Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty HDTC Đinh Trường Chinh cùng hai cựu lãnh đạo Vinafood II hầu tòa

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 17/09/2025 09:19 GMT+7
Sáng nay (17/9), TAND TP.HCM mở phiên xét xử ông Đinh Trường Chinh (51 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty HDTC, cùng hai cựu lãnh đạo Vinafood II là ông Huỳnh Thế Năng và ông Nguyễn Thọ Trí về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty HDTC Đinh Trường Chinh cùng hai cựu lãnh đạo Vinafood II, Huỳnh Thế Năng và ông Nguyễn Thọ Trí. Ảnh: CH


Đúng 9h, các bị cáo được lực lượng chức năng áp giải đến phiên tòa. Vụ án có sự tham gia của 45 tổ chức, cá nhân liên quan và gần 20 luật sư, trong đó có 9 luật sư bào chữa cho ông Chinh.

Theo cáo trạng, Vinafood II là đơn vị được giao quản lý khu đất rộng hơn 6.300m2 tại đường Nguyễn Du và Chu Mạnh Trinh, quận 1 (cũ). Mặc dù khu đất này thuộc tài sản Nhà nước và phải được bán đấu giá công khai, nhưng do Vinafood II làm ăn thua lỗ nên có chủ trương xử lý để thu hồi vốn.

Nắm bắt cơ hội này, ông Đinh Trường Chinh – lúc bấy giờ là đại diện Công ty Việt Hân – đã chủ động đề nghị mua lại. Để "lách luật" mà không cần đấu giá, ông Chinh và ông Huỳnh Thế Năng (Tổng Giám đốc Vinafood II) đã thỏa thuận thực hiện phương án "góp vốn – thoái vốn" để hợp thức hóa việc chuyển nhượng. Theo đó, Vinafood II đã bán khu đất này cho Công ty Việt Hân Sài Gòn (do ông Chinh điều hành) với giá 730 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, mục đích ban đầu của ông Chinh không phải là triển khai dự án mà là mua đi bán lại kiếm lời. Chỉ 33 ngày sau khi hoàn tất thủ tục, ông Chinh đã bán lại 99% vốn góp của mình tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng.

Để che giấu khoản lợi nhuận khổng lồ này, ông Chinh đã nhờ người em họ là bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng đứng tên chuyển nhượng. Sau khi nhận được 1.683 tỷ đồng, bà Hồng đã chuyển 792 tỷ đồng vào Công ty Việt Hân (để hợp thức hóa hợp đồng mua bán ban đầu), còn phần tiền chênh lệch 970 tỷ đồng được chuyển vào các tài khoản do ông Chinh chỉ định.

Với hành vi này, ông Chinh bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự vì đã gây thất thoát cho tài sản Nhà nước số tiền 970 tỷ đồng. Trong khi đó, các ông Năng và Trí được cho là sai phạm do nhận thức pháp luật và chỉ đạo từ cấp trên, không có bằng chứng cho thấy họ hưởng lợi từ vụ án.

Hai kẻ trộm chó manh động chống trả quyết liệt, dùng đao đập vỡ kính ô tô, cướp xe máy của người dân để chạy trốn khi bị truy đuổi ở xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh.

