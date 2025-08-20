Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ tư, ngày 20/08/2025 12:32 GMT+7

Cuộc chiến cân não tại Hội nghị Geneva diễn ra như thế nào?

+ aA -
Yên Bình (Theo Báo Quân đội Nhân dân) Thứ tư, ngày 20/08/2025 12:32 GMT+7
Ngày 20/7/1954, sau 75 ngày đàm phán vô cùng khó khăn, căng thẳng, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ). Để giành được thắng lợi lịch sử trên bàn đàm phán là những ngày đấu trí, đấu lực đầy cam go của đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Hội nghị Geneva: Cuộc chiến phân chia giới tuyến

Hội nghị Geneva khai mạc ngày 26/4/1954 để bàn về vấn đề khôi phục hòa bình tại Triều Tiên và Đông Dương. Tuy nhiên, do vấn đề Triều Tiên không đạt được kết quả nên ngày 8/5/1954, hội nghị chính thức bàn về vấn đề Đông Dương. Đây là hội nghị quốc tế lớn, có cả 5 cường quốc tham dự. Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa do Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị. Đây cũng là lần đầu tiên nền ngoại giao non trẻ Việt Nam tham gia một diễn đàn đàm phán đa phương phức tạp, chịu sự chi phối của các nước lớn.

Một ngày trước đó, ở trong nước, quân và dân ta đã đập tan cứ điểm Điện Biên Phủ, gây chấn động địa cầu. Ở nước ngoài, nhận tin chiến thắng qua đài phương Tây, đoàn Việt Nam ai nấy đều vui mừng, nhiều người không cầm được nước mắt vì sung sướng. Điện Biên Phủ-nơi người Pháp vẫn tự hào là “pháo đài bất khả xâm phạm”-đã sụp đổ.

Ngay trong đêm 7/5/1954, tất cả thành viên trong đoàn đã thức trắng để chuẩn bị cho cuộc họp vào sáng hôm sau. Trưởng đoàn Phạm Văn Đồng nhận định, Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quan trọng trên chiến trường, mở ra cục diện thuận lợi cho ta khi bước vào đàm phán. Ông căn dặn anh em trong đoàn khi bước vào hội nghị với tâm thế của người chiến thắng, nhưng không được thể hiện sự kiêu căng, ngạo mạn.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu (ngồi bên phải) thay mặt Chính phủ và Bộ Tổng tư lệnh QĐND Việt Nam ký Hiệp định Geneva, năm 1954.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Đồng đưa ra 8 điểm với nội dung chủ yếu là: Đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với một giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương.

Do tính chất thành phần, mục tiêu mỗi bên tham dự hội nghị khác nhau nên mặc dù có lợi thế, phái đoàn Việt Nam vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Trong suốt quá trình đàm phán, Việt Nam luôn kiên định hai mục tiêu, đó là độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Giáo sư sử học người Pháp Alain Russio, người có nhiều năm nghiên cứu về Việt Nam, từng nhận định: “Sự thống nhất của Việt Nam có một ý nghĩa rất quan trọng, nhưng các phái đoàn khác đã không đánh giá đúng tầm quan trọng của vấn đề này. Họ cho rằng, trước hết cần chấm dứt chiến tranh Việt Nam, sau đó mới nghĩ đến tương lai”.

Ông Lưu Văn Lợi, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ, khi còn sống từng chia sẻ rằng, bất cứ vấn đề nào được đặt lên bàn thương lượng để chấm dứt một cuộc chiến tranh phức tạp như chiến tranh Đông Dương đều quan trọng. Điều đáng nói là, trong khi những vấn đề lớn như ngừng bắn, tù binh, tập kết quân đội... được giải quyết tương đối nhanh thì vấn đề giới tuyến và thời hạn tổng tuyển cử lại kéo dài vì liên quan đến vấn đề lãnh thổ, chủ quyền, ý đồ chiến lược và quyền lợi nước lớn.

“Sự khác biệt về giới tuyến và thời hạn tái thống nhất là do ý đồ khác nhau của các bên”, ông Lưu Văn Lợi khẳng định. Mỹ và Pháp muốn nước ta chia càng nhiều cho họ càng tốt, chia cắt càng kéo dài càng tốt cho họ. Pháp muốn chia cắt ở vĩ tuyến 18, Mỹ muốn chia cắt phía trên Đồng Hới. Trong khi đó, Trưởng đoàn Phạm Văn Đồng chỉ muốn phân nhỏ nhất cho chính quyền Bảo Đại và Pháp nên đề nghị giới tuyến ở vĩ tuyến 13. Sau khi gặp Thủ tướng Pháp Mendès France, ông Phạm Văn Đồng nhích lên vĩ tuyến 16. Trước đó, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đề nghị vĩ tuyến 17.

