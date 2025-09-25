Cựu sinh viên công nghệ lĩnh án 7 năm tù vì lấy cắp hơn 7.000 thông tin công dân

Ngày 25/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Trần Quang Huy (21 tuổi, sinh viên năm thứ ba Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội) mức án 7 năm tù giam về tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" theo Điều 289 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Trần Quang Huy trú tại tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ) đã thực hiện hành vi phạm tội vào cuối tháng 3/2025.

Trần Quang Huy bị phạt 7 năm tù vì đánh cắp hơn 7.000 thông tin công dân, cung cấp cho nhóm tin tặc. Ảnh: PV

Cụ thể, từ 20h45 ngày 25/3 đến 6h42 ngày 26/3/2025, Huy sử dụng tài khoản được cung cấp từ một nhóm tin tặc nước ngoài để đăng nhập trái phép vào hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, bị cáo đã lấy cắp 7.278 dữ liệu thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) quản lý.

Các thông tin bị đánh cắp bao gồm họ tên, số định danh cá nhân, số căn cước công dân, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, nhóm máu và quốc tịch.

Sáng 25/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Quang Huy về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”. Ảnh: PV

Hành vi tra cứu liên tục và vượt quá giới hạn truy vấn của Huy đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phải tạm đóng truy vấn đối với tỉnh Hà Tĩnh từ 10h ngày 26/3 đến 21h17 ngày 28/3, ảnh hưởng đến hoạt động hành chính địa phương.

Cáo trạng cũng tiết lộ động cơ của vụ việc xuất phát từ cuối năm 2024, khi Huy truy cập vào một diễn đàn tin tặc nước ngoài và thấy bài đăng tuyển người "cào dữ liệu" từ các hệ thống cơ quan nhà nước Việt Nam. Bị cáo đã liên hệ và thỏa thuận với nhóm tin tặc, đồng ý lấy cắp thông tin cá nhân để đổi lấy thù lao 1 triệu đồng cho mỗi 50.000 dữ liệu thông tin công dân. Tháng 3/2025, sau khi nhận tài khoản truy cập, Huy sử dụng các thủ thuật kỹ thuật để thực hiện vụ việc.

Đến ngày 14/5, nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, Trần Quang Huy đã tự nguyện đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) để đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc.

Tại phiên tòa, bị cáo Huy bày tỏ sự hối hận sâu sắc, thừa nhận do "hám lợi" mà không kiểm soát được hành vi. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét lượng khoan hồng để sớm trở về chuộc lỗi.

