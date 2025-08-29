Đà Nẵng: Khởi tố bảo vệ công trình trộm dây điện bán lấy tiền tiêu xài

Ngày 29/8, Công an phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Vĩnh Thiên (SN 1999, trú phường Hòa Cường) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo đó, đã từng có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án về tội trộm cắp, Thiên vẫn “ngựa quen đường cũ”. Tháng 6/2025, khi được nhận vào làm bảo vệ tại một công trình xây dựng, nhận thấy có sự lỏng lẻo trong việc quản lý vật tư của đơn vị thi công nên Thiên đã nảy sinh ý định trộm cắp, bán lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Trương Vĩnh Thiên tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước khi hành động, Thiên lên mạng xã hội, tham gia các hội nhóm mua bán, trao đổi vật tư điện, nước để tìm người mua. Sau khi tìm được “đối tác”, thỏa thuận giá cả, đến ca trực đêm gần nhất, Thiên lén lút chiếm đoạt các cuộn dây điện của công trình và mang đi tiêu thụ. Trong vòng chưa đầy 2 tháng làm việc tại công trình, Thiên đã nhiều lần trộm cắp, lấy đi 33 cuộn dây điện mới, chưa qua sử dụng, trị giá gần 50 triệu đồng.

Phát hiện tài sản bị thất thoát, đơn vị thi công đã trình báo cơ quan chức năng. Tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra, Công an phường Hòa Cường xác định Trương Vĩnh Thiên là nghi phạm đã thực hiện hành vi phạm tội.

Tnag vật bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trí Tiến (SN 1995, trú tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) về cùng hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.