Càng gần đến ngày 20/7/1954, Thủ tướng Pháp Mendès France càng thêm lo lắng bởi đây là thời hạn mà ông cam kết với Quốc hội là sẽ đạt được ngừng bắn ở Đông Dương, bằng không ông sẽ mất chức. 10 ngày trước khi thời hạn kết thúc, hai vấn đề hóc búa trên vẫn nằm trên chương trình. Khi đó, nhiều người nhận định, nếu sau ngày 20/7 mà có ngừng bắn ở Đông Dương, đây cũng là điều tốt nhưng vẫn không thực hiện đúng lời cam kết; nếu quá ngày 20/7 mà hội nghị không đi đến kết quả gì thì lời cam kết rõ ràng là không được thực hiện.

“Lúc này, chìa khóa thành công của Hội nghị Geneva nằm trong tay ông Phạm Văn Đồng. Mọi người nhìn ông. Bỗng ông nhẹ nhàng giơ tay: Tôi đồng ý vĩ tuyến 17 và thời hạn hai năm.

Mọi người hân hoan. Hai ông Tạ Quang Bửu và Delteil ngồi vào bàn ký các văn bản. Ngước lên chiếc đồng hồ lớn của Lâu đài Liên hợp quốc. Ai đó đã cho đồng hồ đứng lại đúng nửa đêm. Nó chỉ mãi ngày 20/7.

Trong một thoáng nhìn, Mendès France như cảm ơn ông Phạm Văn Đồng, cái gật đầu của ông Đồng đã giữ vững chiếc ghế Thủ tướng của Mendès France”(1).

Thắng lợi của cuộc đấu tranh ngoại giao

Sau 75 ngày thương lượng, qua 8 phiên họp rộng và 23 phiên họp hẹp cùng các hoạt động tiếp xúc ngoại giao dồn dập, ngày 20/7/1954, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh ở Việt Nam, Lào và Campuchia được ký kết.

Hội nghị Geneva là một thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam cũng như của nhân dân hai nước Campuchia và Lào. Trong báo cáo trình trước Quốc hội khóa I, Kỳ họp thứ tư (năm 1955) nêu rõ: Hiệp định đình chỉ chiến sự và bản Tuyên bố cuối cùng của hội nghị đã quy định việc ngừng bắn trên toàn Đông Dương, đồng thời quy định những nguyên tắc và biện pháp cụ thể để lập lại và củng cố hòa bình, giải quyết vấn đề chính trị trên cơ sở công nhận quyền độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam cũng như của Campuchia và Lào.

Về giới tuyến, Điều 1 của Hiệp định đình chỉ chiến sự tại Việt Nam nêu rõ: “Một giới tuyến quân sự tạm thời sẽ được quy định rõ, để lực lượng của hai bên, sau khi rút lui, sẽ tập hợp ở bên này và bên kia giới tuyến ấy...”. Điều 6 của bản Tuyên bố cuối cùng cũng nhấn mạnh: “Giới tuyến quân sự chỉ có tính chất tạm thời, hoàn toàn không thể coi là một ranh giới về chính trị hay về lãnh thổ. Hội nghị tin tưởng rằng việc thi hành những điều khoản quy định trong bản Tuyên bố này và trong những Hiệp định đình chỉ chiến sự tạo ra cơ sở cần thiết để giải quyết vấn đề chính trị ở Việt Nam trong một thời gian ngắn”. Điều 16 và Điều 17 của Hiệp định đình chỉ chiến sự tại Việt Nam đã nhắc lại trong Điều 4 của bản Tuyên bố cuối cùng: “Hội nghị chứng nhận những điều khoản trong Hiệp định đình chỉ chiến sự tại Việt Nam về việc cấm đem vào Việt Nam quân đội và nhân viên quân sự ngoại quốc, cũng như tất cả các thứ vũ khí, đạn dược,...”(2).

Với việc Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam được ký kết, hòa bình được lập lại trên cơ sở công nhận quyền dân tộc của nhân dân ta là: Từ Bến Hải trở ra, hơn một nửa phần đất nước với 13 triệu người ở miền Bắc hoàn toàn được giải phóng. Đồng thời, nhân dân ta có cơ sở để đẩy mạnh đấu tranh, thực hiện thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7/1956. Cùng với hòa bình được lập lại, một giai đoạn đấu tranh mới đã mở ra trước mắt nhân dân ta, trong hoàn cảnh chính trị mới của Việt Nam và thế giới. Đánh giá về hội nghị, nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan khẳng định: “Nếu không có hậu phương lớn của miền Bắc thì cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bất luận như thế nào thì Hội nghị Geneva năm 1954 là hội nghị rất đáng ghi nhận trong cuộc đấu tranh của nhân dân ta...”.

