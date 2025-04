Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Ảnh Getty



Đây là lần thứ hai ông Yanukovych bị tòa án Ukraine kết án. Trước đó, vào năm 2019, ông đã bị tuyên án 13 năm tù vì tội phản quốc.

Ông Yanukovych, người từng lãnh đạo Ukraine với lập trường thân Nga, bị lật đổ sau cuộc Cách mạng Maidan năm 2014 và sau đó trốn sang Nga.

Tòa án quận Podilskyi tại Kiev cũng đã tuyên án 10 năm tù đối với một cựu phó chỉ huy Cục An ninh Nhà nước Ukraine, người chịu trách nhiệm về an ninh cho ông Yanukovych, với các tội danh liên quan đến đào ngũ và hỗ trợ vượt biên trái phép.

Mặc dù thông cáo không nêu tên trực tiếp, nhưng ông Kostiantyn Kobzar – người từng đứng đầu lực lượng an ninh của Yanukovych – được cho là nhân vật có liên quan. Cục An ninh Nhà nước có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho tổng thống, các quan chức cấp cao và gia đình của họ.

Theo cáo trạng, vào ngày 23/2/2014, ông Yanukovych đã phối hợp cùng cựu lãnh đạo an ninh của mình và các đại diện Nga để tổ chức cuộc đào thoát bất hợp pháp khỏi Ukraine cho bản thân và nhiều người khác.

Tòa án xác định rằng, ông Yanukovych cùng ít nhất 20 thành viên trong nhóm thân cận và lực lượng an ninh đã vượt biên trái phép bằng đường hàng không, sử dụng ba trực thăng quân sự của Nga mà không thông qua bất kỳ cửa khẩu chính thức nào.

Nhóm này đã bay từ làng Urzuf, tỉnh Donetsk, đến một sân bay quân sự tại Yeysk (Nga), trước khi tiếp tục hành trình đến Crimea với sự hỗ trợ của quân đội Nga.

Về sau, ông Yanukovych còn lôi kéo các thành viên thuộc lực lượng Cục An ninh Nhà nước đào ngũ và hỗ trợ việc di tản họ từ thành phố Sevastopol (Crimea) sang Nga bằng tàu hải quân Nga.

Các công tố viên nhấn mạnh rằng toàn bộ hoạt động này được Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và các sĩ quan quân đội Nga điều phối chặt chẽ, dưới sự phê chuẩn trực tiếp của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phiên tòa được tiến hành theo thủ tục đặc biệt do cả hai bị cáo vẫn đang lẩn trốn. Cục Điều tra Nhà nước Ukraine đã tiến hành điều tra tiền xét xử vụ án.

Hiện nay, cựu Tổng thống Viktor Yanukovych, 73 tuổi, vẫn là một trong những nhân vật chính trị gây tranh cãi nhất ở Ukraine. Ông từng bị cử tri bác bỏ sau cuộc Cách mạng Cam năm 2004, vốn đã lật ngược kết quả bầu cử gian lận có lợi cho ông. Tuy nhiên, ông Yanukovych đã trở lại và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2010.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Yanukovych đã đưa Ukraine tiến gần hơn với Nga. Phe đối lập và phương tâychỉ trích ông nặng nề vì cáo buộc tham nhũng và xu hướng độc tài.

Việc ông Yanukovych từ chối ký thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu vào tháng 11/2013 đã châm ngòi cho phong trào biểu tình rộng khắp, được biết đến với tên gọi Cách mạng Maidan. Sau khi gần 100 người biểu tình thiệt mạng dưới tay lực lượng an ninh vào tháng 2/2014, ông Yanukovych đã tháo chạy khỏi Ukraine và tìm kiếm nơi trú ẩn ở Nga.

Truyền thông từng đưa tin vào năm 2022 rằng, Điện Kremlin đã cân nhắc đưa ông Yanukovych trở lại nắm quyền nếu họ chiếm được Kiev thành công