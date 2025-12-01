Đà Nẵng: Cầu Bà Ngân đứt gãy sau mưa lũ, người dân chạy đường vòng “mệt nhoài”

Giao thông đứt gãy, người dân "chạy vòng" di chuyển

Theo ghi nhận, cầu Bà Ngân dài hơn 200m, rộng 3,5m, được xây dựng năm 2010 để phục vụ nhu cầu đi lại của ba địa phương. Tuy nhiên, trận mưa lũ ngày 26/10/2025 đã cuốn trôi toàn bộ mố cầu phía bắc và tuyến đường dẫn, đồng thời làm sạt lở hệ thống kè hai bên, tạo khoảng trống lớn ngay chân cầu và khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Nhiều người dân cho biết việc đi lại đảo lộn nghiêm trọng. Ông Văn Thiện (xã Nam Phước) chia sẻ: "Cầu sập khiến đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, học sinh, công nhân phải đi đường vòng xa hàng chục cây số để đến trường, đến chỗ làm".

Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025, cầu Bà Ngân trên Quốc lộ 14H bị cuốn trôi mố cầu và đường dẫn. Ảnh: D.B

Chị Oanh Vy (phường Điện Bàn Đông) cho hay trước đây chỉ mất 10 phút để đến nơi làm việc, nhưng nay phải chạy vòng xa gấp nhiều lần.

“Chỉ mong cầu sớm được xây lại để người dân bớt vất vả, chứ như vậy thì rất bất tiện", chị Vy nói.

Ngay khi sự cố xảy ra, xã Nam Phước đã dựng barie, rào chắn và biển cảnh báo để ngăn người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm. Lãnh đạo xã cho biết việc tạm dừng lưu thông là giải pháp bắt buộc để bảo đảm an toàn.

Cầu Bà Ngân bị đứt gãy hoàn toàn. Ảnh: D.B

Tại phường Hội An, phần mái kè, ta-luy, đường dẫn và hệ thống chiếu sáng cũng bị hư hỏng nặng. Chủ tịch UBND phường Nguyễn Tấn Cường cho biết, địa phương đã huy động lực lượng gia cố mố sạt, đắp đường dẫn tạm, tạo lối đi an toàn cho xe máy, xe đạp; đồng thời bố trí thêm rào chắn và biển báo cấm lưu thông qua cầu Duy Phước và các tuyến đường liên quan.

Chính quyền địa phương cùng người dân đặt biển cảnh báo cấm người và phương tiện đi lại qua cầu Bà Ngân. Ảnh: D.B

Phường Hội An đã kiến nghị UBND thành phố và các sở, ngành liên quan sớm đầu tư khắc phục khẩn cấp, nhằm khôi phục giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp, triển khai cầu tạm nối dài

Trước thực trạng hư hỏng nghiêm trọng, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án sửa chữa, khắc phục đường dẫn cầu Bà Ngân sau mưa lũ từ ngày 26/10 đến 31/11.

Theo phương án kỹ thuật, do dòng chảy bị mở rộng và xói lở sâu, thành phố sẽ xây dựng cầu tạm nối dài 30m từ mố phía đông để thay thế đoạn đường dẫn bị cuốn trôi. Cầu tạm gồm 3 nhịp dầm thép, bề rộng 3,5m (trong đó mặt cầu 3m, lan can và gờ chắn mỗi bên 0,25m), bảo đảm lưu thông cho xe máy và ô-tô dưới 2,5 tấn. Đường dẫn sẽ được gia cố bằng rọ đá hoặc cừ thép. Công trình có tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng và phải hoàn thành trước cuối tháng 12/2025.

Trong chuyến kiểm tra thực tế mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu địa phương tiếp tục cảnh báo, rào chắn và không để người dân, phương tiện đi qua khu vực cầu hư hỏng cho đến khi việc sửa chữa hoàn tất. Bà cũng chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương phối hợp để triển khai phương án khắc phục, ưu tiên sửa chữa tạm thời nhằm bảo đảm giao thông thông suốt.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông Quảng Nam được giao đẩy nhanh hạng mục đầu tư cầu Duy Phước thuộc Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công), phục vụ phương án kết nối giao thông lâu dài cho khu vực.