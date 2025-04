Cục trưởng Cục Điện ảnh nói gì về phim của Bùi Thạc Chuyên?

Cục trưởng Cục Điện ảnh khen ngợi phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của Bùi Thạc Chuyên

Đại diện truyền thông của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối cho biết, kinh phí thực hiện bộ phim lên đến hàng chục tỷ đồng, có thể vượt xa phần lớn phim Việt Nam từng được sản xuất. Do phim có nhiều nhà đầu tư nên kinh phí chính thức cần được tính toán lại trước khi công bố đến công chúng.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Ảnh: FBNV

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường đã bày tỏ cảm xúc của mình trên trang cá nhân sau khi xem Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối: "Rất vinh dự được tham dự buổi chiếu đặc biệt bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối – tác phẩm đầy cảm xúc và ý nghĩa mà đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã ấp ủ suốt hơn 10 năm cùng với mong muốn tri ân thế hệ cha anh của nhà sản xuất.

Bộ phim không chỉ tái hiện một phần lịch sử đau thương nhưng hào hùng của dân tộc, mà còn truyền tải những thông điệp mạnh mẽ về lòng yêu nước, sự hy sinh, khát vọng hòa bình và vẻ đẹp nhân văn của con người Việt Nam. Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là dự án điện ảnh được đầu tư quy mô lớn và dàn dựng công phu hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày đất nước hòa bình, thống nhất – một cột mốc thiêng liêng trong lịch sử dân tộc.

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối được đầu tư kinh phí lớn. Ảnh: NSX

Phim dự kiến ra mắt khán giả cả nước vào ngày 4/4/2025. Xin chúc mừng đạo diễn, nhà sản xuất và toàn thể ê-kíp đã làm nên một tác phẩm đáng tự hào của điện ảnh Việt Nam. Mong rằng Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối sẽ chạm đến trái tim của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam".

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng chia sẻ: "Lâu lắm mới được xem một phim Việt "đã" như vậy. Hoành tráng. Cảm động. Và khiến mình tự hào về lịch sử đất nước. Thích chú Sáu và khoảnh khắc đẹp của chú, có lẽ là cảnh cảm động nhất của phim đối với mình".

Đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn (phim Án mạng lầu 4) bày tỏ: "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là một bộ phim gần như đã chạm tới sự hoàn hảo của một tác phẩm điện ảnh chiến tranh. Nếu phim không có doanh thu vài trăm tỷ đồng thì chắc tôi phải mất luôn niềm tin vào con người rằng sự tò mò với những chuyện tầm phào chỉ là nhất thời, còn bản chất nhân quần đều muốn thụ hưởng cái đẹp để làm giàu có cho tâm hồn. Phim hoàn toàn có thể trở thành ứng cử viên cho Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất vào 2026...

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là để cho người Việt Nam xem, xem mà run lên vì xúc động. Phim có xương sống là một tình huống kịch mạnh, xoay quanh một vài gương mặt trung tâm rất ấn tượng, nhưng lại slice-of-life (lát cắt cuộc sống - PV) và có thể nói là không có nhân vật chính. Đạo diễn Charlie Nguyễn nhận định: "Lâu lắm rồi mới có một trải nghiệm điện ảnh sướng như vậy. Xứng đáng phát hành khắp thế giới không chỉ trong nước".

Diễn viên Quang Tuấn trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Ảnh: NSX

Đạo diễn Charlie Nguyễn chia sẻ: "Lâu lắm rồi mới có một trải nghiệm điện ảnh sướng như vậy. Xứng đáng phát hành khắp thế giới không chỉ trong nước".

Đạo diễn Lý Minh Thắng (phim Công tử Bạc Liêu) viết trên trang cá nhân: "Có một câu thoại trong phim mình rất thích (nhưng chỉ nhớ được ý đại khái): “Đây là (địa đạo) một cuộc chiến tranh nhân dân, mà đã là chiến tranh nhân dân thì quân địch không thể nào thắng được. Những người lính du kích của địa đạo đều là những người dân bình thường - trong nghịch cảnh đã trở nên phi thường". Kể cả trong một cảnh đối đầu trực tiếp đầy nguy hiểm, tôi vẫn thấy một cô gái nhỏ bé nhưng mạnh hơn gấp trăm lần một người lính Tây to cao thiện chiến".

Mạch phim rất hồi hộp, kịch tính, có nhiều trường đoạn cảm xúc, tự hào! Tôi mê không khí và hình ảnh vừa hoành tráng vừa chân thật và tôn vinh được vẻ đẹp đời sống, tinh thần của những con người bên trong địa đạo. Tuyệt đối sướng với từng hình ảnh của anh K'Linh (quay phim Nguyễn K'Linh).



Một cảnh trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Ảnh: NSX

Bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối với bối cảnh năm 1967 khi địa đạo Củ Chi trở thành mục tiêu của những trận càn khốc liệt do quân đội Mỹ tiến hành hòng phá hủy tuyến phòng thủ quan trọng của cách mạng. Giữa vòng vây hiểm nguy, Bảy Theo và đội du kích 21 người nhận nhiệm vụ bảo vệ kho thuốc của bệnh viện dã chiến. Nhưng ẩn sau đó là nhiệm vụ quan trọng hơn: bảo vệ nhóm tình báo chiến lược do Hai Thưng chỉ huy đang ẩn nấp tại Bình An Đông. Khi tín hiệu vô tuyến bị phát hiện, quân Mỹ lập tức mở các đợt tấn công dữ dội, đẩy lực lượng du kích trẻ vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã chia sẻ cảm xúc của mình về bộ phim: “Tôi không biết nói gì hơn với sự biết ơn về tình cảm mà quý vị khán giả đã dành cho bộ phim, chúng tôi đã thực hiện Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối bằng tất cả tình yêu với Củ Chi nói riêng và Việt Nam nói chung. Từng có một người anh nói với tôi sau khi xem phim rằng: Dân tộc Việt Nam ta không bao giờ có thể bị đánh bại, dù kẻ thù có hùng mạnh đến đâu.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã dành hơn 120 phút quý báu để cùng xem phim, tôi mong rằng bộ phim sẽ được lan toả để chúng ta cùng hiểu về Củ Chi hơn, như cách mà tôi hiểu về nó”.

Diễn viên Thái Hòa trong phi Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Ảnh: NSX

Chia sẻ với khán giả về quá trình chuẩn bị, nhập vai và thực hiện các phân đoạn tâm lý, diễn viên Thái Hoà cho hay: “Trước đây, những gì tôi biết về chiến tranh chỉ là qua sách vở, nhưng để trở thành một người du kích thực thụ, tôi đã cùng anh Chuyên đi gặp gỡ các cựu chiến binh, tìm hiểu thêm một số thông tin trên internet. Khi thực sự đặt bản thân vào bối cảnh thời chiến, tôi mới càng thấm thía rằng, nếu không có chiến tranh thì tốt biết bao - chỉ cần được lớn lên trong thời bình, được sống đã là một điều hạnh phúc".

Trong phim, diễn viên Quang Tuấn vào vai Tư Đạp - được lấy hình mẫu “cỗ máy phá tăng” Tô Văn Đực. Để thể hiện trọn vẹn tinh thần của nhân vật đặc biệt này, nam diễn viên đã có nhiều tháng ngày đắm chìm vào những câu chuyện của các cựu chiến binh, người dân “đất thép”. “Được truyền lửa từ các cô chú cựu chiến binh, tôi và những diễn viên khác đều hiểu rằng, nếu mỗi người chúng tôi không có tinh thần thời chiến thì Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối sẽ chỉ là phim hành động bình thường”, Quang Tuấn cho hay.