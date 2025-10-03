Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bạn đọc
Thứ sáu, ngày 03/10/2025 14:38 GMT+7
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NNMT) vào cuộc điều tra vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

+ aA -
Nhóm Phóng viên Thứ sáu, ngày 03/10/2025 14:38 GMT+7
Sau thời gian dài thu thập thông tin, hình ảnh về tình trạng phá rừng tự nhiên nghiêm trọng tại Lạng Sơn, Báo điện tử Dân Việt đã cung cấp tài liệu đến Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NNMT) để đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Phát hiện thêm nhiều diện tích rừng tự nhiên bị phát trắng

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Báo Điện tử Dân Việt, đầu tháng 6/2025 lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cùng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã cử cán bộ kiểm lâm đặc nhiệm phối hợp cùng nhóm phóng viên tiến hành thực địa tại các xã Hồng Phong, Thiện Hòa, Thiện Long, Bình Gia, Hội Hoan thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Tại hiện trường, các cán bộ kiểm lâm đã trực tiếp chứng kiến các khu vực rừng tự nhiên bị mở đường trái phép, cảnh gỗ bị cắt khúc ngổn ngang và việc di chuyển gỗ bằng ô tô về các xưởng bóc trái phép.

Đặc biệt, nhiều khu vực rừng tự nhiên ở xã Bình Gia (Mông Ân cũ) bị phát trắng với diện tích rộng đến cả hecta như phản ánh của Dân Việt được ghi hình và đánh dấu vị trí để báo cáo lãnh đạo Cục.

Nhiều diện tích rừng tự nhiên ở tỉnh Lạng Sơn bị phát trắng để trồng rừng. Ảnh: Dân Việt

Cụ thể, tại lô 37, khoảnh 1, Tiểu khu 137A_BG, thôn Viên Minh, xã Bình Gia phát hiện diện tích rừng tự nhiên bị phá khoảng 1,7ha.

Tại lô 123, khoảnh 1, Tiểu khu 162A_BG, thôn Nà Vường, xã Bình Gia diện tích rừng tự nhiên bị phá khoảng 1,5ha rừng bị phá trắng, cây bị chặt, cưa đổ (lá và cành nhánh đã khô) vẫn còn tại hiện trường, các gốc cây có đường kính từ 5-30 cm nằm rải rác trên hiện trường.

Qua theo dõi ảnh viễn thám, thời gian rừng bị phá xảy ra vào khoảng tháng 04 năm 2025.

Sau thời gian gián đoạn do mùa mưa, hoạt động khai thác rừng tự nhiên tại Lạng Sơn có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Giữa tháng 9/2025, Báo điện tử Dân Việt tiếp tục phối hợp với Đội Kiểm lâm đặc nhiệm và Chi cục Kiểm lâm vùng I tiến hành điều tra, thực tế tại các khu vực đang diễn ra tình trạng khai thác, vận chuyển, san gạt rừng tự nhiên trái phép.

Sau nhiều ngày "ở rừng" mật phục, sáng ngày 19/9, Đội phó Đội Kiểm lâm đặc nhiệm cùng nhiều cán bộ đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại khu vực rừng tự nhiên đang bị khai thác trái phép tại thôn Khuổi Toọc, xã Hội Hoan, thuộc khu vực quản lý của Hạt Kiểm lâm Khu vực Văn Lãng.

Lực lượng Kiểm lâm đã đo đếm được gần 21m3 gỗ rừng tự nhiên tại một điểm phá rừng ở thôn Khuổi Toọc, xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Dân Việt

Tại hiện trường, các lô 43, 44, 47 khoảnh 9, Tiểu khu 129B có 516 m2 rừng tự nhiên bị san gạt, mở đường trái pháp luật và có 40 cây rừng tự nhiên đã bị cưa hạ, cắt khúc; khối lượng lâm sản còn tại hiện trường là 20,997 m3 gỗ các loại từ nhóm IV - VIII.

Khu xưởng bóc gỗ gần 7ha lấn rừng tự nhiên

Đoàn kiểm tra đến, các đối tượng phá rừng đã nhanh chân rút lui, song hiện trường vẫn còn lại các dấu vết cho thấy sự xuất hiện vừa mới đây: những chai xăng, chai nhớt, can đựng nước, dao và giũa.

