



Công an trích xuất camera truy tìm xe tải va quẹt xe máy, rời hiện trường ở xã Bình Mỹ, TP.HCM. Clip: CH

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt chiều 20/8 cho biết, Công an xã Bình Mỹ, TP.HCM đang trích xuất camera an ninh khu vực đường Võ Văn Bích để truy tìm chiếc xe tải và tài xế liên quan vụ va chạm giao thông khiến người đi xe máy ngã xuống đường. Tài xế xe tải rời hiện trường.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, trên đường Võ Văn Bích, đoạn qua xã Bình Mỹ, TP.HCM, chiếc xe tải (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông trên đường Võ Văn Bích, hướng từ cầu Xáng (huyện Hóc Môn đi huyện Củ Chi, cũ).

Khi đến đoạn thuộc xã Bình Mỹ, tài xế đánh lái để tránh một chiếc xe tải khác đang đi chiều ngược lại, nhưng không may đã va quẹt vào một xe máy do một nam thanh niên điều khiển.

Cú va chạm khiến người lái xe máy loạng choạng, mất lái và ngã xuống đường. Sau đó, chiếc xe tải rời khỏi hiện trường mà không dừng lại giải quyết. Nam thanh niên chỉ bị thương nhẹ.