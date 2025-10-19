Công an vào cuộc xác minh bé gái bị cha dượng đánh phải nhập viện

Lisa lại gây bàn luận
Chiều 19/10, trao đổi với PV Dân việt, ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) thông tin: “Chính quyền địa phương đã nắm được thông tin phản ánh về việc bé gái trên địa bàn xã bị cha dượng hành hung phải nhập viện, Công an xã Cổ Đạm đang tiến hành xác minh thông tin trên. Hiện chúng tôi đã cử Phó Chủ tịch xã, Phòng Văn hóa và Hội phụ nữ tiếp cận động viên cháu”.
Chiều 19/10, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin tại Bệnh viện TP Vinh cũ (tỉnh Nghệ An) em H.T.N.L. học lớp 5 trường Tiểu học Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) phải nhập viện do bị bố dượng hành hung, đánh đập rất nhiều lần.
Hình ảnh bé gái bị đánh bầm tím chi chít vết lằm ở lưng, mông, đùi và chân gây phẫn nộ, đặc biệt, trên đầu bé gái còn có vết thương rách da, phải dùng gạc băng lại khiến nhiều người bất bình.
Trường THPT Đặng Thai Mai (Thanh Hóa) đã có văn bản báo cáo về vụ việc một học sinh lớp 12 của trường bị bạn học đâm tử vong sau buổi học sáng ngày 17/10.