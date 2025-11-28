Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Kinh tế
Thứ sáu, ngày 28/11/2025 17:35 GMT+7

Đà Nẵng muốn “cởi trói” bằng cơ chế mới, tạo động lực bứt phá cho khu thương mại tự do

+ aA -
Diệu Bình Thứ sáu, ngày 28/11/2025 17:35 GMT+7
Chiều 28/11, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Khu thương mại tự do và hạ tầng logistics, Đà Nẵng đề xuất loạt cơ chế đặc thù vượt trội nhằm tạo động lực bứt phá, thu hút nhà đầu tư chiến lược và xây dựng mô hình thương mại tự do tiên phong của cả nước.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Từ quyết định 1142 đến khát vọng xây dựng hệ sinh thái thương mại tự do hiện đại

Chiều 28/11, Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Khu thương mại tự do và hạ tầng logistics.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam nhận định, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1142/QĐ-TTg thành lập Khu thương mại tự do (TMTD) Đà Nẵng là một dấu mốc quan trọng đối với TP.

“Đây không chỉ là văn bản pháp lý mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Đà Nẵng được trao niềm tin để tiên phong mở đường cho một mô hình phát triển mới – mô hình của sự đổi mới sáng tạo, tư duy đột phá và khát vọng vươn tầm quốc tế”, ông Nam nói.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Khu TMTD được cấu trúc thành nhiều khu chức năng: sản xuất – logistics; thương mại – dịch vụ; công nghiệp công nghệ số và đổi mới sáng tạo; đồng thời kết nối trực tiếp với cảng biển, sân bay, cửa khẩu quốc tế, Trung tâm Tài chính quốc tế cùng các khu kinh tế và khu công nghiệp lân cận.

Mô hình này hình thành một hệ sinh thái kinh tế năng động, hướng đến không gian phát triển tự do, cạnh tranh và hội nhập sâu với thương mại toàn cầu.

Đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 khảo sát thực tế tại cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng. Ảnh: H.V

Trong đó, khu sản xuất – logistics giữ vai trò đặc biệt quan trọng, giúp Đà Nẵng trở thành trung tâm sản xuất, trung chuyển hàng hóa quốc tế, gắn kết trực tiếp với Cảng Liên Chiểu, Tiên Sa, Kỳ Hà, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Sân bay Chu Lai và Hành lang kinh tế Đông – Tây.

Việc hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũng được ông Nam nhấn mạnh là động lực chiến lược, mở rộng không gian phát triển và tạo điều kiện để vùng đô thị mới trở thành trung tâm thương mại – logistics hàng đầu cả nước.

“Với vị trí địa chiến lược cùng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ từ cao tốc, đường sắt đến các tuyến MRT, LRT đang được nghiên cứu, Đà Nẵng đang sở hữu nền tảng vững chắc để trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng châu Á – Thái Bình Dương”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói và cho biết, TP đặt mục tiêu phát triển dịch vụ logistics theo hướng hiện đại, xanh, bền vững và có vai trò quốc tế; đa dạng hóa loại hình logistics, thúc đẩy dịch vụ thương mại điện tử và logistics xanh nhằm nâng cao giá trị hàng hóa qua cảng biển, cảng hàng không.

Công bố loạt cơ chế vượt trội – kỳ vọng hình thành cực tăng trưởng mới của miền Trung

Tại Hội thảo, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng khẳng định, Khu TMTD sẽ được định vị là mô hình tiên phong của cả nước, vận hành theo cơ chế vượt trội để tạo động lực tăng trưởng mới và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới bốn mục tiêu chiến lược: mô hình phát triển đặc thù; thu hút nhà đầu tư chiến lược; gắn kết với Trung tâm Tài chính quốc tế; và hình thành không gian kinh tế mới với các khu chức năng hiện đại.

