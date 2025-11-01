Cuộc đua trên bầu trời Việt Nam: Sun PhuQuoc Airways “cất cánh”, mở kỷ nguyên mới cho hàng không nghỉ dưỡng

Sun PhuQuoc Airways giúp thị trường giá vé máy bay ổn định hơn

Với sự xuất hiện của các hãng hàng không mới Sun PhuQuoc Airways thuộc Tập đoàn Sun Group tạo ra cuộc cạnh tranh giành thị phần ngày một gay gắt giữa các hãng hàng không. Cùng đó, sẽ góp phần làm phong phú thị trường, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy các doanh nghiệp cải thiện chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, giảm giá vé và mở rộng lựa chọn cho hành khách.

Hành khách làm thủ tục lên chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways.

Sun PhuQuoc Airways ra đời với mục tiêu mở rộng cơ hội du lịch, nghỉ dưỡng và khám phá Phú Quốc cho mọi người dân Việt Nam và du khách thế giới – với những chuyến bay thẳng, chi phí hợp lý, và một trải nghiệm liền mạch từ bầu trời tới mặt đất.

Cùng với với việc Tập đoàn Sun Group được giao là nhà đầu tư Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trị giá hơn 22.000 tỷ đồng, Sun Group - công ty mẹ của Sun PhuQuoc Airways sẽ là đơn vị vận hành, khai thác sân bay trọng yếu có công suất lên tới 20 triệu hành khách/năm kể từ năm 2027. Qua đó, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung trở thành điểm đến hàng đầu khu vực và thế giới.

Máy bay hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways.

Sun PhuQuoc Airways đang có nhiều cơ hội phát triển thị trường khi Cục Hàng không Việt Nam đang hướng đến tăng cường liên kết “Hàng không – Du lịch – Dịch vụ”, khuyến khích các hãng phát triển mô hình du lịch trọn gói, hấp dẫn, tạo giá trị gia tăng và lan tỏa lợi ích kinh tế cho nhiều lĩnh vực.

Cùng đó, Cục Hàng không Việt Nam đang đẩy mạnh tăng cường hợp tác giữa các hãng hàng không với trường đại học, viện nghiên cứu trong công tác đào tạo, đào tạo lại và thu hút nhân tài; đồng thời xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp để giữ chân lao động có tay nghề.

Song song đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong mọi hoạt động – từ điều hành, khai thác đến dịch vụ khách hàng – nhằm nâng cao hiệu quả, an toàn và trải nghiệm của hành khách.

Hành khách có nhiều sự lựa chọn

Giới chuyên gia dự báo, sự xuất hiện của Sun PhuQuoc Airways sẽ tạo ra xu hướng cạnh tranh, đặc biệt là giá vé máy bay sẽ ổn định hơn, giúp hành khách dễ dàng lên kế hoạch sớm vào các dịp lễ Tết giúp giảm tình trạng "cháy vé" như các năm trước.

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS - TS Nguyễn Thiện Tống, Chuyên gia Hàng không đánh giá, ngành Hàng không Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của các hàng hãng không mới, sẽ tăng sức cạnh tranh và hành khách sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn về dịch vụ, chất lượng hàng không.

Điển hình như sự xuất hiện của Sun PhuQuoc Airways với mô hình “hàng không nghỉ dưỡng” đầu tiên tại Việt Nam là sự khác biệt rất lớn so với phần còn lại của ngành hàng không.

Hành khách có thêm sự lựa chọn khi Sun PhuQuoc Airways "cất cánh".

“Sun PhuQuoc Airways khai thác với tần suất ổn định, giá hợp lý, chất lượng dịch vụ tốt, Sun PhuQuoc Airways, du khách sẽ là người được hưởng lợi trực tiếp”, PGS - TS Nguyễn Thiện Tống đánh giá.

PGS - TS Nguyễn Thiện Tống cho hay, bên cạnh sân bay Phú Quốc, Sun Group còn là nhà đầu tư sân bay Vân Đồn - Quảng Ninh. Điều này đã mang lại cho Sun PhuQuoc Airways một hệ sinh thái hoàn thiện bậc nhất trong số các hãng hàng không Việt Nam để thực hiện đúng lộ trình phát triển và cạnh tranh sòng phẳng với các hãng bay khác.

Đánh giá về thị trường hàng không, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, giai đoạn 5 năm trở lại đây, thị trường hàng không trong nước ghi nhận thêm nhiều hãng hàng không mới gia nhập, góp phần gia tăng cạnh tranh, mở rộng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận tải trong nước.

Điển hình như sự xuất hiện của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways sẽ tạo ra sự cạnh tranh mới, qua đó, các hãng hàng không phải nâng cao chất lượng dịch vụ để cạnh tranh. Đổi lại hành khách sẽ có nhiều sự lựa chọn với từng phân khúc phù hợp tới túi tiền của mình.

Chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, Dũng cho biết: Ngành hàng không Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một ngành kinh tế chiến lược, hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Mục tiêu cụ thể là duy trì tốc độ tăng trưởng vận tải hàng không hàng năm ở mức 2 con số, vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Qua đó, việc có thêm hãng hàng không mới mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao năng lực vận tải hàng không, logistics, kết nối được với nhiều thị trường quốc tế.

Đánh giá về Sun PhuQuoc Airways, ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định: “Việc Tập đoàn Sun Group ra mắt Sun PhuQuoc Airways cũng là một tín hiệu vô cùng đáng mừng và tự hào".



"Sun PhuQuoc Airways thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo và dám nghĩ dám làm của doanh nghiệp Việt Nam, trong việc chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa khát vọng phát triển quốc gia, đưa Việt Nam tới những tầm cao phát triển mới”, Thứ trưởng Tuấn nhấn mạnh.