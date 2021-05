Cuộn "Biển Chết": Bản thảo quan trọng nhất mọi thời đại được tìm thấy ở sa mạc Judean

Các văn bản kinh thánh cổ đại được phát hiện ở sa mạc Judean

Thế giới khảo cổ đã trải qua một sự kiện chấn động vào cuối những năm 1940 khi một số thông tin đưa ra rằng những người chăn cừu Bedouin tình cờ tìm thấy một số cuộn giấy cổ ở sa mạc Judean. Các cuộn bản thảo "Biển Chết" được phát hiện tại Hang động Qumran - một quần thể gồm 12 hang động, nay thuộc Bờ Tây, gần Biển Chết. Trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 1946 đến tháng 2 năm 1947, người ta đã tìm thấy bảy cuộn giấy được giấu trong những chiếc bình bằng đất nung nằm trong các hang động.



Sau một vài lần trao đổi giữa các thương gia và những người buôn đồ cổ, các cuộn giấy cuối cùng đã tới tay của học giả kiêm nhà khảo cổ học John C. Trever. Ông biết rõ tầm quan trọng của khám phá này, khi so sánh các văn bản với Nash Papyrus - văn bản Kinh thánh lâu đời nhất được biết đến trong ghi chép lịch sử.

Hang 4 trong Vườn quốc gia Qumran

Ngày nay, chúng ta đã có cuộn sách chứa các đoạn từ Cựu Ước, bao gồm toàn bộ Sách đại tiên tri và nhiều cuộn giấy khác đã được tìm thấy. Các cuộn giấy được tìm thấy tại địa điểm Nahal Hever, nơi được gọi là "Hang động Kinh hoàng". Những cuộn sách mới được tìm thấy là mảnh còn thiếu của Cuộn giấy Biển Chết đầu tiên được tìm thấy sau 60 năm, một chuyên gia Kinh thánh đã sưu tập hơn 20 cuốn sách kinh thánh và nghi ngờ có thể tìm thấy nhiều hơn nữa trong tương lai.

Tom Meyer, giáo sư nghiên cứu Kinh thánh tại Shasta Bible College và Graduate School ở California, Mỹ, đã chia sẻ với Express.co.uk: "Trang web của Qumran tiếp tục vẫy gọi du khách từ khắp nơi trên thế giới. Mọi người đều đã nghe câu chuyện về khám phá của họ cách đây 75 năm. Các báo cáo cho thấy người dân địa phương đang tìm kiếm các hang động trong vùng hoang dã Judean để tìm những cuộn giấy cổ vô giá và mang đến tay Cơ quan Cổ vật Israel."

Các cuộn giấy được tìm thấy bởi những người chăn cừu Bedouin trong Hang động Qumran

Việc các nhà khảo cổ tìm thấy những cuộn giấy mới ở sa mạc Judean lại mở ra một cơ hội đối với những kẻ trộm cổ vật. Các nhà chức trách trong những năm gần đây đã được cảnh báo về những tên trộm lùng sục khắp sa mạc để tìm kiếm những đồ cổ vô giá và những kho báu cổ xưa. Tiến sĩ Randall Price, một nhà khảo cổ học đã khám phá bốn hang động ở Biển Chết vài năm trước, lập luận vào thời điểm phát hiện Nahal Hever rằng có một cuộc chạy đua với thời gian để bảo vệ khu vực cũng như di sản văn hóa và lịch sử của nó. Giáo sư Meyer nói: "Với ngày càng nhiều khám phá được thực hiện trong những năm qua, có thể chúng ta đang trên đường tìm đến một khám phá vĩ đại khác về các cuộn giấy cổ đại? Các Cuộn giấy Biển Chết là khám phá bản thảo quan trọng nhất mọi thời đại cho tới ngày nay." Theo Tiến sĩ Randall Price, những cuộn giấy Biển Chết đại diện cho hơn 1.000 tài liệu cổ, chúng bao gồm nhiều cuộn giấy còn nguyên vẹn cộng với hơn 100.000 mảnh vỡ có niên đại không lâu trước và sau thời của Chúa Giê-su, Đấng Mê-si của người Do Thái qua đời. Khoảng 23% tổng số bản thảo là bản sao của sách Cựu Ước."

Cho đến nay, các cuộn Biển Chết đã được tiết lộ toàn bộ hoặc thành từng đoạn trong mọi cuốn sách trong Cựu Ước. Ngoại trừ cuốn sách bị thiếu là sách Ê-xơ-tê, nằm trong phần thứ ba của Kinh thánh tiếng Do Thái. Bộ sưu tập Biển chết cũng tạo thành những bản sao Kinh thánh lâu đời nhất được biết đến. Giáo sư Meyer cho biết: "Các loại văn bản khác như Đồng cuộn nổi tiếng cũng là một phần của Cuộn Biển Chết. Trong số những thứ khác, các Cuộn giấy Biển Chết chứng minh cách các thầy thông giáo Do Thái truyền tải Kinh Cựu Ước một cách chính xác như thế nào. Cho đến năm 1946-1947 việc phát hiện ra các Cuộn giấy Biển Chết - có niên đại từ năm 150 trước Công nguyên đến năm 70 sau Công nguyên - phiên bản hoàn chỉnh lâu đời nhất của Cựu ước trên toàn thế giới là Aleppo Codex (935 sau Công nguyên). Theo Tiến sĩ Price, khi so sánh hai văn bản này, điều đáng kinh ngạc là chúng gần như giống hệt nhau. Các cuộn giấy hiện có thể được tìm thấy trong Đền Sách tại Bảo tàng Israel ở Jerusalem.