Bà Trâm cho biết, TP đang triển khai hàng loạt ưu đãi lớn dành cho nhà đầu tư, như miễn giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài trong khu; hải quan ưu tiên; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp gồm miễn 4 năm, giảm 50% trong 9 năm kế tiếp; miễn thuế thu nhập cá nhân 5 năm cho chuyên gia AI, bán dẫn; thời hạn thuê đất lên đến 70 năm cho nhà đầu tư hạ tầng; và hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo theo nghị quyết HĐND TP.

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: D.B

Ngoài chính sách hiện hành, Đà Nẵng cũng đề xuất nhiều cơ chế đặc thù vượt trội nhằm tăng sức cạnh tranh quốc tế, gồm giao đất và cho thuê đất không qua đấu giá đối với ngành ưu tiên; chỉ định nhà đầu tư chiến lược theo mô hình PPP; thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm cho ngành mũi nhọn; miễn 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm cho chuyên gia và lao động kỹ thuật cao; cho phép doanh nghiệp thanh toán, báo giá, ký kết hợp đồng bằng ngoại tệ; hàng tạm nhập – tái xuất được lưu tối đa 90 ngày; và cấp thị thực 5 năm, thẻ tạm trú 10 năm cho chuyên gia và thân nhân.

Đại diện Bộ Công Thương, ông Trần Thanh Hải – Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu đánh giá, việc Quyết định số 2229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050 đã tạo bước ngoặt mạnh mẽ để các địa phương, trong đó có Đà Nẵng, triển khai các mô hình logistics hiện đại, xanh và hội nhập sâu rộng.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Khu thương mại tự do và hạ tầng logistics tại Đà Nẵng. Ảnh: D.B

“Logistics là ngành kinh tế thiết yếu, đóng vai trò kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; và Đà Nẵng, với vị trí trung tâm miền Trung, nằm trên trục Bắc – Nam và tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây, đang có lợi thế rất lớn để bứt phá”, ông nói.

Theo Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu , thời gian qua, Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực phát triển hạ tầng, và việc hợp nhất với Quảng Nam tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển, tăng tính đồng bộ trong phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư. “Việc Đà Nẵng định hướng trở thành trung tâm công nghệ cao và trung tâm tài chính quốc tế cũng là nền tảng quan trọng để TP trở thành động lực phát triển kinh tế không chỉ của miền Trung mà của cả nước”, ông Hải nói.

Tham khảo thêm

Đà Nẵng điều chỉnh tiến độ dự án bến cảng liên chiểu quy mô hơn 3.400 tỷ đồng

Đà Nẵng điều chỉnh tiến độ dự án bến cảng liên chiểu quy mô hơn 3.400 tỷ đồng

Đà Nẵng siết kỷ luật đầu tư công: 8 tổ công tác vào cuộc xử lý điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn lớn

Đà Nẵng siết kỷ luật đầu tư công: 8 tổ công tác vào cuộc xử lý điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn lớn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán "mạnh tay", người dân đổ xô đi mua

Giá vàng hôm nay trưa 28/11, vàng SJC và nhẫn tăng mạnh trở lại sau 1 ngày "bất động". Nhà vàng tiếp tục duy trì lượng bán ra lớn, người dân cũng tranh thủ đi mua.

Giá vàng hôm nay (27/11): Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC cách đỉnh 1,2 triệu đồng/lượng

Thị trường
Giá vàng hôm nay (27/11): Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC cách đỉnh 1,2 triệu đồng/lượng

Liên danh Tập đoàn Sơn Hải được lựa chọn thi công gói thầu hơn 1.700 tỷ đồng tại Hưng Yên

Giao thông - Xây dựng
Liên danh Tập đoàn Sơn Hải được lựa chọn thi công gói thầu hơn 1.700 tỷ đồng tại Hưng Yên

Giá vàng hôm nay mới nhất (27/11) áp sát đỉnh cũ: Cửa hàng bán 50 chỉ vàng/người, khách mua bất ngờ vắng vẻ

