Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu, chứng cứ do cơ quan Công an cung cấp, em N.B.H ở Quảng Nam đã thừa nhận là người đầu tiên livestream và tán phát thông tin sai sự thật về việc 2 đứa trẻ trong 1 gia đình tử vong.