Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm từ công cuộc đổi mới nông nghiệp và đồng hành cùng Cuba phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp Cuba đã tiếp đón đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn.

Cuộc gặp lại thân tình giữa hai bên, thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, vốn được coi là trụ cột trong quan hệ ngoại giao đặc biệt Việt Nam-Cuba.



Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba Telce González Morera nhấn mạnh: "Hợp tác nông nghiệp giữa hai nước khởi động từ cuối những năm 1990 đến nay đang ở giai đoạn thuận lợi nhất, nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo cấp cao hai nước".

Chuyến công tác của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Phùng Đức Tiến lần này nhằm chuẩn bị tổng kết 5 giai đoạn của dự án hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba.

Đồng thờ, chuyến công tác ghi nhận kết quả khả quan các mô hình do doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sản xuất lúa gạo từ tháng 11/2024 đến nay.

Theo đó, hai Bộ sẽ thống nhất phương thức duy trì kết quả các dự án hỗ trợ kỹ thuật và tạo điều kiện thuận lợi nhân rộng các mô hình sản xuất lúa tại Cuba.

Cuộc tiếp song phương giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) Việt Nam do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn và Bộ Nông nghiệp Cuba với nội dung về dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, Việt Nam hỗ trợ Cuba trồng lúa năng suất cao. Ảnh: ICD.

Dự án lúa gạo đã được triển khai đồng bộ, năng suất lúa trồng tại Cuba đạt 7 tấn/ha, giúp Cuba có điều kiện chủ động hơn trong trồng lúa, đảm bảo thu được sản lượng cao.

Năng suất mô hình thâm canh lúa năm 2025 đã đạt 5,6 tấn/ ha/vụ đến 6 tấn/ha.

Tuy nhiên, hai bên cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn mà các dự án đang gặp phải, nhất là trong bảo đảm nguồn cung vật tư sản xuất.

Theo Thứ trưởng Telce, không chỉ lúa gạo, hợp tác ngô giữa hai nước cũng đạt nhiều kết quả tích cực với năng suất lúa khoảng 5 tấn/ha.



Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba và Thứ trưởng Bộ NNMT Việt Nam Phùng Đức Tiến. Ảnh: ICD.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhất trí với phía Cuba, sẽ tiếp tục vận động nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam trồng lúa tại Cuba, đồng thời tận dụng lợi thế công nghệ sinh học của nước bạn.

Để chuẩn bị tổng kết dự án lúa gạo 5 giai đoạn triển khai, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đưa ra các kiến nghị cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác nông nghiệp giữa 2 nước, nhất là Việt Nam hỗ trợ trồng lúa ở Cuba trong thời gian tới.

Trong đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với đoàn công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng, khả năng duy trì các mô hình sản xuất lúa, mô hình thâm canh lúa tại Cuba, từ đó mở rộng các mô hình trồng lúa ở Cuba hiệu quả. Hai bên sẽ phối hợp tổng kết dự án vào cuối năm 2025.

Ông cũng tin tưởng chắc chắn quan hệ hợp tác giữa hai Bộ sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, không chỉ dừng lại ở lúa gạo và ngô mà còn mở rộng sang chăn nuôi, thú y, nuôi trồng và khai thác thủy sản.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chia sẻ, Việt Nam cũng từng trải qua giai đoạn dài khó khăn về an ninh lương thực.

Chỉ đến khi thực hiện Chỉ thị 100-CT/TW và "Khoán 10" (Nghị quyết số 10-NQ/TW), nền nông nghiệp mới thực sự vực dậy, tháo gỡ được nhiều nút thắt.

"Năm 1989, Việt Nam xuất khẩu 1,41 triệu tấn gạo; năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 9,3 triệu tấn gạo, thu về 5,4 tỷ USD, vừa đảm bảo an ninh lương thực cho hơn 100 triệu dân, vừa duy trì vị thế xuất khẩu hàng đầu trên thế giới", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chia sẻ.

Hình ảnh Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn tới thăm cánh đồng trồng lúa ở Cuba- mô hình dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm từ công cuộc đổi mới nông nghiệp, đồng hành cùng Cuba trong bảo đảm an ninh lương thực và phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.Ảnh: ICD.

Đáp lại, Thứ trưởng Telce bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam, cũng như Bộ NN-MT đã luôn đồng hành, hỗ trợ Cuba.

Ông cho biết, Bí thư thứ nhất - Chủ tịch nước Cuba, các lãnh đạo cấp cao Cuba đều quan tâm sát sao và tổ chức họp định kỳ hai tuần/lần để theo dõi tiến độ các dự án hợp tác với Việt Nam.

Cuba hiện cũng đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, sản xuất nông nghiệp tại nước này, trong đó có việc hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân Cuba trồng lúa.

Cuộc gặp gỡ khẳng định lại mối quan hệ hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Cuba không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn thấm tình hữu nghị truyền thống, gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc.

Như Chủ tịch Fidel Castro từng khẳng định, "vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình", tinh thần ấy sẽ tiếp tục là động lực để hai nước vượt qua những khó khăn, đưa hợp tác nông nghiệp mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân.