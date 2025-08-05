Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Đại đoàn kết dân tộc
Thứ ba, ngày 05/08/2025 13:14 GMT+7

Đà Nẵng: Hạnh phúc trong những ngôi nhà mới trên vùng đất từng nhiều lo toan

+ aA -
Diệu Bình Thứ ba, ngày 05/08/2025 13:14 GMT+7
Từ những mái nhà tạm bợ từng run rẩy trong mưa bão, nhiều hộ dân nghèo ở Đà Nẵng giờ đã được an cư trong những ngôi nhà mới vững chãi, đầy ắp nghĩa tình.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trong căn nhà cấp 4 vừa xây kiên cố, chị Nguyễn Thị Nga (dân tộc Cơ Tu, ngụ phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) không giấu được niềm vui.

“Trước đây, mỗi mùa mưa bão đến là gia đình tôi lại thấp thỏm đi tìm chỗ trú. Giờ có nhà mới, chắc chắn, tôi yên tâm hơn nhiều”, chị xúc động nói.

Chồng chị Nga mắc bệnh nặng nằm một chỗ, hai con còn đi học. Một mình chị gồng gánh lo thuốc men, miếng ăn từng bữa bằng nghề bóc keo thuê, mỗi tháng chỉ làm được vài ngày. Giấc mơ có một mái ấm vững chãi tưởng chừng quá xa vời.

Nhờ được chính quyền địa phương hỗ trợ 80 triệu đồng, tổ chức từ thiện đóng góp thêm 20 triệu đồng cùng sự chung tay của các đoàn thể và bà con dân làng, gia đình chị đã dựng nên căn nhà mới khang trang.

“Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình mình”, chị Nga nghẹn ngào.

Chị Nguyễn Thị Nga cùng chồng vui mừng sinh sống trong ngôi nhà mới khang trang.

Tại xã Chiên Đàn, TP.Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Phiên (trú thôn Hòa Bình) cũng vừa chuyển vào ngôi nhà kiên cố được xây từ nguồn hỗ trợ xóa nhà tạm và đóng góp của nhà hảo tâm, tổng trị giá hơn 90 triệu đồng.

“Tôi rất bất ngờ khi được chính quyền quan tâm và giúp đỡ. Nhà mới vững chãi, tình làng nghĩa xóm càng thêm gắn kết”, bà Phiên chia sẻ.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân cho hay: “Chính quyền địa phương đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Qua đó, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, xây nền tảng cho công tác giảm nghèo bền vững và củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền”.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng Lê Trí Thanh tặng quà cho người dân được hỗ trợ nhà ở.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng, đến ngày 18/7/2025, toàn bộ 12.301 căn nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2023–2025) đã được triển khai và hoàn thành 100%.

Không chỉ dừng lại trên địa bàn thành phố, Đà Nẵng còn trích ngân sách 71 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Hậu Giang xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ngoài ra, Quỹ xóa nhà tạm của Mặt trận thành phố cũng hỗ trợ xây 10 căn nhà mới cho hộ nghèo, cận nghèo tại xã Ea Lê, huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk), tổng trị giá 600 triệu đồng.

“Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là chính sách an sinh xã hội mà còn là hành động nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần ‘không để ai bị bỏ lại phía sau’ và hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người nghèo, hộ chính sách, hoàn cảnh khó khăn”, bà Phương nhấn mạnh.

Tham khảo thêm

Đà Nẵng: Khách Hàn đổ bộ chợ du lịch nổi tiếng, tiểu thương vui ra mặt

Đà Nẵng: Khách Hàn đổ bộ chợ du lịch nổi tiếng, tiểu thương vui ra mặt

Du khách Hàn thứ 1 triệu: 'Cơn sốt' Đà Nẵng và làn sóng du khách Hàn Quốc chưa từng có

Du khách Hàn thứ 1 triệu: "Cơn sốt" Đà Nẵng và làn sóng du khách Hàn Quốc chưa từng có

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hà Nội hỗ trợ hai tỉnh Điện Biên, Sơn La 8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ
15

Ngày 3/8, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã gửi thư thăm hỏi tỉnh Điện Biên và tỉnh Sơn La bị thiệt hại do thiên tai.

Đọc thêm

Hà Đức Chinh chuyển đến đầu đầu quân cho đội bóng nào tại phía Bắc?
Thể thao

Hà Đức Chinh chuyển đến đầu đầu quân cho đội bóng nào tại phía Bắc?

Thể thao

Do không tìm được phong độ tại Becamex.TP.HCM, tiền đạo Hà Đức Chinh đã quyết định chuyển đến đầu quân cho 1 đội bóng tại phía Bắc.

Một làng cổ đẹp như phim có tuổi đời hơn 1.000 năm ở Nam Định, cây cổ thụ hoành tráng thế này đây, chơi cả ngày vẫn vui
Nhà nông

Một làng cổ đẹp như phim có tuổi đời hơn 1.000 năm ở Nam Định, cây cổ thụ hoành tráng thế này đây, chơi cả ngày vẫn vui

Nhà nông

Cách thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (cũ) chừng 20km, làng cổ Dịch Diệp (hay còn gọi là Dịch Diệp Trang) mang vẻ đẹp cổ kính của một làng quê Việt Nam. Làng cổ này có cây bồ đề là một cây cổ thụ đã hơn 900 năm tuổi.

Chưa từng có trong tiền lệ: Bộ Nội vụ chọn 34 cán bộ tiêu biểu đưa về địa phương
Xã hội

Chưa từng có trong tiền lệ: Bộ Nội vụ chọn 34 cán bộ tiêu biểu đưa về địa phương

Xã hội

Bộ Nội vụ thực hiện nhiệm vụ mới, làm việc chưa có tiền lệ là đưa 34 cán bộ có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm về các tỉnh, thành để hỗ trợ các địa phương trong 3 tháng.

Nuôi con vật hung hãn dẫn dụ từ rừng về, cứ đêm ra lấy thứ 'đại bổ' này đem bán, ông nông dân Quảng Trị kiếm bộn tiền
Nhà nông

Nuôi con vật hung hãn dẫn dụ từ rừng về, cứ đêm ra lấy thứ "đại bổ" này đem bán, ông nông dân Quảng Trị kiếm bộn tiền

Nhà nông

Ông nông dân Nguyễn Văn Dũng ở thôn 5, xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập gồm các xã: Quảng Thạch, Quảng Lưu, Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) đã sáng tạo mô hình nuôi ong vò vẽ ngay tại nhà để khai thác nhộng ong. Ong vò vẽ được biết tới về sự hung hãn, khó nuôi.

TP.HCM mở đột phá: Nhận hồ sơ, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính, nức lòng dân
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM mở đột phá: Nhận hồ sơ, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính, nức lòng dân

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa ban hành chủ trương tổ chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, không phụ thuộc địa giới hành chính trên địa bàn TP.HCM. Có thể nói, đây là một đột phá, khiến người dân nức lòng.

Pháo binh Việt Nam xé toạc “cánh cửa thép” Xuân Lộc như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Pháo binh Việt Nam xé toạc “cánh cửa thép” Xuân Lộc như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa tiếng gầm rung chuyển của đạn pháo, Xuân Lộc – “cánh cửa thép” cuối cùng án ngữ Sài Gòn, đã bị pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam xé toạc. Từ những phát bắn chuẩn xác đến nghệ thuật luồn sâu đánh hiểm, trận địa pháo Xuân Lộc không chỉ là sức mạnh của hỏa lực, mà là một bản giao hưởng thép của quân đội ta.

Doãn Quốc Đam bị chê
Văn hóa - Giải trí

Doãn Quốc Đam bị chê

Văn hóa - Giải trí

Doãn Quốc Đam lên tiếng về vai tổng tài trong phim mới, khẳng định không sao chép bản gốc, mang đậm phong cách Việt và cá tính riêng.