Đoạn đường đất dài khoảng 200m, rộng 3m do các đối tượng mở vào rừng để vận chuyển gỗ đã bị cưa cây đổ xuống chắn ngang, gây khó khăn cho việc di chuyển phương tiện.

Những người phá rừng tự nhiên đã cưa gỗ đổ xuống đường để ngăn cản người phương tiện vào hiện trường vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở thôn Khuổi Toọc, xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Dân Việt

Sau một ngày đo đếm, lực lượng chức năng đã bàn giao gỗ tang vật cho cán bộ địa phương và trưởng thôn trông giữ.

Tuy nhiên, rạng sáng cùng ngày (19/9), đoàn công tác nắm được thông tin các đối tượng phá rừng dùng xe ô tô đến bốc gỗ nhằm phi tang vật chứng. Lực lượng chức năng đã phải túc trực xuyên đêm nhằm bảo vệ tang vật.

Sau sự việc, lực lượng chức năng đã tiếp tục kiểm tra nhiều khu vực từng ghi nhận có gỗ cất giấu và một số xưởng bóc gỗ có dấu hiệu bóc gỗ rừng tự nhiên, san gạt đất rừng tự nhiên trái phép để mở rộng xưởng.

Qua xác minh phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại xã Hồng Phong, tỉnh Lạng Sơn, một số lô rừng đã bị san gạt và xây dựng các công trình nhà xưởng, nhà kho, xây dựng tường rào và các lán để máy móc, thiết bị với mục đích làm xưởng chế biến ván bóc gỗ; qua đo tính diện tích ngoài hiện trường, đối chiếu với kết quả theo dõi diễn biến rừng hàng năm do Hạt Kiểm lâm khu vực Bình Gia cung cấp, bước đầu xác định tổng diện tích đã san gạt là 6,91 ha.

Khu xưởng bóc và sân phơi gỗ rộng 6,91ha tại xã Hồng Phong, tỉnh Lạng Sơn. Trong đó có 2,87ha được xác định là rừng tự nhiên đã bị san phẳng. Ảnh: Dân Việt

Trong đó diện tích có rừng là 5,04 ha (rừng tự nhiên là 2,87 ha; rừng trồng là 2,17 ha) và 1,87 ha đất trống thuộc quy hoạch rừng sản xuất, thuộc các khoảnh 5, 6, 7 Tiểu khu Khu 128A-BG; thời điểm tác động khoảng từ năm 2022 đến 2025.

Hiện vụ việc phá rừng tự nhiên quy mô lớn tại Lạng Sơn đang được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Dấu hiệu đoàn kiểm tra lộ thông tin, bị theo dõi ngược
Trong quá trình tìm hiểu, nhóm phóng viên ghi nhận ở các ngã ba, ngã tư đường từ xã Bình Gia đi xã Hồng Phong, Hội Hoan, Tân Văn, Thiện Hòa thường xuyên có những người lạ túc trực, tay cầm điện thoại, ánh mắt dò xét.

Đáng chú ý, nguồn tin riêng của chúng tôi còn cho biết, một số chủ xưởng bóc gỗ biết được xe của Đội Kiểm lâm đặc nhiệm đang đỗ cách xưởng gỗ của họ 10km, đỗ trong ngõ nhỏ. Đặc biệt, khi lực lượng chức năng vào kiểm tra, bảo vệ tang vật trong đêm, có ít nhất hai chiếc flycam di chuyển trên bầu trời theo dõi hoạt động của đoàn.

Sau khi lực lượng chức năng rút khỏi địa bàn, hoạt động tàn phá rừng tự nhiên tiếp tục diễn ra như thách thức lực lượng thực thi pháp luật.

Tham khảo thêm

“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

Bí ẩn những cánh rừng tự nhiên bị 'bức tử' ở Lạng Sơn: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phát hiện nhiều vi phạm

Bí ẩn những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" ở Lạng Sơn: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phát hiện nhiều vi phạm

Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị 'bức tử' ở Lạng Sơn: Tận thấy rừng bị tàn phá tan hoang (Video 2)

Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" ở Lạng Sơn: Tận thấy rừng bị tàn phá tan hoang (Video 2)

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" ở Lạng Sơn: Đối đầu chủ xưởng, truy nguồn gốc gỗ (Video 1)

Trong Video 1 của loạt bài Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" ở Lạng Sơn, nhóm PV Dân Việt vào từng xưởng gỗ ở gần rừng để tìm nguồn gốc những súc gỗ còn thơm mùi nhựa được đưa vào chế biến.

Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" ở Lạng Sơn: Tận thấy rừng bị tàn phá tan hoang (Video 2)

Bạn đọc
Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị 'bức tử' ở Lạng Sơn: Tận thấy rừng bị tàn phá tan hoang (Video 2)

“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

Bạn đọc
“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

Đà Nẵng: Xử lý nghiêm tình trạng dùng kích điện tận diệt cá trên sông Cổ Cò và Đô Tỏa

Bạn đọc
Đà Nẵng: Xử lý nghiêm tình trạng dùng kích điện tận diệt cá trên sông Cổ Cò và Đô Tỏa

Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" (Trailer)

Bạn đọc
Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị 'bức tử' (Trailer)

Đọc thêm

Nhà ở xã hội không đồng nghĩa với chất lượng thấp giá rẻ
Chuyển động Sài Gòn

Nhà ở xã hội không đồng nghĩa với chất lượng thấp giá rẻ

Chuyển động Sài Gòn

Theo ông Trần Sĩ Nam - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, các nhà đầu tư cần nhận thức nhà ở xã hội không đồng nghĩa với chất lượng thấp giá rẻ.

Vietcombank đồng hành cùng “Chiến sĩ quả cảm 2025', lan tỏa giá trị nhân văn
Kinh tế

Vietcombank đồng hành cùng “Chiến sĩ quả cảm 2025", lan tỏa giá trị nhân văn

Kinh tế

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đồng hành cùng chương trình truyền hình thực tế “Chiến sĩ quả cảm 2025”. Chương trình được phát sóng vào lúc 20h00 tối Chủ nhật hàng tuần trên VTV3, từ ngày 27/7/2025. Chương trình nhằm tôn vinh tinh thần dũng cảm, bản lĩnh và trách nhiệm của những người lính đang ngày đêm gìn giữ bình yên cho Tổ quốc.

Lần đầu tiên Việt Nam sẽ có bảng xếp hạng 'khách sạn không thuốc lá'
Y tế

Lần đầu tiên Việt Nam sẽ có bảng xếp hạng "khách sạn không thuốc lá"

Y tế

Khảo sát gần đây chỉ ra rằng khách sạn, nhà hàng là những địa điểm có mức phơi nhiễm khói thuốc thụ động cao nhất trong các không gian trong nhà tại Việt Nam.

HLV Cristiano Roland công bố danh sách U17 Việt Nam
Thể thao

HLV Cristiano Roland công bố danh sách U17 Việt Nam

Thể thao

Nằm trong kế hoạch hướng tới Vòng loại U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 5/10 tới tại Hà Nội với 30 cầu thủ được triệu tập.

Lần đầu tiên dưới thời ông Trump, Mỹ dành cho Ukraine sự hỗ trợ quan trọng để tấn công sâu vào Nga
Thế giới

Lần đầu tiên dưới thời ông Trump, Mỹ dành cho Ukraine sự hỗ trợ quan trọng để tấn công sâu vào Nga

Thế giới

Mỹ sẽ mở rộng hỗ trợ tình báo cho Ukraine để tấn công các cơ sở năng lượng của Nga. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump thay đổi giọng điệu về cuộc chiến, ngày càng hoài nghi về cơ hội chiến thắng của Nga - theo NBC News.

Agribank đột phá công nghệ với Nghị quyết 57: Gần 36.000 'Hạt nhân số' tỏa sáng khát vọng đổi mới
Doanh nghiệp

Agribank đột phá công nghệ với Nghị quyết 57: Gần 36.000 "Hạt nhân số" tỏa sáng khát vọng đổi mới

Doanh nghiệp

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống - kinh tế - xã hội, chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu. Với tầm nhìn chiến lược và sứ mệnh là ngân hàng thương mại hàng đầu phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Agribank đã sớm xác định chuyển đổi số không phải là xu hướng, mà còn là giải pháp then chốt để hiện thực mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy hội nhập quốc tế, kiến tạo những giá trị mới cho khách hàng, cộng đồng và đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Diễn viên trẻ bỏ vai vì cảnh hôn, nhà sản xuất đòi bồi thường hơn 3 tỷ đồng
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên trẻ bỏ vai vì cảnh hôn, nhà sản xuất đòi bồi thường hơn 3 tỷ đồng

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Hồ Lăng Thần thừa nhận sai lầm khi bỏ vai giữa chừng trong phim “Mê muội vì tình”, khiến đoàn phim thiệt hại hàng trăm triệu đồng mỗi ngày.

