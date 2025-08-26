Đà Nẵng: Những đội xung kích đầu tiên ra Hà Tĩnh hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 5

Những đội xung kích đầu tiên ra Hà Tĩnh hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 5

Chiều ngày 26/8/2025, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã tổ chức Lễ ra quân Đoàn xung kích hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện do cơn bão số 5 gây ra tại Hà Tĩnh.

Công ty Điện lực Đà Nẵng đã cử 40 thành viên là những cán bộ công nhân viên chức có sức khỏe tốt, vững tay nghề, có nhiều kinh nghiệm khi làm việc tại khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Ngoài 40 thành viên xung kích, Công ty Điện lực Đà Nẵng còn điều động các xe cẩu tải và mang theo dụng cụ, đồ nghề để thao tác tại hiện trường như: pălăng xích 2 tấn, tifor 3,2 tấn, tăng đơ xích 3 tấn và kẹp dây, cáp treo tăng đơ, puly, dây thừng, bộ tó 9m, tiếp địa trung – hạ thế, sào thao tác, găng trung thế và ủng cách điện, trụ sắt tạm, móng, cọc néo, dây néo, sứ đứng cách điện, máy phát điện, thang xếp, bạt che, flycam…

Những đội xung kích đầu tiên của Đà Nẵng ra Hà Tĩnh hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 5. Ảnh: Đình Thiên

Tại lễ ra quân, ông Lê Hồng Cương - Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng đã giao nhiệm vụ và động viên tinh thần 2 Đội xung kích; đồng thời, nhấn mạnh sự quan trọng và tính cấp thiết về nhiệm vụ hỗ trợ đơn vị bạn khôi phục lưới điện sau bão số 5.

"Lưu ý các thành viên xung kích phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, làm tốt công tác phối hợp cùng với đơn vị bạn trong công việc và sinh hoạt...Đội xung kích đồng sức đồng lòng để khắc phục nhanh nhất sự cố nhằm cấp điện trở lại an toàn, ổn định cho nhân dân trên địa bàn Hà Tĩnh", ông Cương lưu ý.

Ngay sau Lễ ra quân, 2 đội xung kích của Công ty Điện lực Đà Nẵng đã xuất phát tại trụ sở Đội Quản lý điện Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) để di chuyển đến Hà Tĩnh nhằm hỗ trợ đơn vị bạn khắc phục thiệt hại lưới điện sau bão số 5.

Theo thống kê sơ bộ bước đầu, bão số 5 hoành hành nhiều giờ trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 1 người chết, 9 người bị thương; 7 nhà bị sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu, 6.300 nhà bị tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hoá bị hư hỏng; khoảng 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu bị ngập, ngã đổ, 4.000 tấn thuỷ sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại...

