

Con động vật hoang dã đột nhiên xuất hiện giữa phố, vào cả nhà dân kiếm ăn, kiểm lâm TP.HCM bắt giữ và chăm sóc

Nhà nông

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân bắt thành công một con khỉ đuôi lợn sau nhiều ngày quậy phá, kiếm ăn trong khu dân cư.

Quy định hoàn thuế GTGT 5% khiến doanh nghiệp xuất khẩu nông sản 'rối' như tơ vò
Nhà nông

Quy định hoàn thuế GTGT 5% khiến doanh nghiệp xuất khẩu nông sản "rối" như tơ vò

Nhà nông

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 181/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2025, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản phải xuất hoá đơn với thuế suất VAT 5% và thực hiện hoàn thuế sau khi xuất khẩu. Ngay lập tức, quy định này khiến các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, hồ tiêu sản lượng lớn như Phúc Sinh “rối” như tơ vò.

Bắt tay nhau, lên sàn online, đưa nhanh món ngon Việt ra chợ ngoại
Chuyển động Sài Gòn

Bắt tay nhau, lên sàn online, đưa nhanh món ngon Việt ra chợ ngoại

Chuyển động Sài Gòn

Để món ngon Việt có chỗ đứng vững chắc trên kệ hàng quốc tế, nhất là ở Mỹ, chỉ sản phẩm "ngon lành" thôi thì chưa đủ, mà cần chiến lược kinh doanh bài bản, đối tác mạnh và không thể không có trợ giúp của cánh cửa chuyển đổi số.

Lộ diện 3 ngoại binh đắt giá nhất V.League 2025/2026: Nguyễn Xuân Son 'hít khói'
Thể thao

Lộ diện 3 ngoại binh đắt giá nhất V.League 2025/2026: Nguyễn Xuân Son "hít khói"

Thể thao

Nguyễn Xuân Son hiện được định giá khoảng 650.000 euro, thế nhưng nếu đặt cạnh 3 ngoại binh chuẩn bị ra mắt V.League 2025/2026 gồm Matheus Felipe, Njabulo Blom và Willian Maranhao, anh vẫn còn kém khá xa.

GS.TS, Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường: Nhiều đơn vị cảm ơn vì được tháo gỡ vướng mắc nhờ hoạt động giám sát
Tin tức

GS.TS, Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường: Nhiều đơn vị cảm ơn vì được tháo gỡ vướng mắc nhờ hoạt động giám sát

Tin tức

GS.TS Hoàng Văn Cường dẫn chứng, qua các cuộc giám sát về phòng chống Covid-19 hay thực hiện Nghị quyết 43 về phục hồi kinh tế, Quốc hội đã phát hiện và tháo gỡ nhiều bất hợp lý. Nhiều đơn vị được giám sát đã cảm ơn khi hoạt động giám sát đến tháo gỡ cho họ.

Việt Nam chi 1 tỷ USD để nhập khẩu gạo, bình thường hay bất thường?
Nhà nông

Việt Nam chi 1 tỷ USD để nhập khẩu gạo, bình thường hay bất thường?

Nhà nông

7 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp Việt Nam đã chi 1 tỷ USD nhập khẩu gạo, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này là bình thường hay bất thường?

Nuôi tôm thẻ siêu thâm canh tuần hoàn không xả thải, bảo vệ môi trường, người tiêu dùng khỏe, nông dân Cà Mau làm giàu
Nhà nông

Nuôi tôm thẻ siêu thâm canh tuần hoàn không xả thải, bảo vệ môi trường, người tiêu dùng khỏe, nông dân Cà Mau làm giàu

Nhà nông

Dự án “Huy động nguồn lực nhân rộng quy trình công nghệ nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn, ít thay nước, an toàn sinh học” đang được Sở KHCN tỉnh Cà Mau chủ trì phối hợp cùng Công ty TNHH De Heus và các đối tác triển khai trên địa bàn tỉnh, mở ra hướng đi đột phá cho nông dân làm giàu từ con tôm một cách thân thiện với môi trường.

Giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm trước 5 năm mà không bị giảm lương hưu
Xã hội

Giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm trước 5 năm mà không bị giảm lương hưu

Xã hội

Từ 1/1/2026, khi Luật Nhà giáo có hiệu lực, giáo viên mầm non sẽ được nghỉ hưu sớm hơn so với độ tuổi quy định nhưng không quá 5 năm, nếu có nguyện vọng. Trường hợp có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu.

CSGT Đa Phước 'mở đường' sinh tử, kịp thời cứu sản phụ vỡ ối
Chuyển động Sài Gòn

CSGT Đa Phước "mở đường" sinh tử, kịp thời cứu sản phụ vỡ ối

Chuyển động Sài Gòn

Cán bộ thuộc Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT Công an TP.HCM), đã có hành động nhanh chóng và đầy trách nhiệm, kịp thời hỗ trợ một sản phụ vỡ ối nguy kịch đến bệnh viện.

Con đặc sản rõ hiền lành này, nuôi thành công ở một nơi của Lào Cai, hễ bán cả ao là nắm hàng trăm triệu
Nhà nông

Con đặc sản rõ hiền lành này, nuôi thành công ở một nơi của Lào Cai, hễ bán cả ao là nắm hàng trăm triệu

Nhà nông

Vốn đầu tư ít, rủi ro thấp, lợi nhuận lại cao - Đó là câu chuyện về mô hình nuôi ốc nhồi-con đặc sản rõ hiền lành, đang làm thay đổi đời sống kinh tế của nhiều hộ dân tại xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai (trước đây là xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) .

Hình ảnh 'khác lạ' của Á Quân Đường lên đỉnh Olympia, đang học song bằng ở Mỹ
Xã hội

Hình ảnh "khác lạ" của Á Quân Đường lên đỉnh Olympia, đang học song bằng ở Mỹ

Xã hội

Á Quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2021 Nguyễn Thiện Hải An lộ diện gây bất ngờ, ấn tượng với hình ảnh mái tóc dài ngang vai.

TP.HCM sau cơn mưa: Lực lượng chức năng 'lội nước' giúp dân, cam kết hỗ trợ lâu dài
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sau cơn mưa: Lực lượng chức năng "lội nước" giúp dân, cam kết hỗ trợ lâu dài

Chuyển động Sài Gòn

Sáng ngày 6/8, sau trận mưa lớn như trút nước đêm qua, một phần phường Tam Bình, phường Thủ Đức chìm trong biển nước. Tại con hẻm 789, tỉnh lộ 43, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình cảnh ngập lụt nghiêm trọng, đồ đạc hư hỏng, cuộc sống bị đảo lộn.

Giá điện, thực phẩm và y tế đồng loạt tăng, CPI tháng 7 tăng theo
Kinh tế

Giá điện, thực phẩm và y tế đồng loạt tăng, CPI tháng 7 tăng theo

Kinh tế

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2025 tăng 0,11% so với tháng trước, chủ yếu do giá vật liệu xây dựng, thực phẩm và điện sinh hoạt leo thang. Tính chung 7 tháng đầu năm, CPI tăng 3,26% so với cùng kỳ 2024, trong khi lạm phát cơ bản tăng 3,18%. Đáng chú ý, giá vàng tăng vọt gần 50% so với cùng kỳ và tỷ giá USD tiếp tục đi lên, phản ánh những biến động đáng kể trong bối cảnh áp lực chi phí vẫn chưa hạ nhiệt.

Khách tăng trưởng dịp hè, hàng không ưu tiên chiến lược mở đường bay quốc tế
Kinh tế

Khách tăng trưởng dịp hè, hàng không ưu tiên chiến lược mở đường bay quốc tế

Kinh tế

Trong thời gian gần đây, ngành hàng không đang có dấu hiệu bứt tốc phục hồi. Trợ lực quan trọng là làn sóng du lịch phục hồi tại thị trường quốc tế.