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (27/11) áp sát đỉnh cũ: Cửa hàng bán 50 chỉ vàng/người, khách mua bất ngờ vắng vẻ

Đại biểu "xấu hổ" vì cho sản xuất, xuất khẩu thuốc lá điện tử, Bộ trưởng Bộ Tài chính "trần tình"

Kinh tế
Đại biểu 'xấu hổ' vì cho sản xuất, xuất khẩu thuốc lá điện tử, Bộ trưởng Bộ Tài chính 'trần tình'

Đọc thêm

Tín dụng linh hoạt nổi lên khi nhu cầu vay phục vụ sinh kế tăng mạnh
Doanh nghiệp

Tín dụng linh hoạt nổi lên khi nhu cầu vay phục vụ sinh kế tăng mạnh

Doanh nghiệp

Chi tiêu giảm mạnh khiến vay tiêu dùng chững lại, trong khi nhu cầu vốn nhỏ phục vụ sinh kế và duy trì công việc lại tăng, kéo tín dụng có bảo đảm nhẹ trở thành lựa chọn nổi bật.

Công Phượng trở lại CLB HAGL
Thể thao

Công Phượng trở lại CLB HAGL

Thể thao

Chiều 28/11, cầu thủ Nguyễn Công Phượng đã về thăm CLB HAGL & Học viện bóng đá LPBank HAGL - ngôi nhà thứ 2 của tiền đạo người Nghệ An này.

Lộ đường dây mại dâm hoạt động trong các quán karaoke 'chỉ mở cửa cho khách quen'
Pháp luật

Lộ đường dây mại dâm hoạt động trong các quán karaoke "chỉ mở cửa cho khách quen"

Pháp luật

Lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện loạt quán karaoke và nhà nghỉ ở xã An Khánh hoạt động "kín cổng", chỉ mở khi có khách quen, tổ chức môi giới và mua bán dâm, 19 người đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Báo Trung Quốc tố trọng tài thiên vị CLB CAHN
Thể thao

Báo Trung Quốc tố trọng tài thiên vị CLB CAHN

Thể thao

Các tờ báo Trung Quốc đã lên tiếng tố cáo trọng tài người Bahrain, Ahmed Khalil, đã thiên vị CLB CLB CAHN trong chiến thắng 2-1 trước Bắc Kinh Quốc An ở AFC Champions League Two 2025/2026 vào tối 27/11.

Lâm Tuấn Kiệt yêu thiên kim tiểu thư kém 20 tuổi: Tất cả chỉ là một vở kịch?
Văn hóa - Giải trí

Lâm Tuấn Kiệt yêu thiên kim tiểu thư kém 20 tuổi: Tất cả chỉ là một vở kịch?

Văn hóa - Giải trí

Ở tuổi 44, ca sĩ gạo cội lại một lần nữa bị bắt gặp “tay trong tay” với tình yêu mới. Lần này, cô gái trẻ kém anh 20 tuổi và là đương kim tiểu thư, sở hữu gia sản cực lớn.

Khán giả 'dậy sóng' tranh cãi cái kết phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'
Văn hóa - Giải trí

Khán giả "dậy sóng" tranh cãi cái kết phim "Gió ngang khoảng trời xanh"

Văn hóa - Giải trí

Dù bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đã kết thúc, song dư âm của bộ phim vẫn còn, nhiều khán giả hụt hẫng, tranh cãi với cái kết của phim.

Mắc giang mai thần kinh, cụ ông đau đầu dữ dội, mắt mờ nhìn không rõ
Xã hội

Mắc giang mai thần kinh, cụ ông đau đầu dữ dội, mắt mờ nhìn không rõ

Xã hội

Cụ ông 65 tuổi đột ngột đau đầu, nhức hai bên hốc mắt, mắt mờ không nhìn rõ, vào viện được chẩn đoán viêm màng não do vi khuẩn giang mai.

