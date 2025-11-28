Đà Nẵng muốn “cởi trói” bằng cơ chế mới, tạo động lực bứt phá cho khu thương mại tự do

Từ quyết định 1142 đến khát vọng xây dựng hệ sinh thái thương mại tự do hiện đại

Chiều 28/11, Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Khu thương mại tự do và hạ tầng logistics.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam nhận định, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1142/QĐ-TTg thành lập Khu thương mại tự do (TMTD) Đà Nẵng là một dấu mốc quan trọng đối với TP.

“Đây không chỉ là văn bản pháp lý mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Đà Nẵng được trao niềm tin để tiên phong mở đường cho một mô hình phát triển mới – mô hình của sự đổi mới sáng tạo, tư duy đột phá và khát vọng vươn tầm quốc tế”, ông Nam nói.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Khu TMTD được cấu trúc thành nhiều khu chức năng: sản xuất – logistics; thương mại – dịch vụ; công nghiệp công nghệ số và đổi mới sáng tạo; đồng thời kết nối trực tiếp với cảng biển, sân bay, cửa khẩu quốc tế, Trung tâm Tài chính quốc tế cùng các khu kinh tế và khu công nghiệp lân cận.

Mô hình này hình thành một hệ sinh thái kinh tế năng động, hướng đến không gian phát triển tự do, cạnh tranh và hội nhập sâu với thương mại toàn cầu.

Đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 khảo sát thực tế tại cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng. Ảnh: H.V

Trong đó, khu sản xuất – logistics giữ vai trò đặc biệt quan trọng, giúp Đà Nẵng trở thành trung tâm sản xuất, trung chuyển hàng hóa quốc tế, gắn kết trực tiếp với Cảng Liên Chiểu, Tiên Sa, Kỳ Hà, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Sân bay Chu Lai và Hành lang kinh tế Đông – Tây.

Việc hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũng được ông Nam nhấn mạnh là động lực chiến lược, mở rộng không gian phát triển và tạo điều kiện để vùng đô thị mới trở thành trung tâm thương mại – logistics hàng đầu cả nước.

“Với vị trí địa chiến lược cùng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ từ cao tốc, đường sắt đến các tuyến MRT, LRT đang được nghiên cứu, Đà Nẵng đang sở hữu nền tảng vững chắc để trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng châu Á – Thái Bình Dương”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói và cho biết, TP đặt mục tiêu phát triển dịch vụ logistics theo hướng hiện đại, xanh, bền vững và có vai trò quốc tế; đa dạng hóa loại hình logistics, thúc đẩy dịch vụ thương mại điện tử và logistics xanh nhằm nâng cao giá trị hàng hóa qua cảng biển, cảng hàng không.

Công bố loạt cơ chế vượt trội – kỳ vọng hình thành cực tăng trưởng mới của miền Trung

Tại Hội thảo, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng khẳng định, Khu TMTD sẽ được định vị là mô hình tiên phong của cả nước, vận hành theo cơ chế vượt trội để tạo động lực tăng trưởng mới và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới bốn mục tiêu chiến lược: mô hình phát triển đặc thù; thu hút nhà đầu tư chiến lược; gắn kết với Trung tâm Tài chính quốc tế; và hình thành không gian kinh tế mới với các khu chức năng hiện đại.

Bà Trâm cho biết, TP đang triển khai hàng loạt ưu đãi lớn dành cho nhà đầu tư, như miễn giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài trong khu; hải quan ưu tiên; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp gồm miễn 4 năm, giảm 50% trong 9 năm kế tiếp; miễn thuế thu nhập cá nhân 5 năm cho chuyên gia AI, bán dẫn; thời hạn thuê đất lên đến 70 năm cho nhà đầu tư hạ tầng; và hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo theo nghị quyết HĐND TP.

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: D.B

Ngoài chính sách hiện hành, Đà Nẵng cũng đề xuất nhiều cơ chế đặc thù vượt trội nhằm tăng sức cạnh tranh quốc tế, gồm giao đất và cho thuê đất không qua đấu giá đối với ngành ưu tiên; chỉ định nhà đầu tư chiến lược theo mô hình PPP; thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm cho ngành mũi nhọn; miễn 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm cho chuyên gia và lao động kỹ thuật cao; cho phép doanh nghiệp thanh toán, báo giá, ký kết hợp đồng bằng ngoại tệ; hàng tạm nhập – tái xuất được lưu tối đa 90 ngày; và cấp thị thực 5 năm, thẻ tạm trú 10 năm cho chuyên gia và thân nhân.

Đại diện Bộ Công Thương, ông Trần Thanh Hải – Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu đánh giá, việc Quyết định số 2229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050 đã tạo bước ngoặt mạnh mẽ để các địa phương, trong đó có Đà Nẵng, triển khai các mô hình logistics hiện đại, xanh và hội nhập sâu rộng.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Khu thương mại tự do và hạ tầng logistics tại Đà Nẵng. Ảnh: D.B

“Logistics là ngành kinh tế thiết yếu, đóng vai trò kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; và Đà Nẵng, với vị trí trung tâm miền Trung, nằm trên trục Bắc – Nam và tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây, đang có lợi thế rất lớn để bứt phá”, ông nói.

Theo Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu , thời gian qua, Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực phát triển hạ tầng, và việc hợp nhất với Quảng Nam tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển, tăng tính đồng bộ trong phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư. “Việc Đà Nẵng định hướng trở thành trung tâm công nghệ cao và trung tâm tài chính quốc tế cũng là nền tảng quan trọng để TP trở thành động lực phát triển kinh tế không chỉ của miền Trung mà của cả nước”, ông Hải nói.