Ngày 29/1 (tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), thông tin từ Công an TP.Hà Nội, hồi 00 giờ 7 phút ngày 29/01/2025, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra cháy tại nhà dân trong ngõ 75 An Xá, phường Phúc Xá, quận Ba Đình.

Ngay lập tức, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã thông báo, điều động lực lượng Cảnh sát PCCC& CNCH - Công an quận Ba Đình cùng 02 xe chữa cháy và 12 cán bộ, chiến sỹ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cảnh sát cứu 3 người khỏi giặc lửa ngày mùng 1 Tết ở Hà Nội. Ảnh: CAHN

Tại hiện trường xác định, khu vực xảy ra cháy xuất phát từ tầng 2 của ngôi nhà có diện tích khoảng 30m2 với quy mô 4 tầng và 1 tum. Nhận định đám cháy có khả năng cháy lan, với nhiều vật dụng dễ cháy, tỏa ra nhiều khói khí độc, có người mắc kẹt trong đám cháy, chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo CBCS tập trung triển khai cứu người, phối hợp lực lượng Công an phường và người dân tổ chức chữa cháy, ngăn cháy lan ra các khu vực xung quanh.

Cả 3 nạn nhân được giải cứu đều đã ổn định sức khoẻ, tinh thần. Ảnh: CAHN

Quá trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời đưa 3 người trong gia đình đang mắc kẹt trong nhà xuống nơi an toàn, phối hợp cùng lực lượng y tế đưa người bị nạn cấp cứu tại cơ sở y tế. Theo thông tin ban đầu, cả 3 nạn nhân đều đã ổn định cả về sức khỏe và tinh thần.

Đến khoảng 00 giờ 40 phút cùng ngày, dưới sự nỗ lực chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn; không có thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại về tài sản do vụ cháy gây ra.