Thắng lợi sau 75 ngày đàm phán tại Hội nghị Geneva năm 1954 của Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa là thắng lợi của cuộc đấu tranh ngoại giao kiên định, đầy bản lĩnh và tự tin. Thắng lợi này cho đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị bởi nó đã thể hiện được truyền thống hòa bình, hữu nghị, hòa hiếu của dân tộc Việt Nam và tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Đó là, hòa bình phải gắn liền với độc lập, tự do, chủ quyền và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

(1), (2) - Theo “Phạm Văn Đồng và ngoại giao Việt Nam”, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.126-127 và tr.381-382

Theo: Theo Báo Quân đội Nhân dân

Tham khảo thêm

Nét đặc sắc về nghệ thuật tổ chức, sử dụng lực lượng của quân đội ta trong Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947

Nét đặc sắc về nghệ thuật tổ chức, sử dụng lực lượng của quân đội ta trong Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Dương Kinh của nhà Mạc nằm ở đâu?

Dương Kinh nhà Mạc ở đâu? Nhà Mạc đã làm gì để xây dựng Dương Kinh? Vai trò của nó như thế nào đối với vận mệnh của Vương triều Mạc? Đây là một vấn đề đã làm tốn không ít giấy mực của các nhà nghiên cứu, đặc biệt trong những thập kỷ gần đây.

Trữ Tú cung của Từ Hi Thái hậu có gì đáng chú ý?

Đông Tây - Kim Cổ
Trữ Tú cung của Từ Hi Thái hậu có gì đáng chú ý?

2 người khiến Chu Đệ sợ nhất trước khi tạo phản: 1 là Chu Nguyên Chương, 2 là ai?

Đông Tây - Kim Cổ
2 người khiến Chu Đệ sợ nhất trước khi tạo phản: 1 là Chu Nguyên Chương, 2 là ai?

188 ngày đầu lập nước và quyết sách của Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp

Đông Tây - Kim Cổ
188 ngày đầu lập nước và quyết sách của Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp

Đọc thêm

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine không cần sự đảm bảo an ninh từ Trung Quốc vì Bắc Kinh đã không ngăn chặn hoặc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”
Thể thao

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”

Thể thao

PVF-CAND giành quyền tham dự V.League theo kịch bản khá bất ngờ, nhưng tân binh này cho thấy họ có sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng kèm theo quyết tâm cao để tạo nên nhiều bất ngờ.

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai
Xã hội

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai

Xã hội

Ngày 21/8, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 18 về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR' 2025) đã được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine
Thế giới

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine

Thế giới

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow phải được tham gia vào các quyết định liên quan đến bảo đảm an ninh cho Ukraine và nhấn mạnh, việc thực hiện mà không có sự đồng thuận của Nga là “con đường dẫn đến ngõ cụt”.

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng
Pháp luật

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng

Pháp luật

Mạng xã hội lan truyền văn bản của Công ty Luật PN Legal liên quan đến rapper Negav, Cục An ninh mạng (A05) cho biết, đang mời các bên làm việc để làm rõ.

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới
Nhà nông

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành bão, với xác suất 60–70% bão sẽ di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam? Hé lộ 2 đối thủ của ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 9/2025; HLV Kluivert chốt danh sách ĐT Indonesia; Palmer cạnh tranh thương hiệu với hãng rượu Pháp; Man City đạt thỏa thuận cá nhân với Donnarumma.

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?
Xã hội

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?

Xã hội

Ngày 21/8, Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản trả lời ý kiến người dân về mong muốn có được thông tin cụ thể chính sách thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành
Văn hóa - Giải trí

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành

Văn hóa - Giải trí

Nhiều nghệ sĩ "tim đập rộn ràng" khi tham gia hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm diễn ra vào sáng 2/9 tới đây tại quảng trường Ba Đình.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
9

Văn hóa - Giải trí

Tôi được sinh ra ở một vùng quê nghèo thuần nông ở xã Tứ Kỳ - TP Hải Phòng (Hải Dương cũ), nơi có sông Thái Bình bao quanh.

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý
Nhà nông

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý

Nhà nông

Sau khi Hội Cá nước lạnh Lào Cai gửi văn bản "kêu cứu" tới các bộ, ngành chức năng và địa phương phản ánh tình trạng giá cá tầm trong nước giảm mạnh vì sự cạnh tranh gay gắt của cá tầm nhập khẩu từ Trung Quốc, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở
Nhà đất

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở

Nhà đất

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bất ngờ tái xuất tại Tam Hưng, Hà Nội cam kết “hồi sinh” dự án Mỹ Hưng gần 20 năm dang dở, trong bối cảnh Mường Thanh từng vướng nhiều lùm xùm pháp lý.

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?
Thế giới

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên các quốc gia mua dầu thô từ Moscow, nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine. Mới đây, chính quyền Trump đã tăng thuế đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga nhưng vẫn chưa "đụng" tới Trung Quốc.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, nhờ nỗ lực chăm chỉ, thu nhập thường xuyên của 3 con giáp sẽ đáng kể và tình hình tài chính của họ sẽ phát triển mạnh mẽ.

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng
Giảm nghèo nông thôn

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng

Giảm nghèo nông thôn

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực thời gian qua Hội Nông dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (trước 1/7/2025) đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng hội viên, nông dân trên hành trình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi
Thể thao

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi

Thể thao

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 14 mũi sau trận đấu gặp BG Pathum United trong khuôn khổ Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội
Kinh tế

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội

Kinh tế

Đại diện Hà Nội Metro cho biết, những ngày TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động chính trị chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, lượng khách đi đường sắt Cát Linh - Hà Đông và đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội tăng cao đột biến.

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine
Thế giới

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine

Thế giới

Các quốc gia châu Âu đang thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai F-35 - tiêm kích tàng hình đắt nhất, hiện đại nhất của Mỹ tại Romania như một phần trong gói bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm
Nhà nông

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm

Nhà nông

Giá hoa hồng ghép (ghép mầm cây hoa hồng lên thân, lên gốc cây tầm xuân) khá ổn định bán buôn với giá 1.500–2.000 đồng/bông, dịp lễ tết hoặc Valentine giá tăng 5.000–7.000 đồng/bông. Bình quân nông dân Hải Phòng lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa hoặc trồng hoa màu truyền thống.

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối

Chuyển động Sài Gòn

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đang tăng cường kiểm tra, kiểm dịch thịt heo tại các chợ đầu mối, đặc biệt là hai chợ lớn Hóc Môn và Bình Điền.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch
Chuyển động Sài Gòn

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch

Chuyển động Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu xã An Thới Đông (TP.HCM) phát huy hết tiềm năng sau sáp nhập; xây dựng vùng sản xuất muối ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch và các sản phẩm OCOP.

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm
Thế giới

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cho biết: Quan hệ giữa Australia và Việt Nam được xây dựng trên niềm tin chiến lược chung và sự thấu hiểu, và chúng ta hợp tác như những người bạn và đối tác thân thiết để thúc đẩy hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Những quy tắc 'trượng nghĩa' của Yakuza Nhật Bản là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Những quy tắc "trượng nghĩa" của Yakuza Nhật Bản là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù là một băng đảng khét tiếng máu lạnh nhưng Yakuza Nhật Bản có những quy tắc riêng điều chỉnh mọi hành vi, "đạo đức" của thành viên.

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng
Nhà đất

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng

Nhà đất

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng, xử lý dứt điểm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Nguyễn Văn Anh là tiền đạo tân binh của Becamex TP.HCM. Chân sút 29 tuổi từng khoác áo HAGL và có 2 lần vô địch V.League cùng Thép xanh Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh

Tin tức

Ngày 21/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đã tới tỉnh Quảng Ninh.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường
Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường

Xã hội

Sau đây là thống kê lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của các trường đại học, thí sinh tham khảo sau đây.

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa

Lào Cai thi đua yêu nước

Trước thực trạng cá tầm nhập khẩu lậu tràn lan, gây khó khăn cho người nuôi, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản về việc quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao
Tin tức

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao

Tin tức

Nam sinh Đào Phúc Thịnh (SN 2007, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) mất liên lạc bí ẩn, gia đình em đã trình báo cơ quan công an.

Đặc nhiệm Ukraine tung video tấn công vị tướng kỳ cựu được phong 'Anh hùng nước Nga'
Thế giới

Đặc nhiệm Ukraine tung video tấn công vị tướng kỳ cựu được phong 'Anh hùng nước Nga'

Thế giới

Các lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một sĩ quan cấp cao của Nga, khiến vị tướng này bị thương nặng và phải cắt cụt tay chân, ảnh Euromaidanpress.

Tin đọc nhiều

1

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

2

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

3

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

4

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

5

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn