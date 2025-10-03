Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NNMT) vào cuộc điều tra vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

Phát hiện thêm nhiều diện tích rừng tự nhiên bị phát trắng

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Báo Điện tử Dân Việt, đầu tháng 6/2025 lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cùng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã cử cán bộ kiểm lâm đặc nhiệm phối hợp cùng nhóm phóng viên tiến hành thực địa tại các xã Hồng Phong, Thiện Hòa, Thiện Long, Bình Gia, Hội Hoan thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Tại hiện trường, các cán bộ kiểm lâm đã trực tiếp chứng kiến các khu vực rừng tự nhiên bị mở đường trái phép, cảnh gỗ bị cắt khúc ngổn ngang và việc di chuyển gỗ bằng ô tô về các xưởng bóc trái phép.

Đặc biệt, nhiều khu vực rừng tự nhiên ở xã Bình Gia (Mông Ân cũ) bị phát trắng với diện tích rộng đến cả hecta như phản ánh của Dân Việt được ghi hình và đánh dấu vị trí để báo cáo lãnh đạo Cục.

Nhiều diện tích rừng tự nhiên ở tỉnh Lạng Sơn bị phát trắng để trồng rừng. Ảnh: Dân Việt

Cụ thể, tại lô 37, khoảnh 1, Tiểu khu 137A_BG, thôn Viên Minh, xã Bình Gia phát hiện diện tích rừng tự nhiên bị phá khoảng 1,7ha.

Tại lô 123, khoảnh 1, Tiểu khu 162A_BG, thôn Nà Vường, xã Bình Gia diện tích rừng tự nhiên bị phá khoảng 1,5ha rừng bị phá trắng, cây bị chặt, cưa đổ (lá và cành nhánh đã khô) vẫn còn tại hiện trường, các gốc cây có đường kính từ 5-30 cm nằm rải rác trên hiện trường.

Qua theo dõi ảnh viễn thám, thời gian rừng bị phá xảy ra vào khoảng tháng 04 năm 2025.

Sau thời gian gián đoạn do mùa mưa, hoạt động khai thác rừng tự nhiên tại Lạng Sơn có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Giữa tháng 9/2025, Báo điện tử Dân Việt tiếp tục phối hợp với Đội Kiểm lâm đặc nhiệm và Chi cục Kiểm lâm vùng I tiến hành điều tra, thực tế tại các khu vực đang diễn ra tình trạng khai thác, vận chuyển, san gạt rừng tự nhiên trái phép.

Sau nhiều ngày "ở rừng" mật phục, sáng ngày 19/9, Đội phó Đội Kiểm lâm đặc nhiệm cùng nhiều cán bộ đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại khu vực rừng tự nhiên đang bị khai thác trái phép tại thôn Khuổi Toọc, xã Hội Hoan, thuộc khu vực quản lý của Hạt Kiểm lâm Khu vực Văn Lãng.

Lực lượng Kiểm lâm đã đo đếm được gần 21m3 gỗ rừng tự nhiên tại một điểm phá rừng ở thôn Khuổi Toọc, xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Dân Việt

Tại hiện trường, các lô 43, 44, 47 khoảnh 9, Tiểu khu 129B có 516 m2 rừng tự nhiên bị san gạt, mở đường trái pháp luật và có 40 cây rừng tự nhiên đã bị cưa hạ, cắt khúc; khối lượng lâm sản còn tại hiện trường là 20,997 m3 gỗ các loại từ nhóm IV - VIII.

Khu xưởng bóc gỗ gần 7ha lấn rừng tự nhiên

Đoàn kiểm tra đến, các đối tượng phá rừng đã nhanh chân rút lui, song hiện trường vẫn còn lại các dấu vết cho thấy sự xuất hiện vừa mới đây: những chai xăng, chai nhớt, can đựng nước, dao và giũa.

Đoạn đường đất dài khoảng 200m, rộng 3m do các đối tượng mở vào rừng để vận chuyển gỗ đã bị cưa cây đổ xuống chắn ngang, gây khó khăn cho việc di chuyển phương tiện.

Những người phá rừng tự nhiên đã cưa gỗ đổ xuống đường để ngăn cản người phương tiện vào hiện trường vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở thôn Khuổi Toọc, xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Dân Việt

Sau một ngày đo đếm, lực lượng chức năng đã bàn giao gỗ tang vật cho cán bộ địa phương và trưởng thôn trông giữ.

Tuy nhiên, rạng sáng cùng ngày (19/9), đoàn công tác nắm được thông tin các đối tượng phá rừng dùng xe ô tô đến bốc gỗ nhằm phi tang vật chứng. Lực lượng chức năng đã phải túc trực xuyên đêm nhằm bảo vệ tang vật.

Sau sự việc, lực lượng chức năng đã tiếp tục kiểm tra nhiều khu vực từng ghi nhận có gỗ cất giấu và một số xưởng bóc gỗ có dấu hiệu bóc gỗ rừng tự nhiên, san gạt đất rừng tự nhiên trái phép để mở rộng xưởng.

Qua xác minh phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại xã Hồng Phong, tỉnh Lạng Sơn, một số lô rừng đã bị san gạt và xây dựng các công trình nhà xưởng, nhà kho, xây dựng tường rào và các lán để máy móc, thiết bị với mục đích làm xưởng chế biến ván bóc gỗ; qua đo tính diện tích ngoài hiện trường, đối chiếu với kết quả theo dõi diễn biến rừng hàng năm do Hạt Kiểm lâm khu vực Bình Gia cung cấp, bước đầu xác định tổng diện tích đã san gạt là 6,91 ha.

Khu xưởng bóc và sân phơi gỗ rộng 6,91ha tại xã Hồng Phong, tỉnh Lạng Sơn. Trong đó có 2,87ha được xác định là rừng tự nhiên đã bị san phẳng. Ảnh: Dân Việt

Trong đó diện tích có rừng là 5,04 ha (rừng tự nhiên là 2,87 ha; rừng trồng là 2,17 ha) và 1,87 ha đất trống thuộc quy hoạch rừng sản xuất, thuộc các khoảnh 5, 6, 7 Tiểu khu Khu 128A-BG; thời điểm tác động khoảng từ năm 2022 đến 2025.

Hiện vụ việc phá rừng tự nhiên quy mô lớn tại Lạng Sơn đang được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Dấu hiệu đoàn kiểm tra lộ thông tin, bị theo dõi ngược

Trong quá trình tìm hiểu, nhóm phóng viên ghi nhận ở các ngã ba, ngã tư đường từ xã Bình Gia đi xã Hồng Phong, Hội Hoan, Tân Văn, Thiện Hòa thường xuyên có những người lạ túc trực, tay cầm điện thoại, ánh mắt dò xét.



Đáng chú ý, nguồn tin riêng của chúng tôi còn cho biết, một số chủ xưởng bóc gỗ biết được xe của Đội Kiểm lâm đặc nhiệm đang đỗ cách xưởng gỗ của họ 10km, đỗ trong ngõ nhỏ. Đặc biệt, khi lực lượng chức năng vào kiểm tra, bảo vệ tang vật trong đêm, có ít nhất hai chiếc flycam di chuyển trên bầu trời theo dõi hoạt động của đoàn.



Sau khi lực lượng chức năng rút khỏi địa bàn, hoạt động tàn phá rừng tự nhiên tiếp tục diễn ra như thách thức lực lượng thực thi pháp luật.