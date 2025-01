Công an triệt phá đường dây cá độ 1.200 tỷ đồng thuộc nhà cái IBET do Hiếu "Dế" cầm đầu Triệt phá đường dây cá độ 1.200 tỷ đồng thuộc nhà cái IBET do Hiếu "Dế" cầm đầu

Trần Trung Hiếu cầm đầu đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia, với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng. Đường dây này liên kết với nhà cái quốc tế IBET, quy tụ nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm tại Đồng Nai và các tỉnh phía Nam, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về an ninh trật tự xã hội.

Ngày 21/1, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 16 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, trong đường dây cá độ bóng đá lên tới 1.200 tỷ đồng. Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện và triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua trang web agbong88 tại Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Người cầm đầu đường dây này là Trần Trung Hiếu (biệt danh Hiếu "Dế", SN 1990, trú tại phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai). Hiếu từng có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Đối tượng Trần Trung Hiếu, tức Hiếu "Dế" cầm đầu đường dây. Ảnh: Bộ Công an. Đường dây của Hiếu quy tụ nhiều đối tượng hình sự khét tiếng tại địa phương, với hồ sơ dày đặc tiền án, tiền sự. Chúng hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an ninh xã hội, làm suy giảm nếp sống văn minh, đồng thời gây ra thiệt hại lớn về vật chất và tinh thần cho các gia đình, cộng đồng, cũng như là nguồn gốc của nhiều tội phạm và tệ nạn khác. Sau thời gian dài theo dõi và thu thập bằng chứng, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cùng các lực lượng chức năng khác, đồng loạt triệu tập các đối tượng và khám xét nhiều địa điểm tại Đồng Nai. Tang vật thu giữ gồm 20 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 CPU, số tiền mặt 1 tỷ 110 triệu đồng, cùng nhiều tài liệu và đồ vật liên quan. Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định cuối năm 2023, Trần Trung Hiếu đã lập tài khoản "siêu tổng đại lý" (Super Master) NC84 trên trang web cá cược agbong88 thuộc nhà cái quốc tế IBET. Hiếu sau đó chia nhỏ tài khoản này thành nhiều tài khoản cấp dưới và giao cho các đối tượng khác để tổ chức đánh bạc tại Đồng Nai và các địa phương lân cận. Tổng số tiền giao dịch của tài khoản NC84 từ ngày 27/11 đến 31/12/2024 là 106 tỷ đồng. Từ cuối năm 2023 đến nay, tổng số tiền mà đường dây này sử dụng cho hoạt động cá độ ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng. Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố thêm các đối tượng liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi những người có liên quan trong vụ án nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Tham khảo thêm Bắt 4 đối tượng nước ngoài trộm cắp trên máy bay ở Việt Nam

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt kẻ tấn công CSGT khi bị đo nồng độ cồn; tuyên án cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

Tấn công CSGT khi bị đo nồng độ cồn, người đàn ông bị bắt tạm giam