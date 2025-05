Khởi tố vụ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả tại Cty của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền) để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan điều tra, EBC Đồng Nai hợp tác sản xuất cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group do ông Nguyễn Quốc Vũ- chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, làm Tổng Giám đốc. Sản phẩm hàng hóa là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Trên bao bì, sản phẩm ghi rõ chỉ số chống nắng SPF50. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM ngày 28/4 cho thấy chỉ số SPF thực tế chỉ đạt 2,4.

Công ty EBC tại Khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom, Đồng Nai), nơi sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body. Ảnh: EBC

Căn cứ điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ, sản phẩm kem chống nắng nêu trên có định lượng chất chính (SPF) tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa dưới 70%, được xác định là hàng giả.

Về số lượng, lô hàng do EBC Đồng Nai sản xuất và chuyển giao cho VB Group để bán ra thị trường là 1.652 sản phẩm, với đơn giá 99 nghìn đồng/sản phẩm, tương đương tổng giá trị hơn 163 triệu đồng. Đây là dấu hiệu của tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại khoản 2 Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Hai công ty EBC Đồng Nai và VB Group đều liên quan đến 4 loại mỹ phẩm mà ca sĩ Đoàn Di Băng tích cực quảng cáo, hiện đang bị thu hồi trong 10 ngày qua.

Sản xuất, buôn bán hàng giả đối mặt với khung hình phạt nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, pháp luật quy định hành vi sản xuất hàng giả có giá trị tương đương hàng thật từ 30 triệu đồng trở lên là có thể bị xử lý hình sự về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Đến nay, do xác định có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo khoản 2 Điều 192 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khoản 2 Điều 192 quy định, người nào sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc một trong các trường hợp như: có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150 đến dưới 500 triệu đồng; thu lợi bất chính từ 100 đến dưới 500 triệu đồng… sẽ bị phạt tù từ 5 đến 10 năm.

Nếu thu lợi bất chính với số tiền lớn hơn, khung hình phạt cũng tăng lên, cao nhất có thể lên đến 15 năm tù.

Điều đáng chú ý, tội danh này có thể áp dụng để xử lý cả pháp nhân thương mại phạm tội. Trường hợp xử lý với pháp nhân thương mại, pháp nhân có thể bị phạt tới 9 tỷ đồng.

Ngoài ra, toàn bộ hàng hóa được xác định là hàng giả sẽ bị thu hồi, tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Những người đã mua phải hàng giả sẽ được xác định là người có quyền lợi liên quan đến vụ án, được hoàn tiền và bồi thường thiệt hại.

Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động kinh doanh hàng giả sẽ bị tịch thu để bồi thường cho người bị thiệt hại hoặc sung vào công quỹ Nhà nước.

Kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body, sản phẩm được ca sĩ Đoàn Di Băng quảng cáo, bị xác định là hàng giả. Ảnh: TL

Theo ông Cường, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ xem xét những cá nhân có liên quan đến hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả của công ty để tiến hành khởi tố bị can.

Để buộc tội bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, cơ quan điều tra sẽ thu thập chứng cứ để chứng minh bị can biết rõ hành vi của mình là sản xuất, buôn bán hàng giả; biết chất lượng hàng hóa không bảo đảm đạt 70% so với tiêu chuẩn công bố hoặc theo nhãn mác sản phẩm, hoặc có hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ hoặc các hành vi gian dối khác nhưng vẫn cố ý sản xuất và đưa ra thị trường để thu lợi bất chính.

Đáng lưu ý, tội sản xuất, buôn bán hàng giả bao gồm hai hành vi: sản xuất và buôn bán.

Vì vậy, quá trình điều tra không chỉ xử lý hình sự người trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm hàng giả, mà còn xử lý hình sự người thực hiện hành vi buôn bán hàng giả, bao gồm cả người giới thiệu, quảng cáo sản phẩm và thực hiện việc bán hàng ra thị trường.

Vụ án này tiếp tục là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với những người thiếu đạo đức kinh doanh, lợi dụng sự nổi tiếng trên không gian mạng để lừa dối người tiêu dùng – và phải trả giá bằng những chế tài nghiêm khắc của pháp luật.