Bão số 10 (BUALOI) làm 66 người chết, mất tích, thiệt hại gần 16.000 tỷ đồng, Thủ tướng chỉ đạo những việc phải làm ngay
Nhà nông

Bão số 10 (BUALOI) làm 66 người chết, mất tích, thiệt hại gần 16.000 tỷ đồng, Thủ tướng chỉ đạo những việc phải làm ngay

Nhà nông

Bão số 10 (BUALOI) làm 66 người chết, mất tích, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, 1.486 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại... ước tính tổng thiệt hại về kinh tế gần 16.000 tỷ đồng.

Nhà máy thủy điện lớn thứ hai miền Bắc được lệnh mở 2 cửa xả lũ trong hôm nay, trước thời điểm bão MATMO vào biển Đông
Nhà nông

Nhà máy thủy điện lớn thứ hai miền Bắc được lệnh mở 2 cửa xả lũ trong hôm nay, trước thời điểm bão MATMO vào biển Đông

Nhà nông

Ngay trước thời điểm bão MATMO vào biển Đông thành cơn bão số 11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 18h00’ ngày 03/10/2025 và mở tiếp 1 cửa xả đáy vào hồi 24h00’ ngày 03/10/2025.

Loại thịt 'giải đen', ăn vào mùa thu tốt tim, dưỡng tóc, hỗ trợ giảm cân, tăng sức đề kháng, hầm gừng cực thơm
Gia đình

Loại thịt "giải đen", ăn vào mùa thu tốt tim, dưỡng tóc, hỗ trợ giảm cân, tăng sức đề kháng, hầm gừng cực thơm

Gia đình

Loại thịt không chỉ ngon miệng mà còn có ý nghĩa "trấn áp chướng ngại, đảm bảo cuộc sống êm đềm, không lo toan", mùa thu ăn nhiều để nâng cao sức khỏe.

Một trường đại học chi 7 tỷ đồng hỗ trợ gần 3.000 sinh viên chịu ảnh hưởng bão số 10
Chuyển động Sài Gòn

Một trường đại học chi 7 tỷ đồng hỗ trợ gần 3.000 sinh viên chịu ảnh hưởng bão số 10

Chuyển động Sài Gòn

Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) triển khai ba chính sách lớn, bao gồm giảm 10% học phí, cấp 100 suất học bổng, và gia hạn thời gian đóng học phí cho sinh viên tại 19 tỉnh thành chịu thiệt hại nặng nề bởi bão Bualoi năm 2025.

James Cameron: “AI không thể thay thế được nghệ sĩ”
Văn hóa - Giải trí

James Cameron: “AI không thể thay thế được nghệ sĩ”

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn James Cameron khẳng định “Avatar 3” sẽ tập trung vào chiều sâu cảm xúc và vai trò trung tâm của con người trong nghệ thuật làm phim.

Ông Trương Cảnh Tuyên được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ với số phiếu tuyệt đối
Tin tức

Ông Trương Cảnh Tuyên được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ với số phiếu tuyệt đối

Tin tức

Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) bầu ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau bài báo 'Lời thỉnh cầu bên cây cầu vượt lũ ở Quảng Trị': Nhà thầu nói gì?
Xã hội

Sau bài báo "Lời thỉnh cầu bên cây cầu vượt lũ ở Quảng Trị": Nhà thầu nói gì?

Xã hội

Liên quan việc xây cầu vượt lũ được dư luận tỉnh Quảng Trị quan tâm, đại diện chủ đầu tư và nhà thầu cho biết quá trình thi công thường gặp "kẻ thù".

Ở đường phố Biên Hòa của Đồng Nai có loại cây gỗ gì mà ra hoa nở cản chả kịp, quả bay 'như chim', xoay như chong chóng?
Nhà nông

Ở đường phố Biên Hòa của Đồng Nai có loại cây gỗ gì mà ra hoa nở cản chả kịp, quả bay "như chim", xoay như chong chóng?

Nhà nông

Cứ đến thời điểm tháng 5, người dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập 2 tỉnh Bình Phước, Đồng Nai) lại được chiêm ngưỡng khung cảnh hàng vạn quả chò nâu rơi rụng, bay, xoay tròn trong gió như những chiếc chong chóng khiến ai cũng thích thú.

Chuyển đổi số nông nghiệp: Đề xuất giải pháp kết nối Nông dân - Nông nghiệp - Công Thương
Kinh tế

Chuyển đổi số nông nghiệp: Đề xuất giải pháp kết nối Nông dân - Nông nghiệp - Công Thương

Kinh tế

Mỗi giải pháp đề ra sẽ chỉ là những mảnh ghép rời rạc, nếu như thiếu đi tính kết nối giữa các bên liên quan. Ngoài ra còn tiềm ẩn nguy cơ tiêu tốn nguồn lực, tiền tài vì triển khai không hiệu quả.

Biểu tình bùng nổ rầm rộ, khắp Châu Âu phẫn nộ vì Israel chặn đoàn tàu cứu trợ Gaza
Thế giới

Biểu tình bùng nổ rầm rộ, khắp Châu Âu phẫn nộ vì Israel chặn đoàn tàu cứu trợ Gaza

Thế giới

Người biểu tình ủng hộ Palestine tại châu Âu hôm thứ Năm đã chặn giao thông và phá hoại các cửa hàng, nhà hàng sau khi lực lượng Israel chặn một đoàn tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo hướng đến Gaza.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ triển khai 6 chương trình giám sát trọng tâm trong năm 2026
Đại đoàn kết dân tộc

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ triển khai 6 chương trình giám sát trọng tâm trong năm 2026

Đại đoàn kết dân tộc

Theo Kế hoạch Giám sát và phản biện xã hội của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2026, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ thực hiện 6 nội dung.

Một xã ở Ninh Bình bị 'cô lập' sau bão, 600 hộ dân đi lại bằng thuyền, học sinh nghỉ học
Xã hội

Một xã ở Ninh Bình bị "cô lập" sau bão, 600 hộ dân đi lại bằng thuyền, học sinh nghỉ học
5

Xã hội

Mưa lũ kéo dài sau bão số 10 khiến mực nước sông Hoàng Long dâng cao, nhấn chìm khu vực Kênh Gà (xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) trong biển nước. Hơn 600 hộ dân tại đây vẫn đang bị cô lập hoàn toàn, phải di chuyển bằng thuyền, trong khi thông tin về cơn bão số 11 sắp đổ bộ khiến người dân hoang mang.

Trên phương diện pháp lý, kịch bản tốt nhất, xấu nhất với FAM và ĐT Malaysia là gì?
Thể thao

Trên phương diện pháp lý, kịch bản tốt nhất, xấu nhất với FAM và ĐT Malaysia là gì?

Thể thao

Vụ 7 ngoại binh nhập tịch Malaysia bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng được nhìn dưới góc độ pháp lý.

Hoa hậu Việt Nam duy nhất lọt Top 5 Miss Universe kể chuyện dạy con 2 tuần tuổi
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Việt Nam duy nhất lọt Top 5 Miss Universe kể chuyện dạy con 2 tuần tuổi

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu H'Hen Niê cho biết cô khám phá được nhiều điều thú vị, hữu ích trong quá trình nuôi dạy con.

Siêu máy tính được đưa vào dự báo bão, chạy dự báo phân giải 3km cho toàn bộ lãnh thổ và biển Đông chỉ trong 30-40 phút
Nhà nông

Siêu máy tính được đưa vào dự báo bão, chạy dự báo phân giải 3km cho toàn bộ lãnh thổ và biển Đông chỉ trong 30-40 phút

Nhà nông

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 6/2025, ngành khí tượng thủy văn đã theo dõi và dự báo sát, kịp thời 46 cơn bão, 11 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 27 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền nước ta; 114 đợt không khí lạnh; 76 đợt nắng nóng; 111 đợt mưa lớn.

