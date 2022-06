Ngày 28/6, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Theo Thành ủy Đà Nẵng, về kinh tế, trong quý 2, thành phố đã kiểm soát tốt, hiệu quả Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực trên tất các lĩnh vực.

Cụ thể, tổng thu ngân sách bảo đảm tiến độ, đạt mức cao so với dự toán; GRDP ước tăng 7,23% so với cùng kỳ năm 2021; hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục giữ được đà tăng trưởng tốt so với thời điểm cuối năm 2021, ước đạt 1,0 tỷ USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ; lĩnh vực du lịch có sự phục hồi mạnh mẽ, vững chắc, một số hãng hàng không nước ngoài đã khai thác trở lại chặng bay trực tiếp đến thành phố, lượng du khách nước ngoài có xu hướng tăng mạnh trở lại, số lượng các chuyến bay nội địa tăng cao.

Thành ủy Đà Nẵng cho biết, tình trạng cán bộ công chức xin thôi việc có xu hướng tăng. Ảnh: BTC

Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư đạt những kết quả tích cực. Tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022 vừa diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành và hơn 600 doanh nghiệp, thành phố cấp chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án với tổng mức đầu tư 508,8 triệu USD.

Tình hình kinh tế Đà Nẵng có dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ, tuy nhiên Thành ủy Đà Nẵng cho hay, tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng, cán bộ công chức xin nghỉ, thôi việc có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên chưa được khắc phục và công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đạt rất thấp so với kế hoạch.

Ngoài ra, Thành ủy Đà Nẵng cho biết, việc thí điểm chính quyền đô thị đặt ra một số vấn đề khó khăn khi cấp quận phường không còn là một cấp ngân sách. Kinh tế thành phố phục hồi nhưng chưa đồng đều và gặp nhiều thách thức. Đáng ngại nhất là diễn biến giá xăng dầu, nguyên vậy liệu đầu vào tăng cao gây tác động tiêu cực đến việc sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa ra 3 nhóm nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới.

Cụ thể, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là người đứng đầu các sở, ngành, địa phương theo phạm vi, chức năng của mình chủ động triển khai các giải pháp đã được thống nhất; trong đó tập trung đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, hoàn thành trong tháng 7-2022; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị thành ủy Đà Nẵng lần thứ 8. Ảnh: BTC

Trên lĩnh vực kinh tế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban cán sự Đảng và Bí thư Ban cán sự Đảng UBND thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt để khắc phục các hạn chế trong 6 tháng đầu năm, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các công trình, dự án; công tác tiêm vắc-xin; phòng, chống dịch bệnh…; rà soát và xây dựng các giải pháp thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng còn yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Thông báo số 02/TB-VPCP ngày 4/2/2022 và các kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy ngày 26/6/2022. Trong đó cần triển khai kịp thời ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vào phần quan điểm của dự thảo Quy hoạch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trụ cột thứ tư về phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, gắn với phát triển du lịch...