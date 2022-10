Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an xã Long Hưng, Công an huyện Phú Riềng truy đuổi, khống chế và bắt giữ 2 đối tượng trộm chó trên địa bàn.



2 đối tượng thời điểm bị bắt. Ảnh: Phạm Yến.

2 đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Ngọc (40 tuổi, ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) và Lê Văn Phụng (22 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

Theo đó, khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, Đội CSGT số 3 tuần tra kiểm soát trên tuyến ĐT.759, đoạn qua phường Long Phước, thị xã Phước Long thì phát hiện ô tô biển số 93H-5763 lưu thông hướng xã Bình Sơn đi thị xã Phước Long, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Tang vật công an thu được.

Chiếc ô tô 2 đối tượng dùng để trộm chó.

Tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy về hướng xã Phước Tín sau đó đi tắt về xã Bình Tân ra đường ĐT.741, theo hướng từ thị xã Phước Long đi TP.HCM.

Tổ công tác đã liên hệ Công an xã Long Hưng và Công an huyện Phú Riềng phối hợp hỗ trợ truy bắt.

Đến trước KDL Mỹ Lệ, xã Long Hưng (cách nơi phát hiện 10km) thì 2 đối tượng bung cửa ô tô bỏ chạy và bị công an chặn bắt.

Trên ô tô, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 6 con chó (tổng trọng lương hơn 82kg) 1 súng bắn điện tự chế, 1 tên bắn điện kèm dây điện, bình ắc quy, bình xịt hơi cay, biển số ô tô… và nhiều tang vật liên quan phục vụ mục đích trộm chó.

Tại cơ quan công an, cả hai còn khai nhận vào khuya 12/10, còn có đối tượng P.H.A, là chủ xe ô tô nói trên, tham gia đi trộm chó.

Tuy nhiên, trước thời điểm bị cảnh sát giao thông phát hiện, đối tượng A., đã xuống xe và mang theo một số chó đã bắt được, bán ở thị xã Phước Long.