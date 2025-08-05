Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu thành công một nam sinh bị “bắt cóc online”.

Công an TP.HCM giải cứu nam sinh bị bắt cóc online

Theo thông tin ban đầu, chiều 4/8, ông N (SN 1972) đến Công an phường Chợ Lớn trình báo việc con trai mình là T.G.V (SN 2007) đi đâu không rõ.

Nam sinh được cảnh sát giải cứu khi đang ở 1 nhà nghỉ. Ảnh: CACC

Ông N cho biết, nhận được tin nhắn của V qua Zalo với nội dung: “Con có chút việc, con đi một tí con về. Con đi cà phê tí con về”.

Cảnh sát nghi ngờ V bị “bắt cóc online” nên đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Quá trình truy xét, Đội 2 phối hợp với Công an phường Chợ Lớn xác định nam sinh V đã lên một chiếc taxi đến phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh giao diện của nhóm lừa đảo giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát để gọi điện đe dọa bị hại.

Tổ công tác ngay lập tức lên đường đến phường Tân Lập với quãng đường dài khoảng 350km. Đến rạng sáng 5/8, lực lượng chức năng TP.HCM đã kiểm tra nhà nghỉ trên đường Đinh Núp, giải cứu nam sinh thành công.

Theo tìm hiểu, V đang theo học tại 1 trường THPT ở TP.HCM. Dù trước đó đã được nhà trường tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo nhưng nam sinh vẫn bị lừa.