Cuộc sống kín tiếng của Nghệ sĩ Ưu tú được mệnh danh là "hoa hậu cải lương"

Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Như Huỳnh cùng 200 cá nhân đã được vinh danh do có đóng góp tích cực cho sự phát triển nền nghệ thuật sân khấu cách mạng Việt Nam giai đoạn 1975-2025. Cô là đại diện hiếm hoi của sân khấu cải lương miền Nam nằm trong danh sách này.

"Tôi không ngờ sinh nhật năm nay đặc biệt đến vậy. Được nhận danh hiệu cao quý này vào đúng ngày sinh là điều không thể nào quên. Tôi luôn nói mình sống hết mình vì sân khấu. Hôm nay, sân khấu tặng lại cho tôi món quà lớn nhất vào đúng ngày tôi bước sang tuổi mới. Chắc chắn đây sẽ là sinh nhật đẹp nhất trong đời tôi”, Nghệ sĩ Ưu tú Như Huỳnh chia sẻ.

Nghệ sĩ Ưu tú Như Huỳnh trong lễ vinh danh. (Ảnh: FBNV)

Nghệ sĩ Ưu tú Như Huỳnh: "Tôi coi cải lương như máu thịt"

Nghệ sĩ Ưu tú Như Huỳnh sinh ra tại vùng đất Cà Mau – nơi mà, như lời cô kể, “nhà nào cũng nghèo nhưng ai ai cũng yêu vọng cổ. Từ khi mới 8 tuổi, cô đã say mê lắng nghe những làn điệu cải lương phát trên đài phát thanh và thường ngân nga hát theo.

Giọng hát ngọt ngào, trong trẻo của cô bé nhanh chóng khiến hàng xóm yêu mến, rồi từ đó cô được mời biểu diễn trong các buổi liên hoan, đám tiệc ở địa phương. Cũng từ những dịp ấy, giấc mơ được sống với âm nhạc bắt đầu nhen nhóm.

Chia sẻ với Dân Việt, Nghệ sĩ Ưu tú Như Huỳnh bộc bạch: “Tôi yêu cải lương, đờn ca tài tử vì đó là loại hình nghệ thuật truyền thống chứa đựng thanh âm sâu lắng, như tiếng lòng của con người, của cuộc đời. Ban đầu, tôi đến với nghề chỉ bằng niềm say mê và để mưu sinh, nhưng càng gắn bó, tôi càng thấy mình có trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa giá trị của bộ môn này. Và rồi, nó trở thành lựa chọn lớn nhất trong cuộc đời tôi".

Dù sau này thử sức ở nhiều thể loại khác như bolero, nhạc nhẹ, dân ca đương đại, hát chèo, xẩm, kịch nói hay phim truyền hình, Như Huỳnh vẫn khẳng định: “Cải lương là máu thịt".

Vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ của Nghệ sĩ Ưu tú Như Huỳnh. (Ảnh: FBNV)

Sở hữu vẻ đẹp duyên dáng và giọng ca ngọt ngào, cô được khán giả ưu ái gọi là “hoa hậu cải lương". Không chỉ hoạt động sân khấu, Nghệ sĩ Ưu tú Như Huỳnh còn xây dựng kênh YouTube với hàng triệu lượt xem, qua đó mang nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng. Cô xem việc làm video là cách để nghệ thuật truyền thống tiếp cận rộng rãi hơn, đồng thời là hướng đi mới trong việc kết nối khán giả yêu mến cải lương với sân khấu dân tộc.

Quyết định về công tác tại Nhà hát Cao Văn Lầu (Bạc Liêu), nơi được xem là cái nôi của nghệ thuật cải lương, Nghệ sĩ Ưu tú Như Huỳnh cho biết cô cảm thấy trọn vẹn và hạnh phúc.

"Với tôi, dù mình sinh sống hay công tác ở đâu, điều mình mong muốn nhất chính là được khán giả, đồng nghiệp đón nhận. Hiện tại, bên cạnh thời gian cho công việc, tôi còn tham gia kinh doanh và thưởng thức một nghệ thuật khác mà tôi đam mê - đó là trà đạo. Tôi mong gắn kết trà đạo với người nghệ sĩ của nghệ thuật truyền thống, như cách tôi từng mang thời trang phong cách hiện đại lên sân khấu" - nữ nghệ sĩ tâm sự.

Nhiều năm qua, Như Huỳnh kín tiếng trong cuộc sống riêng tư. Khi được hỏi về tình yêu, chị tâm sự: "Một danh nhân đã nói "Ở đâu có một tình yêu lớn lao, ở đó sẽ luôn tồn tại những điều kỳ diệu". Tôi đang có một tình yêu với nghệ thuật và luôn tin vào những điều kỳ diệu đó".