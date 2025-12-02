Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Đại đoàn kết dân tộc
Thứ ba, ngày 02/12/2025 13:10 GMT+7

Ông Lê Trí Thanh: Thi đua yêu nước giúp Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh và thiên tai

+ aA -
Diệu Bình Thứ ba, ngày 02/12/2025 13:10 GMT+7
Tại Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội tại Đà Nẵng lần thứ nhất, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh cho rằng, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng giúp thành phố vượt qua dịch bệnh, thiên tai và tăng tốc phát triển trong 5 năm qua.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng 2/12, Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội TP Đà Nẵng lần thứ nhất (giai đoạn 2025 – 2030) đã khai mạc với sự tham dự của 288 đại biểu là những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Tham dự đại hội có Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Lê Trí Thanh cho biết, trong 5 năm qua, Đà Nẵng vừa phòng, chống dịch Covid-19, ứng phó thiên tai, vừa phục hồi và tăng tốc phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, cũng như triển khai hợp nhất Quảng Nam – Đà Nẵng thành TP Đà Nẵng mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: M.T

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự điều hành của HĐND, UBND và sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận cùng các tổ chức chính trị – xã hội, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Mặt trận các cấp phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững quốc phòng – an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Nhiều mô hình đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được nhân rộng. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng bài bản, dân chủ, đổi mới nội dung và phương thức; qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được ghi nhận, khen thưởng và vinh danh, thể hiện sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của người dân thành phố.

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội TP Đà Nẵng lần thứ nhất (giai đoạn 2025 – 2030). Ảnh: M.T

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Lê Trí Thanh khẳng định, đại hội lần này là dịp tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tới; đồng thời tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến tiêu biểu, tạo động lực lan tỏa và cổ vũ khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội hướng đến mục tiêu khơi dậy nội lực, tranh thủ thời cơ, phát huy sức mạnh toàn xã hội, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao và là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tham khảo thêm

Đà Nẵng thành lập ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, mở kỳ vọng bứt phá đầu tư

Đà Nẵng thành lập ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, mở kỳ vọng bứt phá đầu tư

Đà Nẵng: Tuyến đường “báo động sớm” mỗi mùa bão đã được gia cố toàn diện

Đà Nẵng: Tuyến đường “báo động sớm” mỗi mùa bão đã được gia cố toàn diện

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ra mắt ứng dụng an sinh số TP.HCM: Bước chuyển mới trong chăm lo an sinh xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Việc ứng dụng công nghệ vào công tác an sinh xã hội được xem là bước thay đổi lớn, thể hiện quyết tâm của hệ thống Mặt trận Tổ quốc TP.HCM trong quản lý nguồn lực, hỗ trợ người dân khó khăn một cách khoa học, minh bạch và công bằng hơn.

Đọc thêm

'Độc lạ' Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33: 3 chị em ruột cùng 'săn vàng'
Thể thao

"Độc lạ" Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33: 3 chị em ruột cùng "săn vàng"

Thể thao

Lần đầu tiên trong lịch sử, 3 chị em ruột cùng góp mặt trong một đội tuyển thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Chính quyền một xã ở tỉnh Quảng Trị xác nhận lần đầu ghi nhận con động vật này chui lên khỏi mặt đất dày đặc
Nhà nông

Chính quyền một xã ở tỉnh Quảng Trị xác nhận lần đầu ghi nhận con động vật này chui lên khỏi mặt đất dày đặc

Nhà nông

Người dân tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ phát hiện hàng loạt giun đất bò lên mặt đất sau mưa, khiến người dân lo lắng về dấu hiệu bất thường của môi trường. Theo ông Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã xác nhận, đây là lần đầu tiên xã ghi nhận hiện tượng giun bò lên mặt đất với số lượng lớn như vậy

Giải báo chí về tam nông: Động lực để lan tỏa những tấm gương nông dân điển hình, sáng chế thiết thực
Nhà nông

Giải báo chí về tam nông: Động lực để lan tỏa những tấm gương nông dân điển hình, sáng chế thiết thực

Nhà nông

Theo đại diện nhóm tác giả của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 là một sân chơi ý nghĩa, giúp các nhà báo góp sức, cùng nhau xây dựng một nền nông nghiệp thông minh, xanh và thịnh vượng. Giải báo chí do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) được giao trực tiếp thực hiện.

