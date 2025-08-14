Đà Nẵng công nhận kết quả trúng đấu giá lô đất liên quan vụ án Vũ "nhôm"

Ngày 14/8, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình đã ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất 16 Bạch Đằng, phường Hải Châu với giá khởi điểm là 310,9 tỷ đồng và giá trúng đấu giá là 359,6 tỷ đồng. Đơn vị trúng đấu giá là Công ty CP Dịch vụ Phúc Tín.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào tháng 2 vừa qua, Sở TN-MT TP. Đà Nẵng đã thuê đơn vị xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất số 16 Bạch Đằng (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

Đà Nẵng công nhận kết quả trúng đấu giá lô đất liên quan vụ án Vũ "nhôm" số 16 Bạch Đằng. Ảnh: Đình Thiên

Cơ sở nhà đất số 16 Bạch Đằng này có diện tích 1.799 m2, được UBND TP. Đà Nẵng cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) làm chủ thuê với thời hạn 50 năm vào năm 2014.

Tuy nhiên, trong Thông báo số 354/TB-TTCP kết luận thanh tra ngày 18/3/2019 do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ký nêu, UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt giá cho thuê đất tại cơ sở 16 Bạch Đằng thấp hơn nhiều giá khởi điểm để đấu giá mà thành phố đã phê duyệt. UBND TP. Đà Nẵng đã không thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính mà giao các sở ngành chức năng tham mưu xác định giá.

