Đà Nẵng: “Làm” ngày chưa đủ, sinh viên tranh thủ tập huấn cán bộ phường xã ban đêm

Sáng 18/8, hơn 100 sinh viên đại học ngành công nghệ thông tin tại các trường đại học ở Đà Nẵng xuất quân lên đường tới 44 xã, phường bắt đầu hỗ trợ dân giải quyết thủ tục hành chính.

Ghi nhận của PV Dân Việt, tại điểm trường ĐH Duy Tân, ngay từ sớm các sinh viên đã có mặt tại hội trường chờ lên xe xuất phát đến các phường, xã. Không chỉ hỗ trợ cộng đồng trong quá trình chuyển đổi số, các em còn xem đây là cơ hội để trưởng thành, tự tin hòa nhập và lan tỏa tinh thần cống hiến của tuổi trẻ.

Hơn 100 sinh viên đại học ngành công nghệ thông tin tại các trường đại học ở Đà Nẵng xuất quân lên đường tới 44 xã, phường bắt đầu hỗ trợ dân giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: D.B

Nhiều sinh viên đã chia sẻ cảm xúc, động lực và quyết tâm cống hiến của mình. Sinh viên Gia Bảo chia sẻ, trước chuyến đi, em cảm thấy có “ngọn lửa nhiệt huyết ở trong tim”.

“Với em, đây là một hoạt động rất ý nghĩa, hiếm có, không chỉ để giúp đỡ bà con tiếp cận các dịch vụ công, mà còn là cơ hội để rèn luyện kiến thức công nghệ thông tin, đặc biệt trong việc sử dụng các trợ lý ảo, trí tuệ nhân tạo để phục vụ đời sống”, Gia Bảo nói.

Nhận chi viện điểm xã vùng xa Trà Tân, sinh viên Phan Nguyễn Anh Thư bày tỏ mong muốn được cống hiến nhiều hơn cho xã hội với vai trò là sinh viên công nghệ thông tin.

Các sinh viên tình nguyện hài hứng lên đường. Ảnh: D.B

Anh Thư cho rằng, việc đến các vùng sâu, vùng xa không chỉ giúp bà con, chính quyền địa phương phát triển mà còn là cơ hội học hỏi văn hóa, rèn luyện sự độc lập và hoàn thiện bản thân.

“Sự chuẩn bị của chúng em không phải là vật chất, mà là tuổi trẻ, nhiệt huyết và mong muốn được đóng góp. Đất nước đang trong giai đoạn chuyển đổi số, đó chính là sở trường của chúng em. Chúng em muốn góp phần sức trẻ vào sự phát triển của thành phố, của đất nước”, Thư nói.

Làm ban ngày, tranh thủ tập huấn cán bộ ban đêm

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân, ông Võ Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng thường trực Trường ĐH Duy Tân cho biết, chiến dịch lần này nhà trường đã huy động 57 sinh viên tình nguyện, phần lớn là sinh viên ngành công nghệ thông tin, tham gia hỗ trợ tại 29 xã, phường trên địa bàn Đà Nẵng. Phạm vi trải rộng, bao gồm cả các khu vực vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới như Sơn Hùng, La Nhất, Trà Linh (Nam Trà My, Quảng Nam cũ) và xã đảo Tâm Hiệp. Trước khi ra quân, các tình nguyện viên đã trải qua 5 buổi tập huấn chuyên môn, được hướng dẫn kỹ năng và trang bị kiến thức cần thiết.

Ông Hải cũng nhấn mạnh vai trò then chốt của công nghệ thông tin trong việc tinh gọn bộ máy hành chính, khuyến khích sinh viên tận dụng cơ hội này để rèn luyện và cống hiến.

“Làm ban ngày, tranh thủ tập huấn cho cán bộ ban đêm, có như vậy mới là một "chiến dịch" mang tính hiệu quả cao, không phải chỉ là phong trào”, Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Duy Tân nói.

Lễ xuất quân diễn ra tại trường Đại học Duy Tân sáng 18/8. Ảnh: D.B

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Đà Nẵng Trần Ngọc Thạch cho hay, sau gần 2 tháng vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp ở các xã - phường, trước việc một số người dân gặp khó khăn khi sử dụng thiết bị để làm thủ tục hành chính, TP.Đà Nẵng đã điều động 105 sinh viên ngành công nghệ thông tin lên đường.

Việc đưa sinh viên về xã nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương, đặc biệt là cung cấp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Có 69 phường, xã có nhu cầu được hỗ trợ sinh viên ngành công nghệ thông tin.

Nhiều ngày qua, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Đà Nẵng phối hợp với các trường như Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Trường đại học FPT, Trường đại học Duy Tân lên kế hoạch, lập danh sách và tuyển chọn được 105 sinh viên lên đường đợt đầu về 44 xã, phường.

Sinh viên tình nguyện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: D.B

Tại địa phương, sinh viên sẽ hỗ trợ cán bộ xử lý các sự cố kỹ thuật thiết bị làm việc như máy tính, máy in, mạng...

Hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý, hệ thống dịch vụ công trực tuyến và các công cụ AI phổ biến trong công việc hành chính.

Sinh viên cũng túc trực giúp người dân sử dụng các thiết bị tại trung tâm hành chính công; hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả; sử dụng chữ ký số cá nhân và các nền tảng số của thành phố như Danang Smart City, VNeID…; các ứng dụng tiện ích, ứng dụng công nghệ AI cho doanh nghiệp và người dân.