Vì sao 'Quán Kỳ Nam' được cho là phim điện ảnh đẹp nhất Việt Nam gần đây?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao "Quán Kỳ Nam" được cho là phim điện ảnh đẹp nhất Việt Nam gần đây?

Văn hóa - Giải trí

"Quán Kỳ Nam" được xem là bộ phim có hình ảnh đẹp nhất Việt Nam gần đây. Toàn bộ phim được quay bằng phim nhựa, mang đến màu sắc và cảm xúc tinh tế.

Bắt được cá to bự, kích thước khủng ở Đồng Nai khi thủy điện lớn nhất miền Nam đóng đập xả tràn
Nhà nông

Bắt được cá to bự, kích thước khủng ở Đồng Nai khi thủy điện lớn nhất miền Nam đóng đập xả tràn

Nhà nông

Ngày 2/12, hàng trăm người dân tụ tập dưới chân đập Thủy điện Trị An (xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) để săn bắt cá to bự, kích thước khổng lồ, không khí náo nhiệt như lễ hội giữa dòng nước vừa rút, ánh vảy cá lấp lánh dưới nắng.

Long Nhật thử sức ở lĩnh vực mới ngoài âm nhạc
Chuyển động Sài Gòn

Long Nhật thử sức ở lĩnh vực mới ngoài âm nhạc

Chuyển động Sài Gòn

Mặc dù bị đồn hết thời, phải làm môi giới bất động sản để duy trì cuộc sống, ca sĩ Long Nhật vẫn tự tin thử sức ở lĩnh vực mới.

Ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 40 tấn gạo, nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam lại có một tuyên bố mới
Nhà nông

Ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 40 tấn gạo, nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam lại có một tuyên bố mới

Nhà nông

Theo bản tin ngành hàng lúa gạo mới nhất của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường (Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Chính phủ Indonesia tiếp tục giữ vững lập trường bảo vệ sản xuất nội địa và chính sách tự chủ lương thực.

Trấn Thành 'sập nguồn: Đáng thương hay đáng trách?
Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành "sập nguồn: Đáng thương hay đáng trách?

Văn hóa - Giải trí

Bức ảnh Trấn Thành ngủ gục tại một sự kiện lan truyền khắp mạng xã hội với luồng dư luận trái chiều.

Động lực hạ tầng tạo nên sức hút của The Privé trên thị trường căn hộ hạng sang
Nhà đất

Động lực hạ tầng tạo nên sức hút của The Privé trên thị trường căn hộ hạng sang

Nhà đất

Tháng 12/2025, Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm bắt đầu vận hành; khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc khởi công sân vận động 50.000 chỗ; đầu 2026, sân bay Long Thành giai đoạn 1 cất cánh, cùng mô hình TOD quanh nhà ga Thủ Thiêm bắt đầu thí điểm. Bốn động lực hạ tầng lớn xuất hiện đồng thời, đưa khu vực liền kề Thủ Thiêm trở thành tâm điểm của thị trường căn hộ hạng sang.

Cựu chiến binh Bắc Ninh biến tỏi truyền thống thành sản phẩm OCOP 3 sao
Nhà nông

Cựu chiến binh Bắc Ninh biến tỏi truyền thống thành sản phẩm OCOP 3 sao

Nhà nông

Từ cánh đồng tỏi gia truyền tại xã Trung Kênh, ông Đỗ Danh Nhiệm đã phát triển thương hiệu tỏi An Thịnh đạt chuẩn OCOP, mang đặc sản địa phương vươn xa với chất lượng vượt trội.

Huyện nào ở Trung Quốc hơn 2.700 năm không đổi tên vì một mỹ nữ có nhan sắc sánh ngang Tây Thi?
Đông Tây - Kim Cổ

Huyện nào ở Trung Quốc hơn 2.700 năm không đổi tên vì một mỹ nữ có nhan sắc sánh ngang Tây Thi?

Đông Tây - Kim Cổ

Hơn 2.700 năm, một huyện ở Trung Quốc không hề đổi tên. Hóa ra là do một mỹ nữ có nhan sắc vô cùng kiều diễm. Nàng là ai?

Cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM, bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người bị thương nhập viện
Chuyển động Sài Gòn

Cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM, bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người bị thương nhập viện

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ cháy nghiêm trọng tại căn nhà trong con hẻm đường Liên ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc (TP.HCM) đã khiến bé gái 8 tuổi thiệt mạng, 3 người khác bị thương nhập viện cấp cứu.

Từ bản làng đến sân vận động: Giải bóng đá nữ tạo dấu ấn mới cho thể thao vùng cao
Thể thao

Từ bản làng đến sân vận động: Giải bóng đá nữ tạo dấu ấn mới cho thể thao vùng cao

Thể thao

“Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cúp VTV5” được tổ chức với mục tiêu tôn vinh văn hóa các dân tộc thiểu số, khuyến khích phụ nữ vùng cao tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới và lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh.

Từ giáo viên trở thành giám đốc HTX nuôi ong ở TP.HCM, mỗi năm thu hàng chục tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

Từ giáo viên trở thành giám đốc HTX nuôi ong ở TP.HCM, mỗi năm thu hàng chục tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

Ở xã Minh Thạnh (TP.HCM), mô hình nuôi ong lấy mật của HTX Ong mật Thảo Trinh do chị Phạm Thị Thảo dẫn dắt đang trở thành điểm sáng. HTX nuôi ong và bán các sản phẩm từ mật ong, mỗi năm đem lại doanh thu khoảng 60 tỷ đồng.

TP.HCM đào tạo hàng chục nghìn nhân lực cho metro, hướng đến tự chủ công nghệ
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đào tạo hàng chục nghìn nhân lực cho metro, hướng đến tự chủ công nghệ

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa ban hành đề án chiến lược về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngành đường sắt đô thị (ĐSĐT), giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước đi chiến lược nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực, tiến tới làm chủ công nghệ và vận hành toàn bộ hệ thống metro.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói về giải pháp đột phá cho các cơ sở dưỡng lão, chăm sóc người cao tuổi
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói về giải pháp đột phá cho các cơ sở dưỡng lão, chăm sóc người cao tuổi

Tin tức

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, dự thảo Nghị quyết về cơ chế đặc thù sẽ đề xuất các giải pháp đột phá về đất đai và thuế nhằm thu hút mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa, trong đó các cơ sở dưỡng lão là đối tượng trực tiếp được thụ hưởng để nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi.

TP.HCM lấy khoa học công nghệ làm chìa khóa mở ra mô hình tăng trưởng mới
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM lấy khoa học công nghệ làm chìa khóa mở ra mô hình tăng trưởng mới
4

Chuyển động Sài Gòn

Việc TP.HCM được chọn để đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông minh (ICF Global Summit) 2025 là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định chiến lược phát triển lấy tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trụ cột và động lực tăng trưởng mới.

Hà Nội: Lần đầu xét xử vụ án mạng với “dao là vũ khí quân dụng”
Pháp luật

Hà Nội: Lần đầu xét xử vụ án mạng với “dao là vũ khí quân dụng”

Pháp luật

Cùng một hành vi dùng dao tước đoạt tính mạng người khác, bị cáo phải nhận án tù tổng hợp về 2 tội danh gồm giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Mỹ họp khẩn về Venezuela giữa lúc căng thẳng leo thang
Thế giới

Mỹ họp khẩn về Venezuela giữa lúc căng thẳng leo thang

Thế giới

Trước khi cuộc họp dự kiến diễn ra, Tổng thống Trump đã xác nhận rằng ông từng có cuộc trò chuyện với người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro, nhưng không tiết lộ nội dung.

Roadshow HPA ngày 1/12/2025: Biên lợi nhuận ròng HPA đạt 21%
Doanh nghiệp

Roadshow HPA ngày 1/12/2025: Biên lợi nhuận ròng HPA đạt 21%

Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư chiều 1/12 tại TP.HCM, thu hút 400 nhà đầu tư, đại diện các quỹ, công ty chứng khoán tham dự. Ban lãnh đạo HPA cho biết, Công ty hướng tới doanh thu 12.000 tỷ đồng năm 2030, cam kết minh bạch trong mọi hoạt động, đảm bảo mọi quyền lợi cho cổ đông.

Agribank và VNPAY ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh
Doanh nghiệp

Agribank và VNPAY ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

Doanh nghiệp

Chiều ngày 1/12, tại Trụ sở chính Agribank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số dành riêng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Tận hưởng ưu đãi vượt trội khi sử dụng thẻ và gửi tiết kiệm Vietbank
Kinh tế

Tận hưởng ưu đãi vượt trội khi sử dụng thẻ và gửi tiết kiệm Vietbank

Kinh tế

Cuối năm là mùa của niềm vui sum họp, sẻ chia và tận hưởng khoảnh khắc đoàn viên. Với mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong mùa lễ hội, giúp mỗi gia đình quản lý tài chính hiệu quả hơn, Vietbank triển khai loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho chủ thẻ tín dụng cùng người gửi tiết kiệm, tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Bay Côn Đảo chỉ từ 0 đồng với “3 ngày vàng” siêu ưu đãi của Vietjet
Doanh nghiệp

