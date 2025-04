Công an Hải Phòng xử lý 2 trường hợp đăng tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh trên mạng xã hội

Chiều ngày 3/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hải Phòng phát hiện tài khoản Facebook "Dũng Trịnh" của T.N.D (sinh năm 1985, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An) và tài khoản Facebook của T.T.A (sinh năm 1987 trú tại phường An Dương, quận Lê Chân) đăng bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Phòng An ninh chính trị nội bộ xử lý 2 trường hợp đăng tin giả, tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội. Ảnh CAHP.

Hành vi của T.N.D và T.T.A đã vi phạm điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3.2.2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Lực lượng chức năng đã mời T.N.D và T.T.A lên làm việc để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật nêu trên. Tại cơ quan công an, T.N.D và T.T.A thừa nhận các nội dung đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình là sai sự thật.

Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, T.N.D và T.T.A đã nhận thức được tính chất, mức độ về hành vi của mình đối với dư luận xã hội và cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Trước đó, T.N.D và T.T.A đã gỡ các bài viết nói trên trước khi được cơ quan công an mời lên làm việc.