Ông Trump tuyên bố 'sốc', quyết trục xuất, tước quốc tịch bất cứ ai không phải là 'tài sản ròng' của Mỹ
Thế giới

Ông Trump tuyên bố "sốc", quyết trục xuất, tước quốc tịch bất cứ ai không phải là "tài sản ròng" của Mỹ

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Năm (27/11) tuyên bố chính quyền của ông sẽ thúc đẩy kế hoạch “tạm dừng vĩnh viễn” việc nhập cư từ tất cả "các nước thế giới thứ 3” nhằm giúp hệ thống của Mỹ “phục hồi hoàn toàn”.

Mở trường tiểu học, Chi Bảo thực hiện ước mơ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Chuyển động Sài Gòn

Mở trường tiểu học, Chi Bảo thực hiện ước mơ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chuyển động Sài Gòn

Sau 1 năm mở Trường Tiểu học Hiểu Về Trái Tim, diễn viên Chi Bảo tự hào vì anh đã góp phần xây dựng được mô hình giáo dục được nuôi dưỡng từ tình thương và học sinh có hoàn cảnh khó khăn không phải nghỉ học giữa chừng.

Báo Dân Việt giành giải Ba giải Cuộc thi viết 'Những cống hiến thầm lặng' năm 2025
Lao động việc làm

Báo Dân Việt giành giải Ba giải Cuộc thi viết "Những cống hiến thầm lặng" năm 2025

Lao động việc làm

Báo NTNN/điện tử Dân Việt vinh dự giành giải Ba Cuộc thi viết “Những cống hiến thầm lặng” năm 2025 với loạt bài “Dạy nghề để thoát nghèo bền vững” của tác giả Tào Thị Thanh Nga.

Phái Cổ Mộ trong kiếm hiệp Kim Dung hình thành từ bi kịch tình yêu nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Phái Cổ Mộ trong kiếm hiệp Kim Dung hình thành từ bi kịch tình yêu nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Câu chuyện về Lâm Triều Anh và sự hình thành phái Cổ Mộ không chỉ là một giai thoại võ lâm, mà còn là một bi kịch tình yêu sâu sắc.

Nghi mâu thuẫn khi tham gia giao thông, thanh niên đi xe lôi tự chế cầm gậy đập phá taxi
Chuyển động Sài Gòn

Nghi mâu thuẫn khi tham gia giao thông, thanh niên đi xe lôi tự chế cầm gậy đập phá taxi

Chuyển động Sài Gòn

Nghi mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông trên đường, thanh niên chạy xe lôi tự chế chặn đầu, đập phá taxi trên đường Trần Não.

Hậu vệ PVF-CAND: Cao 1m73, “rộng cửa” dự SEA Games 33
Thể thao

Hậu vệ PVF-CAND: Cao 1m73, “rộng cửa” dự SEA Games 33

Thể thao

Nhờ có phong độ tốt, hậu vệ Võ Anh Quân gần như chắc chắn sẽ được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách rút gọn của U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33.

Dự án nước sạch sắp triển khai tại TP.HCM mang lại nhiều lợi ích cho người dân
Chuyển động Sài Gòn

Dự án nước sạch sắp triển khai tại TP.HCM mang lại nhiều lợi ích cho người dân
6

Chuyển động Sài Gòn

Dự án Hồ chứa nước Sông Ray 2 với vốn đầu tư công không chỉ là giải pháp chiến lược cho an ninh nguồn nước mà còn sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân tại TP.HCM mới.

Ông Putin bất ngờ tuyên bố Nga sẵn sàng cung cấp cho châu Âu các bảo đảm an ninh bằng văn bản
Thế giới

Ông Putin bất ngờ tuyên bố Nga sẵn sàng cung cấp cho châu Âu các bảo đảm an ninh bằng văn bản

Thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ các cáo buộc từ phương Tây rằng Nga có kế hoạch tấn công các nước châu Âu, đồng thời cho biết Moscow sẵn sàng chính thức hóa điều này trong một cam kết bảo đảm an ninh bằng văn bản.

