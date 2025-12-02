Đà Nẵng kiến nghị Trung ương hỗ trợ khẩn 1.800 tỷ đồng để giúp dân ổn định chỗ ở trước Tết Nguyên đán 2026

Chiều 2/12, tại buổi họp báo tháng 12/2025, UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã tổng hợp và gửi nhiều đề xuất, kiến nghị đến Chính phủ và các bộ, ngành nhằm hỗ trợ nguồn lực khẩn cấp phục vụ công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, sửa chữa hạ tầng và bảo đảm an toàn chỗ ở cho người dân sau đợt thiên tai cuối tháng 10/2025.

Theo UBND TP Đà Nẵng, mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại lớn trên địa bàn thành phố, làm sập 78 ngôi nhà, làm hư hỏng 546 nhà và 17 nhà có nguy cơ sạt lở; nhiều tuyến đường, kè sông, công trình thủy lợi và khu vực miền núi bị hư hỏng nặng, chia cắt cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Trên cơ sở đánh giá thiệt hại và nhu cầu khắc phục cấp bách, Đà Nẵng đã kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ 250 tấn gạo, 20.000 hộp thịt và 20.000 hộp cá để phục vụ cứu trợ khẩn cấp cho các hộ dân vùng sạt lở, bị chia cắt hoặc mất nhà cửa.

Đà Nẵng tổ chức họp báo tháng 12/2025. Ảnh: D.B

Thành phố cũng đề xuất bổ sung vốn đầu tư cho các dự án xử lý sạt lở trọng điểm như chống sạt lở bờ biển Hội An với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng; khắc phục xói lở bờ biển thôn Trung Phường (xã Duy Nghĩa) với tổng vốn 200 tỷ đồng; và xử lý các vị trí sạt lở dọc lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn với nhu cầu khoảng 800 tỷ đồng.

Cạnh đó, Đà Nẵng kiến nghị Trung ương hỗ trợ 1.800 tỷ đồng để xây dựng 146 khu tái định cư tập trung tại các vùng đồng bằng, trung du và miền núi, nhằm bố trí hơn 3.300 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao về thiên tai. Thành phố nhấn mạnh việc bố trí tái định cư cần được triển khai khẩn trương để các hộ dân sớm ổn định nơi ở, nhất là trước Tết Nguyên đán 2026.

Đối với công tác phòng chống thiên tai lâu dài, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa 1865 cho phù hợp tình hình thực tiễn, trong đó kiến nghị mở rộng thời gian vận hành mùa lũ đến ngày 31/12 và điều chỉnh phương thức điều tiết nhằm tăng dung tích phòng lũ cho các hồ chứa, giảm áp lực cho vùng hạ du.

Ảnh hưởng của mưa lũ, Đà Nẵng chịu thiệt hại nặng nề. Ảnh: D.B

UBND TP Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục rà soát thiệt hại, khẩn trương triển khai sửa chữa nhà dân bị sập, hư hỏng nặng; khắc phục các tuyến giao thông bị chia cắt; bảo đảm điện, nước, thông tin liên lạc; đồng thời hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định hoạt động sau bão lũ.



Thành phố khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để triển khai các kiến nghị nêu trên, bảo đảm công tác khắc phục hậu quả thiên tai được thực hiện kịp thời, hiệu quả và đúng quy định.