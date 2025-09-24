Chủ đề nóng

Chim hoang dã bay rợp trời nơi này ở Hà Tĩnh, cảnh tượng đẹp như phim, tha hồ chụp ảnh

+ aA -
Lê Tập - Hồ Thỏa Thứ tư, ngày 24/09/2025 06:14 GMT+7
Hàng nghìn con chim hoang dã là các con cò trắng cùng các loài chim di cư khác bay rợp trời lòng hồ Ngàn Trươi, thắng cảnh đẹp như phim ở Hà Tĩnh. Cảnh tượng này tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, minh chứng cho môi trường sinh thái trong lành và hoang sơ.
Clip: Lòng hồ Ngàn Trươi, Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) đón hàng nghìn con chim hoang dã là các loài chim di cư, đặc biệt là loài cò trắng, tạo nên khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng, khiến mọi người trầm trồ.

Mỗi độ tháng 9 về, lòng hồ Ngàn Trươi thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh lại trở thành điểm đến lý tưởng của hàng nghìn chú chim hoang dã di cư từ khắp nơi.

Trong đó, nổi bật nhất là những đàn cò trắng, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không khỏi trầm trồ, thích thú.

Hình ảnh đàn cò trắng hàng nghìn con bay chao lượn trên lòng hồ Ngàn Trươi, tỉnh Hà Tĩnh khiến cảnh tượng đẹp như phim. Ảnh: PV

Trên bầu trời xanh thẳm, từng đàn cò trắng bay lượn dập dìu, phủ trắng cả một góc trời. Lúc lại sà xuống đậu trên những mép rừng, bãi đất trống hay lùm cây nổi giữa mặt hồ lấp lánh, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình.

Cảnh tượng ấy không chỉ làm say lòng người dân địa phương mà còn thu hút những ai yêu thiên nhiên, muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất Hà Tĩnh.

Người dân các xã Vũ Quang, Thượng Đức, Hương Bình, Hà Linh chia sẻ rằng, những năm gần đây, cứ trước mùa mưa bão, lòng hồ Ngàn Trươi lại rộn ràng tiếng chim.

Hàng nghìn con cò trắng cùng nhiều loài chim hoang dã khác tìm về đây để trú ngụ, kiếm ăn, tạo nên một hệ sinh thái đa dạng và sống động. Hiện tượng này là minh chứng rõ nét cho môi trường trong lành, yên bình và nguyên sơ của khu vực.

Hàng ngàn con chim hoang dã bay lượn đẹp mắt trên lòng hồ Ngàn Trươi. Ảnh: PV

Ông Thái Cảnh Toàn-Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tháng 9 hàng năm là thời điểm các loài chim hoang dã, đặc biệt là cò trắng, chọn lòng hồ Ngàn Trươi làm nơi tạm trú để tránh mưa bão và tìm kiếm thức ăn.

Khi thời tiết ổn định, chúng lại tiếp tục hành trình di cư. Sự xuất hiện của những đàn chim này không chỉ là món quà của thiên nhiên mà còn là dấu hiệu cho thấy môi trường sinh thái nơi đây ngày càng được cải thiện, trở thành một “ngôi nhà” lý tưởng cho các loài động vật hoang dã.

Để bảo vệ những “vị khách” đặc biệt này, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và trường học trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ các loài chim hoang dã.

Các chương trình phổ biến pháp luật, khuyến khích người dân tố giác hành vi săn bắt trái phép được triển khai rộng rãi.

Vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành cùng những đàn chim rợp trời đã và đang viết nên câu chuyện về một Hà Tĩnh xanh, một hệ sinh thái phong phú và bền vững. Ảnh: PV

Đồng thời, lực lượng quản lý vườn quốc gia thường xuyên tuần tra, kiểm soát khu vực rừng, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các dụng cụ săn bắn, bẫy bắt trái phép.

Những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đều được xử lý nghiêm minh, góp phần giữ gìn môi trường sống an toàn cho các loài chim di cư.

Lòng hồ Ngàn Trươi, tỉnh Hà Tĩnh không chỉ là nơi trú ngụ của các loài chim hoang dã mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên.