TP.HCM tiếp tục xem xét, gỡ vướng cấp sổ hồng cho 5 dự án bất động sản
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tiếp tục xem xét, gỡ vướng cấp sổ hồng cho 5 dự án bất động sản

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa tiếp tục xem xét, gỡ vướng pháp lý cấp sổ hồng cho 5 dự án trên địa bàn nằm đảm bảo quyền lợi cho người dân, khơi thông nguồn cung nhà ở.

Thị trường Black Friday 2025 giảm giá sốc: Nơi hàng trăm người mua sắm, chỗ lại vắng vẻ lạ thường
Kinh tế

Thị trường Black Friday 2025 giảm giá sốc: Nơi hàng trăm người mua sắm, chỗ lại vắng vẻ lạ thường

Kinh tế

Trong ngày "cao điểm" dịp Black Friday 2025, hàng loạt cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại tràn ngập các biển khuyến mãi giảm giá từ 30 - 80%. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng đông khách mua sắm, có nơi khách chỉ đến xem nhưng không mua.

Đang cháy lớn kho hàng ở phường Tăng Nhơn Phú, hàng chục cảnh sát nỗ lực dập lửa
Chuyển động Sài Gòn

Đang cháy lớn kho hàng ở phường Tăng Nhơn Phú, hàng chục cảnh sát nỗ lực dập lửa

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại một kho hàng nằm trong hẻm 90, đường 100, phường Tăng Nhơn Phú (TP.Thủ Đức cũ), nhiều xe cứu hỏa và cán bộ chiến sĩ được điều đến hiện trường để dập tắt ngọn lửa lan rộng.

AI mở đường xuất khẩu số nhanh hơn nhưng không thể thay thế cảm xúc và bản sắc doanh nghiệp
Chuyển động Sài Gòn

AI mở đường xuất khẩu số nhanh hơn nhưng không thể thay thế cảm xúc và bản sắc doanh nghiệp

Chuyển động Sài Gòn

AI đang giúp nhiều doanh nghiệp xuất khẩu số tăng tốc, giảm nhân sự nhưng vẫn xử lý được khối lượng công việc lớn, từ chăm khách quốc tế đến marketing tự động, song yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định bản sắc và chiến lược.

Ông Hồ Thanh Thủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau
Đại đoàn kết dân tộc

Ông Hồ Thanh Thủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau

Đại đoàn kết dân tộc

Ngày 28/11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức bế mạc; ông Hồ Thanh Thủy - Phó Bí thư Tỉnh ủy được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Ô tô cháy rụi trơ khung sắt bên trong garage sửa xe ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Ô tô cháy rụi trơ khung sắt bên trong garage sửa xe ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Một sự cố hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra vào sáng ngày 28/11 tại một garage sửa chữa ô tô trên địa bàn phường Long Trường, gây cháy rụi chiếc xe hơi 5 chỗ chỉ còn trơ khung sắt.

Dòng chảy của tiền hôm nay (28/11): VIC gánh thị trường, dòng tiền tập trung vào cổ phiếu dẫn dắt
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (28/11): VIC gánh thị trường, dòng tiền tập trung vào cổ phiếu dẫn dắt

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực khi sắc xanh hiện diện ở nhiều nhóm ngành dẫn dắt.

Cổ phiếu 'họ Vingroup' dẫn sóng, vốn hóa vượt 1 triệu tỷ đồng, VN-Index giữ vững nhịp tăng
Nhà đất

Cổ phiếu "họ Vingroup" dẫn sóng, vốn hóa vượt 1 triệu tỷ đồng, VN-Index giữ vững nhịp tăng

Nhà đất

Nhờ bộ tứ nhà Vingroup bứt phá kéo điểm, nhóm bất động sản giữ sắc xanh dù sắc đỏ áp đảo. Toàn thị trường cũng “xanh vỏ, đỏ lòng” khi VN-Index tăng hơn 6 điểm nhưng phần lớn cổ phiếu đang đối diện với lực bán mạnh.