Mua bán ma túy qua Telegram, nam thanh niên lĩnh 20 năm tù
Pháp luật

Mua bán ma túy qua Telegram, nam thanh niên lĩnh 20 năm tù

Pháp luật

Lê Quang Thắng sử dụng tài khoản Telegram để giao dịch với đối tượng cung cấp ma túy và người mua, tổ chức nhiều đợt mua bán thuốc lắc, ketamine, methamphetamine với thủ đoạn tinh vi nhằm tránh bị phát hiện.

Công an TP.HCM vượt quãng đường khoảng 350km giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”
Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM vượt quãng đường khoảng 350km giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”

Chuyển động Sài Gòn

Lực lượng Công an TP.HCM đã vượt quãng đường dài khoảng 350km đến tỉnh Đắk Lắk giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”.

Dàn nữ quân nhân “cực phẩm” đẫm mồ hôi trên thao trường hợp luyện diễu binh, diễu hành nhiệm vụ A80
Ảnh

Dàn nữ quân nhân “cực phẩm” đẫm mồ hôi trên thao trường hợp luyện diễu binh, diễu hành nhiệm vụ A80

Ảnh

Bất chấp thời tiết nắng nóng của miền Bắc, các nữ quân nhân vẫn hăng say tập luyện, thể hiện khí chất rạng ngời. Sáng nay (5/8), các khối bước vào tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 tại Hà Nội.

Hà Nội FC 'chơi lớn', chiêu mộ tiền vệ Brazil có giá 900.000 euro?
Thể thao

Hà Nội FC "chơi lớn", chiêu mộ tiền vệ Brazil có giá 900.000 euro?

Thể thao

Hà Nội FC đang cân nhắc nghiêm túc tới việc chiêu mộ tiền vệ phòng ngự người Brazil Willian Maranhao. Trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Willian Maranhao hiện được định giá lên tới 900.000 euro.

Thủ tướng chỉ định bổ sung 5 chuyên gia hàng đầu vào Hội đồng Tư vấn chính sách
Kinh tế

Thủ tướng chỉ định bổ sung 5 chuyên gia hàng đầu vào Hội đồng Tư vấn chính sách

Kinh tế

Thủ tướng vừa có Quyết định bổ sung thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách, trong đó có 5 chuyên gia hàng đầu về ngoại giao, y tế, truyền thông.

Cục trưởng Trần Thiện Cảnh đề xuất loạt giải pháp phát triển ngành đường sắt
Kinh tế

Cục trưởng Trần Thiện Cảnh đề xuất loạt giải pháp phát triển ngành đường sắt

Kinh tế

Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Trần Thiện Cảnh đề xuất thu hút tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ nhằm phát triển ngành đường sắt.

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng 'tố' Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?
Tin tức

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng "tố" Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

Tin tức

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã gửi giấy triệu tập ông L.Q.N (SN 1985; ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cũ; nay là phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ) về việc ông từng "tố" cửa hàng của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (Công ty C.P.) bán heo bệnh. Liên quan đến vấn đề này, ông N. cũng đã có đơn gửi đến nhiều cơ quan chức năng.

Nguồn gốc lô đất nghìn tỷ ở Sài Gòn được trùm buôn xe Mercedes rao bán nhưng không ai mua
Chuyển động Sài Gòn

Nguồn gốc lô đất nghìn tỷ ở Sài Gòn được trùm buôn xe Mercedes rao bán nhưng không ai mua

Chuyển động Sài Gòn

Lô đất nghìn tỷ nằm tại mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Đây cũng là khu vực có hàng loạt showroom ô tô ở cửa ngõ dẫn vào trung tâm TP.HCM.

Loại thịt quốc dân, bổ phổi, tốt xương, giàu đạm, ít chất béo, làm món này ăn cực kì hao cơm
Gia đình

Loại thịt quốc dân, bổ phổi, tốt xương, giàu đạm, ít chất béo, làm món này ăn cực kì hao cơm

Gia đình

Loại thịt này cũng cung cấp chất đạm dồi dào, ít chất béo, là thực phẩm ưu tiên sử dụng cho người muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh.

Bắt thanh niên giở trò '2 ngón' lấy chiếc túi xách chứa laptop trước nhà thuốc Pharmacity
Chuyển động Sài Gòn

Bắt thanh niên giở trò "2 ngón" lấy chiếc túi xách chứa laptop trước nhà thuốc Pharmacity

Chuyển động Sài Gòn

Công an phường Gia Định phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM truy xét nhanh đối tượng trộm chiếc túi xách của cô gái trước nhà thuốc Pharmacity.

Chỉ cần 15 phút làm điều này mỗi ngày, sức khỏe tinh thần của bạn sẽ thay đổi rõ rệt
Xã hội

Chỉ cần 15 phút làm điều này mỗi ngày, sức khỏe tinh thần của bạn sẽ thay đổi rõ rệt

Xã hội

Sự đông đúc xô bồ của thành thị khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng. Theo các nhà khoa học, chỉ cần 15 phút hòa mình vào thiên nhiên mỗi ngày, sức khỏe tinh thần của bạn sẽ cải thiện rõ rệt.

Nữ sinh 2003 đến từ Phú Thọ đoạt ngôi vị Á khôi 1 Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025
Văn hóa - Giải trí

Nữ sinh 2003 đến từ Phú Thọ đoạt ngôi vị Á khôi 1 Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025

Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thị Thùy Chang đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Á khôi 1 của cuộc thi Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025.

Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Rạch Chiếc, ùn tắc giao thông nghiêm trọng
Chuyển động Sài Gòn

Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Rạch Chiếc, ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên cầu Rạch Chiếc, thuộc phường Thủ Đức, TP.HCM gồm một xe tải, ba xe ô tô 7 chỗ và một xe ô tô 5 chỗ khiến nhiều xe hư hỏng nặng và một phụ nữ bị thương nhẹ.

Phường Vũng Tàu, TPHCM, Bí thư Đảng ủy bỏ tiền mua hoa Huỳnh Anh từ tỉnh Đồng Tháp về trồng ở khu phố
Nhà nông

Phường Vũng Tàu, TPHCM, Bí thư Đảng ủy bỏ tiền mua hoa Huỳnh Anh từ tỉnh Đồng Tháp về trồng ở khu phố

Nhà nông

Nhằm góp phần xây dựng cảnh quan đô thị ngày càng xanh–sạch–đẹp, tạo điểm nhấn cho các tuyến đường, khu dân cư và cơ sở làm việc trên địa bàn, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng uỷ phường Vũng Tàu, TPHCM (trước đây thuộc một phần diện tích TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mua cây hoa từ tỉnh Đồng Tháp trao tặng 2.000 cây cho phường để trồng ở khu phố trên địa bàn.

TP.HCM đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ

Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập, số lượng phương tiện và cơ sở đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM tăng lên đáng kể, Sở Xây dựng đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam hỗ trợ chia sẻ các dữ liệu liên quan đến hoạt động đăng kiểm thuộc phạm vi địa phương quản lý.

600 căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh dự kiến bán từ 470 triệu đồng
Nhà đất

600 căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh dự kiến bán từ 470 triệu đồng

Nhà đất

Hơn 600 căn nhà xã hội tại phường Nếnh sắp mở bán với giá từ 16,8 triệu đồng/m2, chỉ từ 470 triệu đồng mỗi căn, thu hút sự quan tâm lớn của người thu nhập thấp giữa "cơn khát" nhà.

Ukraine tấn công 5 máy bay chiến đấu siêu đắt đỏ của Nga tại sân bay Saky ở Crimea
Thế giới

Ukraine tấn công 5 máy bay chiến đấu siêu đắt đỏ của Nga tại sân bay Saky ở Crimea

Thế giới

Cơ quan An ninh Ukraine báo cáo rằng máy bay không người lái do Trung tâm tác chiến đặc biệt Alpha điều hành đã tấn công sân bay quân sự ở Saky, nằm trên bán đảo Crimea, tấn công máy bay Nga và một điểm lưu trữ đạn dược.

Tên lửa Trường Sơn, xe chiến đấu XCB-01 và loạt khí tài 'made in Vietnam' uy dũng trong đội hình A80
Media

Tên lửa Trường Sơn, xe chiến đấu XCB-01 và loạt khí tài 'made in Vietnam' uy dũng trong đội hình A80

Media

Trong hàng trăm khí tài tham gia tổng hợp luyện cho nhiệm vụ A80, có nhiều phương tiện, vũ khí là sản phẩm do công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, sản xuất như xe chiến đấu, tổ hợp tên lửa và các loại radar.

CLB Công an TP.HCM chiêu mộ ngoại binh Brazil có giá 1 triệu euro?
Thể thao

CLB Công an TP.HCM chiêu mộ ngoại binh Brazil có giá 1 triệu euro?

Thể thao

Trung vệ Matheus Felipe được cho là sẽ gia nhập CLB Công an TP.HCM. Matheus Felipe hiện có giá khoảng 1 triệu euro, và nếu thương vụ thành công, anh sẽ trở thành ngoại binh đắt giá nhất lịch sử V.League.

Mảng thịt của Masan khẳng định vai trò dẫn dắt xu hướng tiêu dùng mới
Nhà nông

Mảng thịt của Masan khẳng định vai trò dẫn dắt xu hướng tiêu dùng mới

Nhà nông

Thị trường thịt chế biến đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên chất lượng và an toàn thực phẩm trong bối cảnh thu nhập được cải thiện. Với mức tăng trưởng doanh thu 22,6% trong quý II/2025 và tỷ trọng đóng góp 34%, Masan MEATLife cho thấy lợi thế từ chiến lược tập trung vào sản phẩm giá trị cao và khai thác hiệu quả hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ nội bộ.

Tránh cái nắng như thiêu như đốt, nông dân Hà Nội mặc áo 'điều hòa' tiền triệu, ra đồng từ sớm tinh mơ
Media

Tránh cái nắng như thiêu như đốt, nông dân Hà Nội mặc áo "điều hòa" tiền triệu, ra đồng từ sớm tinh mơ

Media

Hà Nội những ngày đầu tháng 8, trời mới hơn 6 giờ sáng mà nhiệt độ đã lên tới gần 30°C. Dưới cái nắng oi ả, người nông dân buộc phải thay đổi lịch làm việc, ra đồng từ khi còn tờ mờ sáng để tránh cái nóng như đổ lửa giữa trưa.

Thiên tài AI 24 tuổi được CEO Mark Zuckerberg trả hơn 6.300 tỷ đồng trong 4 năm là ai?
Xã hội

Thiên tài AI 24 tuổi được CEO Mark Zuckerberg trả hơn 6.300 tỷ đồng trong 4 năm là ai?

Xã hội

Thiên tài AI 24 tuổi Matt Deitke từ chối 125 triệu USD (hơn 3.150 tỷ đồng) của Meta, khiến Mark Zuckerberg phải đích thân ra mặt và tăng đãi ngộ lên 250 triệu USD (hơn 6.300 tỷ đồng).

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định ra quyết định phũ phàng với Nguyễn Xuân Son?
5

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định ra quyết định phũ phàng với Nguyễn Xuân Son?

2

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

3

Đây, hình dáng con đường hơn 4.900 tỷ kết nối Trung tâm tỉnh Hưng Yên mới, với thành phố Thái Bình cũ

Đây, hình dáng con đường hơn 4.900 tỷ kết nối Trung tâm tỉnh Hưng Yên mới, với thành phố Thái Bình cũ

4

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

5

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới