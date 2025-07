Ngày 22/7, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Ô Chợ Dừa vừa giải cứu kịp thời một nữ sinh đại học bị lừa đảo, ép dàn dựng màn kịch bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản từ gia đình.

Khoảng 11h ngày 21/7, công an phường tiếp nhận trình báo của ông L.H.T. về việc cháu họ là M. (19 tuổi, sinh viên đại học) gọi điện về nhà thông báo bị bắt cóc, kèm theo đoạn video ghi lại hình ảnh cơ thể có nhiều vết thương. M. yêu cầu gia đình chuyển 370 triệu đồng, nếu không sẽ bị "chặt ngón tay".

Nữ sinh M. tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Ô Chợ Dừa đã nhanh chóng xác minh, truy tìm tung tích nạn nhân. Sau khoảng 1 giờ, lực lượng chức năng phát hiện M. đang ở một mình tại khách sạn trên đường La Thành, không có dấu hiệu bị giam giữ.

Tại cơ quan công an, M. cho biết bị một nhóm người tự xưng công an gọi điện đe dọa, nói rằng cô liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán chất cấm. Những kẻ này yêu cầu nữ sinh chuyển tiền để "phục vụ điều tra". Không có tiền, M. được hướng dẫn tìm nơi kín đáo, tự vẽ các vết bầm tím lên mặt và cơ thể, quay video gửi về gia đình để tạo hiện trường giả.

Quá hoảng sợ, nữ sinh làm theo mọi hướng dẫn từ nhóm lừa đảo.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò mạo danh cơ quan chức năng, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại. Mọi giấy mời, giấy triệu tập từ cơ quan công an sẽ được gửi trực tiếp hoặc thông qua công an địa phương, không yêu cầu người dân cài ứng dụng hay cung cấp thông tin tài khoản.

Các trường học cũng cần tăng cường tuyên truyền để học sinh, sinh viên nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo tương tự.