Tiểu sử tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng
Tin tức

Tiểu sử tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng

Tin tức

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng từng học tại Đại học Waseda ở Nhật Bản, nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch - Đầu tư và làm lãnh đạo tỉnh Hà Nam, Quảng Bình và Quảng Ninh.

Từ 15/12/2025, đối tượng nào sẽ nhận được hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ?
Bạn đọc

Từ 15/12/2025, đối tượng nào sẽ nhận được hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ?

Bạn đọc

Từ 15/12/2025, Nghị định 279/2025/NĐ-CP có hiệu lực. Theo đó, tổ chức, cá nhân trực tiếp cứu giúp, đưa nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu được hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Đặc biệt, nạn nhân bị thương, gia đình nạn nhân tử vong được hỗ trợ theo tỷ lệ tổn thương từ nguồn quỹ này.

Phát triển công nghệ chiến lược: Không nên chỉ dựa vào xu hướng thị trường hay tên gọi 'thời thượng'
Kinh tế

Phát triển công nghệ chiến lược: Không nên chỉ dựa vào xu hướng thị trường hay tên gọi "thời thượng"

Kinh tế

Các chuyên gia cho rằng, việc lựa chọn công nghệ không nên chỉ dựa vào xu hướng thị trường hay tên gọi "thời thượng" mà phải đặt trong bối cảnh thực tiễn Việt Nam đang ở đâu trong chuỗi công nghiệp toàn cầu, khả năng làm chủ được điều gì, đóng góp gì, và vị trí nào là hợp lý.

Tân Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu nhậm chức nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm của UBND TP thời gian tới
Tin tức

Tân Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu nhậm chức nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm của UBND TP thời gian tới

Tin tức

Phát biểu nhận nhiệm vụ làm tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng Vũ Đại Thắng đã nêu rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của chính quyền Thủ đô Hà Nội.

Lên Tổng Công ty, Phân bón Cà Mau sẽ ưu tiên điều gì?
Kinh tế

Lên Tổng Công ty, Phân bón Cà Mau sẽ ưu tiên điều gì?

Kinh tế

Chỉ một ngày sau Lễ công bố chính thức chuyển đổi sang mô hình Tổng Công ty, Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã ngay lập tức triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn mới.

Ukraine dậy sóng: Yermak bị khám nhà, đòn cảnh báo từ Washington hay âm mưu tước quyền ông Zelensky?
Thế giới

Ukraine dậy sóng: Yermak bị khám nhà, đòn cảnh báo từ Washington hay âm mưu tước quyền ông Zelensky?

Thế giới

Ngày 28/11, các cơ quan chống tham nhũng Ukraine NABU và SAP khẳng định họ đang tiến hành khám xét nhà riêng của Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống. Giới quan sát cho rằng việc khám xét có thể liên quan đến sức ép từ Washington, hoặc từ phe đối lập, nhằm vào ông Zelensky.

5 thủ môn cứu thua nhiều nhất V.League 2025/2026: Số 1 là ai?
Thể thao

5 thủ môn cứu thua nhiều nhất V.League 2025/2026: Số 1 là ai?

Thể thao

Không phải Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu hay Patrik Lê Giang, cũng chẳng phải Nguyễn Filip hay Trần Trung Kiên, mà Trần Minh Toàn của Becamex TP.HCM mới là thủ môn có số lần cứu thua nhiều nhất sau 11 vòng đầu tiên tại V.League 2025/2026.

Tin đọc nhiều

1

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

2

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ 'thấy bắt' trong truyền thuyết?

3

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

4

Đại biểu Quốc hội: "Không thể quy định đám cưới phải mời bao nhiêu người, làm bao nhiêu mâm cỗ"

Đại biểu Quốc hội: 'Không thể quy định đám cưới phải mời bao nhiêu người, làm bao nhiêu mâm cỗ'

5

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực