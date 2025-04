Cuộc đời nhiều thăng trầm của mỹ nhân trong phim "Biệt động Sài Gòn"

Từ cô gái bán nước mía vụt sáng thành mỹ nhân màn ảnh

Sinh ra và lớn lên ở miền Tây Nam bộ, Thúy An (sinh năm 1958) lên Sài Gòn bán nước mía mưu sinh. Cô gái trẻ chưa bao giờ nghĩ tên tuổi của mình một ngày lại vụt sáng trở thành diễn viên hàng đầu của nền điện ảnh cách mạng thời bấy giờ.



Thúy An bén duyên với điện ảnh vào năm 17 tuổi, khi vô tình lọt vào mắt xanh của NSND Hồng Sến và được mời vào vai nữ chính trong “Cánh đồng hoang”. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Sáu Xoa - vợ của Ba Đô (NSND Lâm Tới). Mặc dù không được đào tạo bài bản về diễn xuất, nhưng nét chân chất, mộc mạc đã giúp Thúy An hóa thân trọn vẹn vào hình ảnh một người vợ, người mẹ tảo tần, người du kích kiên cường, một tay bồng con, một tay cầm súng.

Thúy An hóa thân thành bà mẹ du kích trong “Cánh đồng hoang”. (Ảnh: PX)

Ngay khi vừa công chiếu, “Cánh đồng hoang” đã gây nên tiếng vang và liên tiếp giành các giải thưởng danh giá như: giải Bông Sen Vàng tại Liên Hoan phim Việt Nam (1980), giải Đặc biệt của Liên đoàn Báo chí điện ảnh Quốc tế (1980) và Huy chương Vàng tại Liên hoan phim quốc tế Moskva (1981).

Diễn viên Thúy An trong phim “Biệt động Sài Gòn”. (Ảnh: TL)

Sau “Cánh đồng hoang”, nữ nghệ sĩ được tin tưởng giao đảm nhiệm vai diễn cô gái bán cháo vịt trong “Biệt động Sài Gòn”. Nữ diễn viên đã lột tả thành công hình ảnh một chiến sĩ tình báo nhiều mưu mẹo và có mối tình sâu đậm với nhân vật Sáu Tâm - nhân vật do nghệ sĩ Thương Tín đảm nhận.

Ngoài ra, sự nghiệp điện ảnh của Thúy An không thể không kể đến các tác phẩm như: “Mùa gió chướng”, “Mùa nước nổi”, “Vùng gió xoáy”... đã đưa tên tuổi của Thúy An trở thành nữ diễn viên đình đám bậc nhất thập niên 1970, 1980.

Đường tình thị phi, từng mang danh “kẻ thứ ba”

Thành công khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng đời tư của nghệ sĩ Thúy An lại rất truân chuyên. Sau vai diễn đầu tay trong “Cánh đồng hoang”, Thúy An bén duyên với NSND Hồng Sến. Trên màn ảnh, bà được mệnh danh là “nàng thơ” của đạo diễn tài hoa. Thế nhưng ngoài đời, bà lại mang tiếng là “người thứ ba”, thậm chí là “kẻ cướp chồng” khi lúc bấy giờ, nam đạo diễn đã có gia đình yên ấm bên vợ và hai con.

Vượt qua nhiều thử thách, cuối cùng bà và NSND Hồng Sến cũng nên đôi. Sau đám cưới, Thúy An chuyển về sống cùng chồng và con riêng trong căn biệt thự tại quận 11 (TP.HCM). Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không yên ấm bao lâu khi cuối những năm 1980, sức khỏe của NSND Hồng Sến yếu dần do di chứng của căn bệnh ung thư. Do hoàn cảnh túng thiếu, để chèo lái gia đình, Thúy An đã đi học thêm nghề kim hoàn và thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Lào để buôn bán nên ít có thời gian chăm sóc chồng lúc đau yếu.

Hình ảnh của nghệ sĩ Thúy An vào năm 2012. (Ảnh: TL)

Năm 1993, giông bão thực sự ập đến với cuộc đời nghệ sĩ Thúy An khi NSND Hồng Sến qua đời. Lúc này, nữ diễn viên mới ngoài 30 tuổi và cô con gái chung mới lên 5.

Thúy An suy sụp hoàn toàn, bà không còn tình yêu với phim ảnh và đối mặt với những ngày tháng chật vật nuôi con. Thị phi và những lời đồn ác ý lại bủa vây khiến nữ nghệ sĩ chọn cách ở ẩn. Kể từ đó, tin tức về bà cũng ít dần.

Mãi sau này, người ta mới biết Thúy An đã sang Lào sinh sống và mở cửa hàng kinh doanh kim hoàn. Tại đây, bà cũng nên duyên với một người mang quốc tịch Đức, quê gốc ở Bạc Liêu. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm, kết hôn và chuyển về Đức sinh sống. Thúy An học tiếng Đức, làm quen với môi trường mới và là trợ lý cho chồng trong việc kinh doanh.

Ở tuổi U70, nghệ sĩ Thúy An sống tại trời Âu. Trong những chuyến đi về Việt Nam, bà chỉ liên lạc và gặp gỡ một số người bạn thân từng tham gia đóng phim.