Độc đấu 60 lần không thua: Musashi – Bóng ma kiếm đạo Nhật Bản
Đông Tây - Kim Cổ

Độc đấu 60 lần không thua: Musashi – Bóng ma kiếm đạo Nhật Bản

Đông Tây - Kim Cổ

Chưa từng thất bại trong 60 trận đấu sinh tử, Musashi Miyamoto được hậu thế tôn vinh là "bóng ma kiếm đạo" – một huyền thoại sống giữa thời loạn lạc. Với hai thanh kiếm trong tay và một tâm trí lạnh như thép, ông không chỉ đánh bại những đối thủ mạnh nhất, mà còn viết nên triết lý võ học vượt thời gian, khiến cả Nhật Bản khiếp phục và ngưỡng mộ.

Điều gì khiến các cầu thủ Việt kiều ồ ạt về V.League thi đấu?
Thể thao

Điều gì khiến các cầu thủ Việt kiều ồ ạt về V.League thi đấu?

Thể thao

Có lẽ yếu tố thu nhập không đóng góp nhiều vào quyết định về nước của các cầu thủ Việt kiều này, cho dù mức lương thưởng ở các CLB hàng đầu V.League được cho là cao so với giá trị thật cũng như là mức độ đóng góp của các cầu thủ cho CLB.

Nhà báo Phan Văn Lâm được giao phụ trách Tạp chí Pháp luật và Phát triển
Tin tức

Nhà báo Phan Văn Lâm được giao phụ trách Tạp chí Pháp luật và Phát triển

Tin tức

Ngày 5/8, PGS. TS Vũ Thu Hạnh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế Asean – Hội Luật gia Việt Nam đã ký Quyết định số 18/QĐ-IALE giao nhà báo Phan Văn Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật và Phát triển phụ trách Tạp chí.

Bắt giam người đàn ông đánh CSGT khi bạn đi cùng xe bị kiểm tra nồng độ cồn
Pháp luật

Bắt giam người đàn ông đánh CSGT khi bạn đi cùng xe bị kiểm tra nồng độ cồn

Pháp luật

Người đàn ông có nồng độ cồn trong máu đã chửi bới, đánh CSGT khi bạn đi cùng xe bị kiểm tra nồng độ cồn tại xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng).

Bắt 3 đối tượng sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn trước thềm năm học mới
Pháp luật

Bắt 3 đối tượng sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn trước thềm năm học mới

Pháp luật

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh tại Bắc Ninh và TP Hà Nội.

Loại cá đứng đầu “tứ quý ngư”, giàu dinh dưỡng, chữa bệnh mất ngủ, đem nướng thành món ngon vạn người mê
Gia đình

Loại cá đứng đầu “tứ quý ngư”, giàu dinh dưỡng, chữa bệnh mất ngủ, đem nướng thành món ngon vạn người mê
5

Gia đình

Trong Đông y, loại cá này có vị ngọt mặn, tính hơi ôn; vào tỳ và thận, có tác dụng kiện tỳ dưỡng huyết, bổ vị, cố tinh, nhu lợi cân cốt.

Điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng phường Phước Thắng: TP.HCM quyết liệt xử lý
Chuyển động Sài Gòn

Điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng phường Phước Thắng: TP.HCM quyết liệt xử lý

Chuyển động Sài Gòn

Trước tình hình vi phạm trật tự về đất đai, xây dựng tại phường Phước Thắng (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) đang diễn biến phức tạp, Sở Xây dựng TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị phải quyết liệt xử lý.

Lee Sung Woo bị chỉ trích dữ dội vì chia sẻ hình ảnh 18+
Văn hóa - Giải trí

Lee Sung Woo bị chỉ trích dữ dội vì chia sẻ hình ảnh 18+

Văn hóa - Giải trí

Nam diễn viên Lee Sung Woo, diễn viên “Squid Game”, đã đăng tải một hình ảnh 18+ liên quan trực tiếp đến nhân vật của mình trên mạng xã hội.

Quả gì ăn bở, xưa chê dở, nay hóa quả đặc sản, vùng trồng lớn nhất Hải Phòng đang tổ chức một hoạt động quan trọng
Nhà nông

Quả gì ăn bở, xưa chê dở, nay hóa quả đặc sản, vùng trồng lớn nhất Hải Phòng đang tổ chức một hoạt động quan trọng

Nhà nông

Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm na bở An Sơn-Liên Khê (vùng trồng na bở lớn nhất của thành phố, trước kia thuộc TP Thủy Nguyên), đồng thời tổ chức bình tuyển sản phẩm này. Na bở xưa nhiều người chê ăn nát, nay hóa ra ăn lại mát mà bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Dịch tả lợn Châu Phi mới nhất ở Đà Nẵng, có đến 52/93 xã, phường xuất hiện ổ dịch, 10.251 con heo đã bị tiêu hủy
Nhà nông

Dịch tả lợn Châu Phi mới nhất ở Đà Nẵng, có đến 52/93 xã, phường xuất hiện ổ dịch, 10.251 con heo đã bị tiêu hủy

Nhà nông

Đến nay, toàn thành phố Đà Nẵng có đến 52/93 xã, phường trên địa bàn xuất hiện dịch bệnh tả lợn Châu Phí, hiện có 8 xã ban hành quyết định công bố dịch.

Công an hỏi về mức yêu cầu bồi thường thiệt hại, mẹ nữ sinh tử vong vì tai nạn giao thông ở Vĩnh Long nói gì?
Tin tức

Công an hỏi về mức yêu cầu bồi thường thiệt hại, mẹ nữ sinh tử vong vì tai nạn giao thông ở Vĩnh Long nói gì?

Tin tức

Sau khi cơ quan điều tra khởi tố bị can với tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 tử vong, điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã mời mẹ của nữ sinh đến cơ quan làm việc và hỏi về mức yêu cầu bồi thường thiệt hại.

“Bộ tứ ngoại binh siêu đẳng” của CLB Công an TP.HCM có “CV' khủng cỡ nào?
Thể thao

“Bộ tứ ngoại binh siêu đẳng” của CLB Công an TP.HCM có “CV" khủng cỡ nào?

Thể thao

Ở mùa giải 2025/2026, CLB Công an TP.HCM được đầu tư rất mạnh mẽ về lực lượng, trong đó họ nhiều khả năng sử dụng 4 cầu thủ ngoại có năng lực chuyên môn rất đáng nể.

Đôi Bờ: Đĩa than đầu tiên của Phạm Sĩ Phú vừa ra mắt
Văn hóa - Giải trí

Đôi Bờ: Đĩa than đầu tiên của Phạm Sĩ Phú vừa ra mắt

Văn hóa - Giải trí

Sau thời gian tạm ngưng ca hát để tập trung cho con đường học vấn, ca sĩ Phạm Sĩ Phú chính thức trở lại với Đôi Bờ – đĩa than đầu tiên trong sự nghiệp.

Phương Thanh, Tạ Quang Thắng hát hết mình phục vụ các chiến sĩ trên thao trường
Chuyển động Sài Gòn

Phương Thanh, Tạ Quang Thắng hát hết mình phục vụ các chiến sĩ trên thao trường

Chuyển động Sài Gòn

Tham gia chương trình “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” phục vụ cán bộ, chiến sĩ đang tập luyện phục vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Phương Thanh, Tạ Quang Thắng đều không giấu nổi cả xúc tự hào, xúc động.

TS Trần Du Lịch: Thị trường bất động sản như chiếc máy bay chỉ có hạng thương gia, không có hạng phổ thông
Tin tức

TS Trần Du Lịch: Thị trường bất động sản như chiếc máy bay chỉ có hạng thương gia, không có hạng phổ thông

Tin tức

Theo TS Trần Du Lịch (chuyên gia Kinh tế), sản phẩm thị trường bất động sản hiện nay giống như chiếc máy bay chỉ có hạng thương gia, hạng nhất mà không có hạng phổ thông.