Khu dân cư TTC: Đô thị sinh thái bền vững tại Tây Ninh
Doanh nghiệp

Khu dân cư TTC: Đô thị sinh thái bền vững tại Tây Ninh

Doanh nghiệp

Khu dân cư Thành Thành Công (Khu dân cư TTC), một dự án đô thị đầy tiềm năng, được kiến tạo bởi Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) với vai trò chủ đầu tư và Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land; HOSE: SCR) là đơn vị phát triển dự án.

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão MATMO mai vào biển Đông giật cấp mấy, bão số 11 dự báo đổ bộ những tỉnh này?
Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão MATMO mai vào biển Đông giật cấp mấy, bão số 11 dự báo đổ bộ những tỉnh này?

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão MATMO giật cấp 13, dự báo mai đi vào biển Đông và tiếp tục tăng cấp. Bản tin mới nhất cũng dự báo khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình sẽ chịu ảnh hưởng mạnh từ cơn bão này.

Cầu Thiên Trường bắc qua dòng sông Đào ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình-không gian hiện đại, sáng-xanh-sạch
Nhà nông

Cầu Thiên Trường bắc qua dòng sông Đào ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình-không gian hiện đại, sáng-xanh-sạch

Nhà nông

Phường Nam Định được thành lập trên cơ sở hợp nhất 8 phường, xã: Trần Hưng Đạo, Vị Xuyên, Quang Trung, Năng Tĩnh, Lộc Vượng, Cửa Bắc, Cửa Nam, Mỹ Phúc (trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, 8 xã, phường trên thuộc TP Nam Định, tỉnh Nam Định). Cây cầu Thiên Trường, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình bắc qua dòng sông Đào.

Ba Lan mở trung tâm huấn luyện lớn chưa từng có dành cho binh lính Ukraine
Điểm nóng

Ba Lan mở trung tâm huấn luyện lớn chưa từng có dành cho binh lính Ukraine

Điểm nóng

Bộ Quốc phòng Ukraine đưa tin vào ngày 2/10, Ba Lan đã mở trung tâm huấn luyện lớn nhất dành cho quân nhân Ukraine, Trại Jomsborg, có thể chứa tới 1.200 người cùng một lúc.

Vì sao Châu Nhuận Phát là cơn ác mộng với nhiều nữ diễn viên?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Châu Nhuận Phát là cơn ác mộng với nhiều nữ diễn viên?

Đông Tây - Kim Cổ

Châu Nhuận Phát được coi là huyền thoại của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc), một đại hiệp cả trong phim lẫn ngoài đời. Song, nhiều câu chuyện hậu trường thể hiện ngược lại.

Từ khoa học công nghệ đến đổi mới sáng tạo: Khác biệt nằm ở đầu ra
Kinh tế

Từ khoa học công nghệ đến đổi mới sáng tạo: Khác biệt nằm ở đầu ra

Kinh tế

"Đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ gắn với quản lý đầu ra của sản phẩm, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học. Doanh nghiệp chính là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo", ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.

PC Đắk Lắk: Chung tay ủng hộ nhân dân Cuba
Doanh nghiệp

PC Đắk Lắk: Chung tay ủng hộ nhân dân Cuba

Doanh nghiệp

PC Đắk Lắk vừa trao hơn 166 triệu đồng do cán bộ, công nhân viên đóng góp để ủng hộ nhân dân Cuba. Đây là nghĩa cử thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba.

Tin đọc nhiều

1

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

2

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

3

Shark Bình lên tiếng về vụ dự án tiền điện tử Antex: Tôi bị nghi ngờ và mang tiếng vì là “kẻ có tóc”

Shark Bình lên tiếng về vụ dự án tiền điện tử Antex: Tôi bị nghi ngờ và mang tiếng vì là “kẻ có tóc”

4

Vì sao bao đời nay dân một làng ở Phú Thọ gọi tòa thành cổ này là "Thành nhà Mạc"?

Vì sao bao đời nay dân một làng ở Phú Thọ gọi tòa thành cổ này là 'Thành nhà Mạc'?

5

Trả tự do tại tòa cho cựu sĩ quan công an ở Thanh Hóa phạm tội mua bán trái phép hóa đơn

Trả tự do tại tòa cho cựu sĩ quan công an ở Thanh Hóa phạm tội mua bán trái phép hóa đơn