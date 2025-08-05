Đà Nẵng: Hạnh phúc trong những ngôi nhà mới trên vùng đất từng nhiều lo toan

Trong căn nhà cấp 4 vừa xây kiên cố, chị Nguyễn Thị Nga (dân tộc Cơ Tu, ngụ phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) không giấu được niềm vui.

“Trước đây, mỗi mùa mưa bão đến là gia đình tôi lại thấp thỏm đi tìm chỗ trú. Giờ có nhà mới, chắc chắn, tôi yên tâm hơn nhiều”, chị xúc động nói.

Chồng chị Nga mắc bệnh nặng nằm một chỗ, hai con còn đi học. Một mình chị gồng gánh lo thuốc men, miếng ăn từng bữa bằng nghề bóc keo thuê, mỗi tháng chỉ làm được vài ngày. Giấc mơ có một mái ấm vững chãi tưởng chừng quá xa vời.

Nhờ được chính quyền địa phương hỗ trợ 80 triệu đồng, tổ chức từ thiện đóng góp thêm 20 triệu đồng cùng sự chung tay của các đoàn thể và bà con dân làng, gia đình chị đã dựng nên căn nhà mới khang trang.

“Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình mình”, chị Nga nghẹn ngào.

Chị Nguyễn Thị Nga cùng chồng vui mừng sinh sống trong ngôi nhà mới khang trang.

Tại xã Chiên Đàn, TP.Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Phiên (trú thôn Hòa Bình) cũng vừa chuyển vào ngôi nhà kiên cố được xây từ nguồn hỗ trợ xóa nhà tạm và đóng góp của nhà hảo tâm, tổng trị giá hơn 90 triệu đồng.

“Tôi rất bất ngờ khi được chính quyền quan tâm và giúp đỡ. Nhà mới vững chãi, tình làng nghĩa xóm càng thêm gắn kết”, bà Phiên chia sẻ.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân cho hay: “Chính quyền địa phương đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Qua đó, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, xây nền tảng cho công tác giảm nghèo bền vững và củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền”.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng Lê Trí Thanh tặng quà cho người dân được hỗ trợ nhà ở.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng, đến ngày 18/7/2025, toàn bộ 12.301 căn nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2023–2025) đã được triển khai và hoàn thành 100%.

Không chỉ dừng lại trên địa bàn thành phố, Đà Nẵng còn trích ngân sách 71 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Hậu Giang xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ngoài ra, Quỹ xóa nhà tạm của Mặt trận thành phố cũng hỗ trợ xây 10 căn nhà mới cho hộ nghèo, cận nghèo tại xã Ea Lê, huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk), tổng trị giá 600 triệu đồng.

“Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là chính sách an sinh xã hội mà còn là hành động nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần ‘không để ai bị bỏ lại phía sau’ và hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người nghèo, hộ chính sách, hoàn cảnh khó khăn”, bà Phương nhấn mạnh.