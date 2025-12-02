Ông Lê Trí Thanh: Thi đua yêu nước giúp Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh và thiên tai

Sáng 2/12, Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội TP Đà Nẵng lần thứ nhất (giai đoạn 2025 – 2030) đã khai mạc với sự tham dự của 288 đại biểu là những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Tham dự đại hội có Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Lê Trí Thanh cho biết, trong 5 năm qua, Đà Nẵng vừa phòng, chống dịch Covid-19, ứng phó thiên tai, vừa phục hồi và tăng tốc phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, cũng như triển khai hợp nhất Quảng Nam – Đà Nẵng thành TP Đà Nẵng mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: M.T

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự điều hành của HĐND, UBND và sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận cùng các tổ chức chính trị – xã hội, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Mặt trận các cấp phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững quốc phòng – an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Nhiều mô hình đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được nhân rộng. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng bài bản, dân chủ, đổi mới nội dung và phương thức; qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được ghi nhận, khen thưởng và vinh danh, thể hiện sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của người dân thành phố.

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội TP Đà Nẵng lần thứ nhất (giai đoạn 2025 – 2030). Ảnh: M.T

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Lê Trí Thanh khẳng định, đại hội lần này là dịp tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tới; đồng thời tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến tiêu biểu, tạo động lực lan tỏa và cổ vũ khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội hướng đến mục tiêu khơi dậy nội lực, tranh thủ thời cơ, phát huy sức mạnh toàn xã hội, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao và là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.