Bay Côn Đảo chỉ từ 0 đồng với “3 ngày vàng” siêu ưu đãi của Vietjet

Doanh nghiệp

Chào mừng các chuyến bay kết nối Hà Nội, TP.HCM – Côn Đảo được Vietjet khai thác trở lại từ 03/12/2025, Vietjet dành tặng khách hàng ưu đãi “3 ngày vàng” hấp dẫn với vé 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) áp dụng từ nay đến 04/12/2025. Vé được mở bán trên www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air với thời gian bay linh hoạt từ 04/12/2025 đến 28/03/2026 (*).

Sở hữu bất động sản siêu khan hiếm, Vịnh Ngọc khiến các “tượng đài” thế giới cũng phải “ngả mũ”
Nhà đất

Sở hữu bất động sản siêu khan hiếm, Vịnh Ngọc khiến các “tượng đài” thế giới cũng phải “ngả mũ”

Nhà đất

Khu Vịnh Ngọc (Vinhomes Green Paradise) đang định nghĩa lại khái niệm bất động sản siêu sang với những căn biệt thự đặt trên mặt biển hồ Lagoon 800ha lớn nhất thế giới, sở hữu tầm nhìn hướng thủy trải dài hơn 8km, đem đến trải nghiệm sống đặc quyền và giá trị độc tôn mà ngay cả ở Sentosa Cove - thủ phủ của giới triệu phú Singapore - cũng khó có được.

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, ngon hơn thịt dê, giàu năng lượng, ít chất béo, nấu món này già trẻ đều mê
Gia đình

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, ngon hơn thịt dê, giàu năng lượng, ít chất béo, nấu món này già trẻ đều mê

Gia đình

Theo đông y, loại thịt này có vị ngọt, tính ẩm, không độc, lành mạnh phổi, có tác dụng làm ôn trung ích khí, bổ tinh tủy giúp bồi bổ cơ thể.

'Văn nghệ binh thứ nhất ngã xuống trên chiến trường' của Việt Nam là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

"Văn nghệ binh thứ nhất ngã xuống trên chiến trường" của Việt Nam là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trần Mai Ninh (1917-1947) sinh tại Thanh Hóa và mất khi mới 30 tuổi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp như là một trong những “văn nghệ binh thứ nhất ngã xuống trên chiến trường” theo cách nói của nhà văn Thép Mới.

Bắc Ninh: Giảm nghèo bền vững bằng chính sách thiết thực và công nghệ số
Nhà nông

Bắc Ninh: Giảm nghèo bền vững bằng chính sách thiết thực và công nghệ số

Nhà nông

Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chiến lược, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đặc thù, từ đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế đến ứng dụng công nghệ số. Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,47% năm 2021 xuống chỉ còn 0,97% cuối năm 2024.

Những chuyện xúc động tại nơi Đại học Kinh tế Quốc dân về sơ tán 60 năm trước
Xã hội

Những chuyện xúc động tại nơi Đại học Kinh tế Quốc dân về sơ tán 60 năm trước

Xã hội

Tròn 60 năm, Đại học Kinh tế Quốc dân trở lại xã Quang Trung, Nhã Nam (Bắc Ninh) và Kha Sơn (Thái Nguyên) – nơi từng che chở thầy trò nhà trường bằng tình nghĩa sâu nặng.

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố căn cứ pháp lý như thế nào?
Bạn đọc

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố căn cứ pháp lý như thế nào?

Bạn đọc

Việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố là nội dung quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở. Quy trình tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện như nào, và dựa trên các căn cứ pháp lý gì là vấn để được nhiều bạn đọc quan tâm.

Chính sách tiền lương ngành y đã thực sự đột phá, đủ sức giữ chân bác sĩ có trình độ?
Tin tức

Chính sách tiền lương ngành y đã thực sự đột phá, đủ sức giữ chân bác sĩ có trình độ?

Tin tức

Sáng 2/12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhiều đại biểu quan tâm chế độ chính sách tiền lương và phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế.

Tin đọc nhiều

1

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

2

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

3

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

4

Chuyện phía sau "siêu" Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)
44

Chuyện phía sau 'siêu' Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại